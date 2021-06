Nädalavahetusel algab purjetamishooaeg

Haapsalu jahtklubi purjetamishooaja juhatab sisse sel nädalavahetusel peetav lühirajavõistlus Voosi Vorst.

„Loodame varasemast suuremat osavõttu,” ütles Haapsalu jahtklubi juhatuse liige Erki Teras purjetamishooaja esimese võistluse kohta. Tema sõnul on jahtklubi juhatus teinud kõvasti tööd klubi liikmeskonna kasvatamiseks – tänu sellele on liikmeks astunud nii läänlased, kes varem olnud mõne teise jahtklubi hingekirjas, kui ka need, kes oma aluseid Haapsalu sadamates hoiavad ja on valmis siinsetel regattidel osalema. „Mida rohkem liikmeid, seda tugevam on organisatsioon,” ütles Teras.

Sel hooajal korraldab Haapsalu jahtklubi seitse regatti, millest olulisim on Terase sõnul juuli alguses toimuv 40. Kessu regatt. „See peaks olema Muhu väina regati järel pikima traditsiooniga regatt Eestis,” ütles ta.

