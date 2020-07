Kullamaal tuleb vibufestival

Nädalavahetusel toimub järjepanu juba kümnes Kullamaa vibufestival, kuhu tuleb võistlema ligi 70 vibulaskjat Eestist, Soomest ja Lätist.

Vibufestivali korraldaja Aare Lauren ütles, et neil oli festival plaanitud augustikuusse, kuid koroonaviirus ajas kõik segamini ja augustis on vibuliidu võistlused. „Meile aega poleks jäänud või kui aega oleks olnud, poleks inimesi olnud,” ütles Lauren.

Lauren lisas, et parematel aastatel on võistlejaid olnud üle saja, kuid jääb ka praeguse võistlejate arvuga rahule. Sel aastal on võistlema tulijaid Eestist, Lätist ja Soomest. Varasematel aastatel on käinud võistlejaid ka Leedust, kuid tänavu leedulased end võistlustele registreerinud ei ole. Üksikuid võistlejaid on varasematel aastatel olnud vibufestivalil mujaltki, kuid nemad on olnud pigem juhuslikud.

Kui tavaliselt on võistlus olnud ka Kullamaa järve ääres, siis tänavu on Kullamaal samal ajal rattamaraton ning vibuvõistlust peetakse Kullametsa viburajal.

Kullamaa vibufestival kestab laupäevast pühapäevani ning võistluste käigus tuleb lasta 3D kujusid.