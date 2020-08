Internet kui piiramatute võimalustega unelmate kool

Internet ei paku ainult meelelahutust ning suhtlusvõimalust oma sõprade ning lähedastega. Laias veebimaailmas on võimalusi rohkem, kui sa üldse ette oskad kujutada. Tihtipeale ei tea lihtsalt kust alustada või kuidas leida kursuseid ning võimalusi.

Programmeerimine igale tasemele

Programmeerimine on üks nendest tulevikualadest, mida on vaja pea igal pool. Ja kuigi programmeerimine on jätnud endast mulje kui alast, millega saavad hakkama vaid täielikud itigeeniused, siis tegelikult saavad kõik endale vähemalt algtõed selgeks teha. Võib ju mõelda, et see on lausa ajugümnastika, aitab loogilist mõtlemist vormis hoida!

Olemas on veebilehed, mis pakuvad tasuta aga samas kvaliteetset õppimisvõimalust. Algajate üks lemmiklehti on Codecademy. Hea valik on ka Free Code Camp, mis aitab ühendada sarnaste huvidega inimesi. Ja muidugi MIT OpenCourseware. MIT on üks maailma parimaid tehnikaülikoole ning nad pakuvad mitmeid materjale tasuta, seda siis ka koos koduste tööde, testide ning kontrolltöödega.

Avasta uus hobi

Kui ei ole soovi uue eriala järgi, pakub internet võimalusi ka oma hobidega tegelemiseks või uute huvialade leidmiseks. Kas oled näiteks kunagi mõelnud, kuidas teha Pavlova kooki? Internetis on olemas nii õppevideod kui ka erinevad retseptid, mille abil muutud täielikuks köögigeeniuseks. Või oled tahtnud õppida mängima rohkemaid kaardimänge kui linnade põletamine ning turakas? Abiks on nii erinevad veebilehed kui ka interneti kasiinod (nt SuperCasino), kus saad katsetada erinevaid mänge ning oma värskelt omandatud oskused proovile panna.

Õppida saab ka ilma koduste tööde ning testideta, justkui möödaminnes. Selleks on sobilikud videokoolitused ja taskuraadio saated, mis võivad mängida ka taustaks. Lihtne valik kust videokoolitusi või taskuraadiote saateid leida, on muidugi Youtube. Ted-Ed portaali on kokku kogutud videod eri valdkondade spetsialistidelt. Rangelt mõeldes ei pruugi sellised videod olla koolituse eest, aga sellegipoolest aitavad need saada uut infot, laiendada silmaringi ning ehk anda aimdust sellest, mida järgmiseks päris kursusena ette võtta. Ted-Ed videode boonuseks on ka nende võrdlemisi lühike puhkus. Selliselt mahub üks video ideaalselt kohvipausi sisse, lõunasöögi kõrvale või ka tööle sõites taustamuusikaks.

Iga keel avab ukse uude maailma

Keeleõpe on asi, millesse tasub oma aega ning energiat investeerida. Paljud meist on koolis õppinud erinevaid võõrkeeli, ent ei ole kuigi kaugele jõudnud. Tihtipeale on põhjuseks see, et ei ole praktikat või on puhas sõnade pähetuupimine igavaks muutunud. Tänapäevased keeleõppeprogrammid on loodud juba teiste põhimõtetega ning selliselt, et hoida õppija motivatsiooni läbi õpingute.

Keeleõppeprogrammid aitavad meelde tuletada varasemalt õpitud keeli aga alustada ka täiesti nullist. Populaarne tasuta keeleõppevalik on Duolingo. Selle miinus on muidugi see, et tegu on ingliskeelse platvormiga. Õnneks on valikuid ka neil, kes soovivad keelt õppida eesti keele baasil. Kaks sellist varianti on Speakly ning Lingvist. Üks uus keel muudab nii su elu lihtsamaks ja huvitavamaks, kui võib avada ka uusi tööalaseid võimalusi.

Laienda oma oskustebaasi

Tasuta kursuste leidmiseks on olemas mitmeid inglise keele põhiseid portaale (nt Coursera ja Masterclass) aga ka eestikeelseid võimalusi. Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt leiab tasuta kursuste loetelu, mida pakutakse Euroopa Sotsiaalfondi toetava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames. Pakutavad kursused on äärmiselt erinevad ning nii eesti, inglise kui vene keeles.

Paar näidet: catering ja peoteenindus, floristika algõpe, kitsekasvatuse põhitõed, ökodisain, teenindusalane vene keel ning veelindude (haned, pardid) kasvatamise põhitõed ja iseärasused. Need on suurepäraseks viisiks, et jätkata kunagi poolelijäänud haridusteed, olenemata siis sellest, kas see jäi pooleli ajapuudusel või rahapuudusel. Isegi kui sa ei soovi karjääri vahetada, võivad mõned uued oskused olla oluliseks abiks ka praeguse töö juures.

Samas ei ole interneti kaudu uute teadmiste omandamine ning õppimine mõeldud üksnes täiskasvanutele. Rohkelt leiab kasulikke ning eakohaseid koolitusi ka lastele! See on suurepäraseks viisiks, et lapsed saaksid süvitsi tutvuda teemaga, mis neid tõeliselt huvitab aga mida ehk koolis ei käsitleta sedavõrd põhjalikult nagu nad sooviksid. Khan Academy on üks selline veebiportaal, kust leiab sobilikke kursusi nii laps kui täiskasvanu.