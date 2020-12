Mida teha internetis meelelahutuseks – millised on võimalused

Tänapäeval on internet avanud meie jaoks lõputud võimalused internetis õppimiseks, tipp spetsialistide kursuste läbimiseks ja ka lihtsamalt silmaringi laiendamiseks. Interneti olemasolu võimaldab meil lisaks õppimisele teha tööd mugavast kodukontorist või reisil viibides. Paljude töökohtade puhul ei ole enam vaja minna füüsilisse kontori igapäevaselt või seda peab külastama oluliselt harvemini kui veel paar aastat tagasi.



Lõputu õppimine või töö tegemine ei ole ainukesed võimalused interneti kasutamiseks. Eriti praegusel ajal, on heaolu jaoks suisa hädavajalik aeg maha võtta ja kasutada internetis kergema meelelahutuse võimalusi. Lasta enda ajul puhata. Selles osas ei valmista internet ka pettumust.



Populaarsed telesarjad ja kino kassahitid sinu kodus



Tänapäeval ei ole vaja enam saatekavast näpuga järge ajada. Sa ei pea teadma, mis kellaajal ja mis kanalilt saated või filmid algavad. Enam ei pea ootama reklaamipauside järele. Nüüd on olemas striimimisvõimalused. Erinevad teenusepakkujad nagu Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu jt. Erinevate sarjade valikust leiate uuemaid ja vanemaid žanride vaatamist. Asju vaid vaatama!



Eesti oma Jupiter pakub tasuta vaatamiseks nii saateid, sarjasid, filme, sporti ja otseülekande võimalusi. Valikust leiab Eesti filmiklassikast tuttavad filmid Noor pensionär, Mehed ei nuta, Keskea rõõmud, Don Juan Tallinnas, Need vanad armastuskirjad ja palju muud. Spordi valikus on ajaloolised spordiretro kohtumised Erki Noole Götzise võistlustest kuni viimased Laskesuusatamise MK etapid.



Meelelahutuse laieneb ka mängimisele



Monopoly, Alias, Tsirkus, Scrabble, mõni ristsõna või male mängimine kümnete tuhandete teiste mängijatega üle maailmas. Interneti erinevates nurkades on erinevate mängude fännid ühiselt oma lemmikuid mängimas, aitavad pikkadele õhtutele seltsilisi leida. Moodne aeg ja maailm pakub võimalusi mängimiseks ilma ühtegi lauamängu füüsiliselt koju ostmata. Kodust ei pea isegi lahkumata. Lae mängud arvutisse, telefoni või mängi otse internetist.



Erinevate mängimise võimaluste alla kuuluvad populaarsed kaardimängud või rulett. Eesti kasiino lehelt leiab selleks erinevaid võimalusi. Uudne võimalus on kiirkasiino, mille lehtedel saad kohe kiiresti mängimist alustada ilma pika isikutuvastuseta.

Traditsioonilised raamatud modernses võtmes



Internetis leiab võimalusi ka neile, kes eelistavad sarjade ja filmide vaatamise asemel hoopis lugeda. Järjest enam on erinevaid blogisid, mida jälgida või põhjalikult lugeda. Valdkondade valik on lai alates spordimaailmast, kuulsustes, valdkonna spetsialistideni või lastekasvatusest. Leiab huumorit, draamat või lihtsalt kasulikku lugemist ehitamisest kuni söögi tegemiseni. Blogidele lisaks on võimalik internetis ka raamatuid lugeda.



Tasuta on võimalik lugeda palju erinevaid e-raamatud, mis on vabakasutuses. Uuemaid toeseid saab osta erinevates raamatupoodidest või paljude interneti teel laenamise võimalust Tallinna Keskraamatukogust. Inglise keeles on võimalik raamatuid lugeda näiteks Public Bookshelf lehelt.



Muusika sinu ümber



Viimaste aastatega on internetist muusika kuulamise võimaluste olemasolu saanud hoo sisse. CD-d ja kassetid on asendunud muusika kuulamist pakkuvate platvormide ning online raadiotega. Soovitud lugu on vaid paari klõpsu kaugusel. Kõige populaarsemaks võimaluseks on tõusnud Spotify kasutamine, mille abil saad soovitud lugusid või plaate kuulata igal pool. Spotify’st leiab ka mitmeid huvitavaid bodcast’e välismaalt ja ka eesti keeles.



Youtube pakub võimalust leida maailmakuulsate ja Eesti artistide muusikat ja ka esinemisi. Valikust leiab ka erinevate artistide muusikavideod. Erinevat platvormid pakuvad võimalust oma tuba või kodukontor täita ka erinevate meloodiate või häältega. Merekohin on sinu jaoks rahustav? Kuula seda ja kombineeri see näiteks linnulauluga. Soovid kuulata ainult metsakohinat või ookeanilainete heli? Sul on selleks kerge võimalus.



Suhtlemine on muutunud lihtsamaks



Internetis leiate erinevaid võimalusi, kuidas sõprade ja perega suhelda. Ärge siis unustage neile tere ütlemast. Eestlased kasutavad erinevaid sotsiaalvõrgustike sõnumite saatmiseks, millele lisaks on võimalik seal saata lihtsalt helisalvestused või videotervitused. Niisama suhtlemiseks on lisaks meie enda loodud Skypele ka olemas WhatsApp, Instagrami sõnumid ja rohkem veel.



Lisaks nendele võimalustele internetis aja veetmiseks on veel palju teisi, mida läbi proovia. Aeg on need ette võtta.