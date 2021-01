Androidilt iOS-ile ülemineku võlud ja valud – kasutajakogemus  

Järgnev artikkel põhineb uue iPhone12 kasutajakogemusel. Eelnevad teadmised iPhone´ist puuduvad täielikult, seega hüpe vette täiesti tundmatus kohas. Siin on kõige esimesed muljed, olles Apple telefoni omanik alles kuu aega, seega mingit spetsalisti arvamust siit leida pole võimalik.

Tänapäeval endale uut nutitelefoni valides on suur tõenäosus, et valida tuleb – oh üllatust – kas Google Androidi või Apple iOS opsüsteemi vahel. 60% tänapäevastest nutitelefonidest kasutab Android operatsioonisüsteemi, see seletab ka loomulikult seda, miks on Android telefonide kasutajaid Apple´i omadest rohkem. Neil kahel “suurel” on üksteisega palju ühist, kuid neil on ka väga olulisi erinevusi, mida enne ühe või teise kasuks otsustamist kaaluda.

Hind on esimene asi mis paneb mõtlema kas osta iPhone või mitte. Uut Apple mudelit alla 1000 euro kätte ei saa. Kui kunagi varem pole iPhone’i omanud, siis uue mudeliga pole teatavasti kaasas ka ei toalaadijat (autolaadijast rääkimata) ega EarPodse. Seega tuleb lisaks telefoni hinnale teha kulutusi lisatarvikute näol.

Mida võiks siiski teada tavaline telefonikasutaja, kes ükspäev leiab, et võiks oma Androidi Apple´i vastu vahetada? Karta pole siin tegelikult mitte midagi, kuigi algul võib tunduda, et nüüd tuleb kõik ümber õppida ning ees ootab täiesti uus maailm. Seda kindlasti ei juhtu. Väga ei tasuks lugeda ka neid netikommentaare kus iga teine kommentaator mingil põhjusel Apple’it maha teeb. Teiste arvamusel on suhteliselt tugev jõud ja miskipärast peetakse iPhone´i mingiks eputamise asjaks ning brändikultuseks.

Apple ei ole oma telefonidele veel siiamaani eesti keelt õpetanud. Pole probleem kui just tõesti inglise keelest üldse midagi ei mõika ja igat sõna tuleb sõnaraamatust otsida. Vahel tunduvad need eesti keelde tõlgitud sõnad telefoni menüüs veidramadki kui inglisekeelsed originaalid.

Android oma olemuselt tundus siiski nagu liberaalsem. Näiteks kõige lihtsam asi nagu oma enda helinatooni seadmine iPhone´i on tükk tegemist ja igaüks sellega lõpuks hakkama ei saagi. Siinkohal pole mõeldud telefonis leiduvaid toone vaid näiteks just oma lemmiklaulu, mida Androidis on võimalik vabalt vahetada. Raha eest loomulikult saab kõike ning iTunes´ist võib soovitud viisijupi ka osta. Garageband äpp laseb oma helinatooni luua ja see on kohati isegi päris lõbus tegevus. Alguses on tegelikult ikkagi häiriv, ete, sellist iseenesestmõistetavat asja nagu helinatoon, pole võimalik 100% oma soovi järgi vahetada.

Android telefon laseb ennast rohkem isikupärasemaks teha. Kuni iOS14 väljatulekuni ei lasknud iPhone oma avaekraanil vidinaid ümber tõsta nii nagu kasutaja seda soovis, õnneks on see uuendus nüüd olemas. Androidi paindlikkus ilmselt on ka põhjuseks, miks paljud kasutajad otsustavad just selle platvormi kasuks.

Andmete üleviimine Androidist on lihtsaks tehtud tänu rakendusele “Move to iOS”, mille saab Google Play´st alla tõmmata. Teine variant on kasutada iTunes´i. Tegelikult oleks tark kogu oma vana telefoni sisu sünkroonida arvutiga, siis võib suhteliselt kindel olla, et vajalik info kaduma ei lähe. Üle saab viia praktiliselt kõik – kontaktid, fotod, videod, muusika, kalendri. Rakendustega on teine lugu, kõik Androidi rakendused iPhone’is lihtsalt ei tööta. Tuleb valmis olla kaotusteks või otsida App Store´ist vastav alternatiiv. Rakendustega ei tohiks probleeme tekkida, sest neid on mõlemil piisavalt – Google Play andmetel on Androidi rakendusi 2,7 miljonit ning App Store annab iOS rakenduste arvuks 2,2 miljonit. Valikut nagu oleks!

Üks tore rakendus, mida võiks esile tuua, on Gboard – the Google Keyboard. iPhone´i klaviatuuril pole teatavasti täpitähti. Olemas nad on, aga mitte nii öelda “otseteena”. Selleks tuleb appi Gboard, klaviatuur muutub küll natukene väiksemaks, kuid täpitähed on täiesti olemas.

Translate rakendus on väikest viisi pettumus, sest seal on suhteliselt vähe valikuid. Näiteks sõprade soomlaste kõnet polegi võimalik tõlkida, seega bonusetu.com lehel kasutatavale väljendile “kasinopelien pelaaminen ilman pelitiliä” kahjuks tõlget ei leidnudki.

iPhone on suletud süsteem. Apple rakendusi Android telefonis kasutada on keeruline. Internetist leiab küll õpetusi selle kohta, aga alati on juures ka lause, et võite proovida, kuid pole kindel, et see õnnestub. Kuna Androidi rakendused Apple’i peal töötavad, siis pole ka üleminek Androidilt iOS-ile väga valus.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ühelt platvormilt teisele minek pole mitte midagi keerulist, sest tegelikult on mõlemad süsteemid väga lihtsad.

Androidi kasutaja võib muidugi jääda taga igatsema “Back” nuppu mis viis tagasi eelmisele brauseri lehele või mida kasutatakse telefoni menüüs navigeerimiseks. See ununeb uskumatult ruttu kui hakata kasutama iPhone’i. Inimene kohaneb väga kiiresti, eriti kui on juba aastatepikkune kogemus nutitelefonidega. Pealegi pole paha elus aeg-ajalt proovida uusi asju, sest asjade puhul on alati võimalus vana juurde tagasi pöörduda.