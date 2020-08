TOP 5 kaardimängu, mida kodus mängida

Kõledad sügisõhtud ning varakult loojuv päike tähendavad seda, et mida päev edasi, seda rohkem aega veedetakse just tubastes oludes. Kuigi maailmas jagub küllaga uut meelelahtutust, miks mitte eksida nostalgiaradadele ning täita oma õhtud mõne ägeda kaardimänguga? Kutsu ka sõbrad külla ja taasavastage kaardimängud, mida aastad tagasi võisite lõpmatuseni mängida.

Turakas

Turakas on tuntud ka podkidnoi nime all ning see on üks esimesi ning kõige lihtsamaid lauamänge. Seetõttu on suur osa inimestest seda kunagi ka mänginud, nii et isegi kui mõned reeglid on ununenud, saab need kiiresti meelde tuletatud.

Iga mängija saab kuus kaarti ning kuni mängu lõpuni peab alati ka kuus kaarti käes olema. Kaartide tugevust arvestatakse kahest kuni ässani. Mängus on alati olemas trump, milleks on üks neljast mastist: risti, ruutu, poti, ärtu. Turaka eesmärk on „tappa“ kaardid, mis sulle käiakse, kasutades selleks käesolevaid kaarte. „Tappa“ saab väljakäidud kaardist tugevama kaardiga, mis peab aga olema samast mastist. Trumbimastist kaart on alati teistest mastidest kaartidest tugevam, isegi kui väärtus on madalam. Mängu võitja on see, kes esimesena oma kaartidest lahti saab.

Perekonna tola

Klassikaline kaardimäng, mis on tihtipeale just nooremate lemmik. Mäng on lihtne ja selle nimi naljakas, mida muud veel tahta?! Perekonna tola mängimist alustatakse sellest, et pakk kaarte laotakse ringikujuliselt lauale, pilt allpool. Üks mängija valib kaardiringist suvalise kaardi ning paneb selle ringi keskele, pilt pealpool. Seejärel hakkavad mängijad päripäeva liikudes kaardiringist järgmisi kaarte võtma.

Eesmärk on leida kaart, mis oleks ringi keskel olevast täpselt ühe võrra kõrgem (ehk 2 peale käib 3, 9 peale 10). Kui ei leia ringi keskele sobivat kaarti, paneb mängija selle enda ette, pilt pealpool. Kui kõikide mängijate ees on avatud kaart olemas, on teistel mängijatel võimalus panna kaart kas ringi keskele või sama reeglit jälgides teise mängija kaartide peale. Kui kõik ringis olevad kaardid on võetud, pööravad mängijad oma kaardid ümber ja võtavad sealt. Mängu võitja on see, kes saab esimesena kõikidest oma kaartidest lahti.

Pokker

Pokkeri näol on tegu ühe maailma tuntuima kaardimänguga ning sellest on olemas enam kui sada erinevat versiooni. Kõige populaarsemad on tõenäoliselt: Five Card Draw, Omaha High ning Texas Hold’em. Koduse kaardipakiga saab mängida väga mitmeid nendest variantidest, ent kui tahad rohkemat, on heaks kohaks, kus kodust lahkumata pokkerit mängida interneti kasiinod.

Reeglid võivad erineda, ent üldjooned on samad. Näiteks on pokkeri kombinatsioonide tugevused kõikides populaarsemates variantides samad. Kõige tugevam kombinatsioon on reeglina kuninglik mastirida, üks nõrgemaid kombinatsioone aga üks paar. Pokkeri käe võidabki mängija, kellel on kõikide kaartide avalikustamisel kõige tugevam kombinatsioon. Sõltuvalt mängu liigist muutuvad panustamis- ja jagamisraundid. Pokkeri oluline osa on panustamine, ent alati ei pea mängima raha peale. Mängida võib ka kommide või küpsiste peale!

Linnade põletamine

Linnade põletamine on üks kaardimäng, mida saab mängida ka kahekesi ning selliselt, et mäng on endiselt huvitav. Seda võib mängida ka suuremas seltskonnas, nii et väga universaalne valik. Linnade põletamist alustades jagatakse kaardipakk võrdselt mängijate vahel ära (olenemata siis sellest, palju mängijaid on).

Mängijad võtavad enda kaardihunnikust kõige pealmise kaardi ja panevad selle lauale. See, kellel on kõige suurema väärtusega kaart, saab kõik kaardid endale. Kui kaardid jäävad viiki ehk on sama tugevusega, pannakse peale üks kaart pilt allpool ja selle peale järgmine kaart, pilt pealpool. Võitja on see, kes saab kõik kaardid endale.

Valetamine

Muidu on valetamine negatiivne, ent siin kaardimängus on valetamine soositud ning parim valetaja võidab. Kogu kaardipakk jagatakse mängijate vahel ning hakatakse aga üksteisele luiskama. Või siis tõtt rääkima. Vastaste ülesanne on aru saada, kumb parasjagu toimub.

Esimene mängija paneb välja näiteks kaks kaarti (maksimaalselt saab kuni neli) ja ütleb, et need on kaks emandat. Järjekorras järgmisel mängijal on kolm valikut. Esiteks võib ta öelda, et esimene mängija valetab. Teiseks võib ta öelda, et esimene mängija räägib tõtt. Kui teine mängija arvab valesti, peab ta kaardid üles võtma. Kui teine mängija arvab õigesti ja esimene mängija rääkis tõtt, lähevad kõik kaardid „maha“ ehk mängust välja. Kui teine mängija arvas õigesti ja esimene mängija valetas, peab esimene mängija kaardid enda kätte tagasi võtma.

Kolmas võimalus on kaarte lisada. Ehk kui esimene mängija ütles, et ta pani maha kaks emandat, võib teine mängija lisada juurde kolm kaarti ja öelda, et ta lisab kolm emandat. Siis on see kolmanda mängija ülesanne, otsustada kas teine mängija valetab või räägib tõtt. Võitja on mängija, kes saab esimesena kõikidest oma kaartidest lahti.