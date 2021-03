Lääne Elu paberleht teisipäeval, 23. märtsil

Nõva kool ei suuda ministeeriumi nõudeid täita

Kümme kuud pärast ettekirjutuste tegemist on Nõva kooli kooli dokumendid endiselt korrast ära, õpetajad ei vasta nõuetele ja õppekava ei täideta.

Nõuded on täitmata vaatamata sellele, et ministeerium on koolile mitu korda ajapikendust andnud, seekord 1. septembrini. Tegevusplaani, kuidas nõuded kavatsetakse täita, peab Lääne-Nigula vald esitama juba tulevaks kolmapäevaks.

Haapsalu kuursaali pitsid püsivad veel sajandi

Haapsalu kuursaali pitskaunistusi restaureeritakse Hiiumaal Käinas. Töömehed lubavad, et juba korda tehtuna püsivad need kindlalt veel sajandi.