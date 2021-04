Politsei pidas kinni Läänemaal kütust varastanud mehe

Politseinikud pidasid kinni 32-aastase Harjumaalt pärit mehe, kes varastas korduvalt kütust.

Rapla politseijaoskonna eriasjade uurija Rain Saar rääkis, et alates märtsi lõpust kuni aprilli alguseni varastas 32-aastane mees Raplamaal, Harjumaal ja Läänemaal lühikese aja jooksul erinevatest tanklatest kütust kokku 15 korral.

Uurija sõnul oli mehe tegutsemisviis ebatavaline – kordagi ei püüdnud ta vargusi toime pannes oma isikut ega sõidukit varjata. „Tanklatesse minnes täitis ta esmalt auto kütusepaagi ning samuti varus kütust ka kanistritesse. Seejärel, teades, et tal puuduvad maksevahendid, suundus mees teenindusjaama, et kütuse eest tasuda,“ rääkis Saar.

Teenindusjaama sisenedes tutvustas mees end alati teenindajale viisakalt, esitades ka isikut tõendava dokumendi. „Pealtnäha ebaõnnestunud kaardimaksete puhul jättis mees mulje, et on üllatunud ning lihtsalt lahkus tanklast. Oma avatusega jättis mees teenindusjaama töötajatele esialgu petliku mulje, et ta tuleb ja maksab arve hiljem ära. Hiljem aga mõisteti, et seda plaani mehel tegelikult ei ole,“ selgitas uurija.

Politsei pidas mehe vargustes kahtlustatavana kinni 16. aprillil ning selleks hetkeks oli tema suhtes alustatud kriminaalmenetlust neljas tanklavarguses. Praeguseks on politsei saanud kokku 15 teadet vargustest, mis mees erinevates tanklates toime pani. „Uurimise käigus selgus, et mees oli veendunud, et kuna ta on tegutsenud avalikult ega ole oma isikut varjanud, siis ei ole sellise teguviisi puhul tegemist vargusega ning midagi kriminaalset tema tegevuses ei ole,“ selgitas uurija.

Prokurör Aarne Pruus taotles kohtult mehe vahistamist, sest kahtlustatav kannab praegu tingimisi kriminaalkaristust narkokuriteo ja joobes juhtimise eest, tema katseaeg ulatub järgmise aasta sügisesse. „Karistustest tingimisi vabastamisega on talle antud võimalus näidata, et ta suudab edaspidi vabaduses seaduskuulekalt käituda. See on võimalus tõestada enda asumist paranemise teele ning seda, et ta on edaspidi võimeline järgima seaduskuulekat eluviisi. Katseaja pinnalt hinnatakse süüdimõistetu püüdlusi oma elu korraldamisel ning kehtivate tavade ja reeglite järgimisel. Kahtlustuse järgi on ta aga katseaja jooksul pannud toime 15 vargust, näidates sellega oma ilmselget hoolimatut suhtumist kehtivasse õiguskorda,“ selgitas prokurör.

Kohus nõustus prokuratuuri taotlusega ja kahtlustatav võeti kaheks kuuks vahi alla.