Lääne Elu paberleht teisipäeval, 5. jaanuaril

Rahvahääletuse poolt ja vastu

“Rahvahääletus kaitseb abielu,” kirjutas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Riigikogu liige, sotsiaaldemoktaat Jevgeni Ossinovski sõnul on aga abielu rahvahääletus kui igavene valimiskampaania ning enamik inimesi ei pea vajalikuks abielureferendumi läbiviimist.

Läänemaal võib veel viis hunti küttida

Pühapäeval kütiti Martna kandis isahunt, kes on järekorras viies. „Viimane. Limiit on läbi, kõik hundid on käes,” ütles Haapsalu jahiseltsi esimees Olev Peetris eile, sest ei teadnud veel, et Tallinna ringkonnakohus tühistas jahikeelu.

Maksumuudatused ja toetused

Lääne Elu annab ka ülevaate, millised on muudatused pensionide maksmisel ning mida toob enesega kaasa Brexit, kui palju suureneb töötutoetus ning mitmendast päevast alates hakatakse haigushüvitist maksma.