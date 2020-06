Kvaliteetne madrats garanteerib väljapuhkamise ja produktiivsuse

Hiljuti on voodi muutunud veelgi olulisemaks elu osaks ja eksperdid soovitavad rohkem tähelepanu pöörata alusele- madratsile. Võrreldes kõndimisega või lihtsalt seismisega kulutame me rohkem aega pikali asendis. Sellepärast on madratsid meie fookuseks saanud. Me tahame sulle rohkem avaldada- millal on õige aeg oma madratsit uuendada ja mida uue valimisel kaaluda?

Millal on õige aeg oma vana madrats asendada?

Üks sagedamaid madratsi uuendamise põhjuseid on ebamugavuse suurenemine magamisel. Kõrgekvaliteetsele unele võib olla väga lihtne lahendus- sinu puhkuse eest vastutavad sinu voodi madrats. Öisele ebamugavusele on ka palju teisi põhjuseid nagu aja jooksul kujunenud magamisaluse ebaühtlus, õhu- ja temperatuurikindel madrats, rahutu uni ja aina sagedasem selja- ja lihasvalu. Kulunud madrats põhjustab tihti allergilist seisundit või isegi insomniat ja ravi eeldab tihti käiku arsti juurde. Kui oled ärritunud ja tunned, et ei saa öö jooksul piisavalt puhkust, võib see olla üsna lihtsasti lahendatav, seni kuni sa märkad muutusi oma magamises aegsasti ja reageerid kiiresti, kaaludes uut magamisalust.

Individuaalsetele vajadustele sobivad erinevad madratsid

Usaldusväärset ja mugavat madratsit välja valida ei ole ju keeruline, eks? Nii võib algul tunduda, kuid kui protsessiga pihta hakata, taipad kiiresti, et see vaid tundus nii. Tänapäeval on palju madratsivalikuid vedrupõhistest kuni lateksi ja viskoelastseni välja. Millist valida?

Kui sul on allergiad

Üks kõige levinumaks magamise ebamugavuse põhjustajaks on vanasse madratsisse kogunenud tolmulestade tekitatud allergiad. Seda probleemi on väga lihtne lahendada- vali allergiavastane madrats. Üks parimaid valikuid on lateks madrats- paindlik, kohaneb mitmetele kehakujudele, õhku läbilaskev ja ennetab tolmulestade paljunemist. Lateksit soovitatakse ka neile, kellel on öösiti tihti külm, kuna selle pind vastab inimese eritatud soojusele ja sojendab kogu keha.

Kui sul on seljavalud

Pole kuigi mõnu hommikuti lihasvalu ja ebameeldiva seljavaluga üles tõusta. Lahendus probleemile- viskoelastne madrats. Viskoelastse madratsi alus on tehtud õhku hästi läbilaskvatest ja venivatest materjalidest, mis kehaga kohanevad ja aitavad pinges lihastel lõdvestuda. Madratsid on ka allergiavastased, nii lahendad 2 probleemi ühe ostuga.

Kui märkad öist higistamist

Öine higistamine on veel üks sage probleem, mis magamise kvaliteeti mõjutab. Parim lahenduse selle probleemiga võitlemiseks on madratsid, mis aitavad sind jahutada. Kõige ägedam kategooria hõlmab vedrumadratseid. Need aitavad tagada efektiivse õhuvahetuse ja higi kiiresti aurustada, nii ei kogu madratsi alus niiskust ning madrats ei hakka hallitama.

Miks madratsi kõvadus oluline on?

Erinevat tüüpi madratseid vaadates võib tunduda, et sul ongi lahendus käes. Siiski, pea meeles, et ülim mugavus ei olene vaid madratsi sise-ehitusest, vaid ka sellest, kuidas on sellel istuda või lamada. Valesti valitud madratsid võivad juba tugevat seljavalu suurendada ja energiapuudus suurendab kurnatust, mis ei lase su kehal keskenduda ja tulemuslikult töötada. Madratsid jaotatakse kõvaduse põhjal kolme gruppi: pehmed, poolkõvad ja kõvad madratsid. Üks lihtsamaid asju madratsi kõvaduse valimisel on kaaluda oma kehakaalu.

Pehmed madratsid on ideaalsed neile, kes kaaluvad alla 90 kg. Pehmetel madratsitel on tavaliselt kuni 7 anatoomilist tsooni, mis tagavad, et su keha on öösel õiges asendis.

Poolkõvad madratsid on soovituslikud neile, kelle kaal jääb 90 ja 110 kg vahele. Neil madratsitel on tugevam alus ja nad kohanevad erinevate kehatüüpidega kergesti, mis aitab säilitada õiget kehaasendit.

Kõva madratsit soovitakse üle 110 kg kaaluvatele inimestele. Madratsi tugevam struktuur väldib keha kokkuvajumist ja selle tulemusena säilitab õige asendi ning vähendab hommikust lihasvalu.

Tõsi on see, et iga juhtum võib erinev olla, nii et madratsivalik võib sõltuda ka sinu magamisharjumustest, tervislikust seisundist ja individuaalsest elustiilist. Kõige olulisem on, et madratsi alus hoiaks su keha õiges asendis- laseks õlgade ja vaagnaluu piirkondadel sisse vajuda, aga mitte selgrool.

Millal valida madratsikate?

Kõik ei maga alati oma magamistoa voodis. Magamiseks valitakse vahel diivan, sest neist saab öösiti voodi teha. Sellistel juhtudel on kattemadratsid üks paremaid lahendusi, kui oled harjunud magama väljatõmmataval diivanil ja korraliku suurusega madratsi jaoks ei ole lihtsalt ruumi. Pärast diivanil magatud aastaid hakkad oma magamisalusel märkama kühme ja tühje alasid. Pea meeles, et lõpuks su keha kohaneb ebatasase pinnaga, mis kaotab selgroo jaoks nii vajaliku toetuse. See on täpselt see põhjus, miks sa hommikuti väsinult ärkad, oled öösiti rahutu ja koged selg- ja lihasvalu. Sellisel juhul aitab kattemadrats taastada keha jaoks kadunud toestuse ja sinu jaoks- kvaliteetse ööune. Ära unusta kattemadratsit valides mõõte arvestada. See ei peaks olema su voodist suurem. Kattemadratsi õige suurus tagab parema une ja mugavuse.

Mida veel kaaluda?

Magamistoa väiksematki detailid, kaasa arvatud voodiriided, võivad une efektiivsust ja päevast produktiivsust mõjutada. Näiteks ei aita keha temperatuuri reguleerida vaid madrats, vaid ka tekid. Tekk säilitab keha loomulikku soojust, aitab lihastel lõdvestuda ja loob kvaliteetse une jaoks õige kliima. Seepärast soovitatakse tekki vahetada aastaajast lähtuvalt ning tekikotti pesta ja vahetada vähemalt kord nädalas. See ei aita vältida mitte ainult allergilisi reaktsioone, vaid paneb sind ka päevasel ajal end paremini tundma, mis laseb sul paremini keskenduda.

Kevad on magamistoa renoveerimiseks ja oma üleüldise heaolule ning tervisele keskendumiseks õige aeg. Heaolu esimeseks sammuks on kvaliteetne puhkus. Võta aega, et endale hea madrats valida ja sa tunned end värske, puhanu ja täis energiat kogu päevaks.