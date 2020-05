Lääne Elu paberleht neljapäeval, 28. mail

Sukles andis taas Sorainenilt tellitud analüüsi asjus aru

Haapsalu linnavolikogu revisjonikomisjon esitas taas linnapea Urmas Suklesele arupärimise, miks kulutas linnavalitsus raha, et lasta advokaadibürool Sorainen analüüsida Haapsalu Linnahoolduse sõidukihanget.

Õiguskantsler nõuab Haapsalu lasteaedade sulgemise kohta linnalt aru

Haapsalus on pärast eriolukorra lõppu avatud vaid kaks lasteaeda – Endla tänaval asuv Päikesejänku ja Põllu tänaval olev Tareke.

Et kolm Haapsalu lasteaeda on pärast eriolukorra lõppu endiselt suletud, on teinud pahaseks lapsevanemad ning selle kohta on selgitust nõudnud õiguskantsler.

Okase muuseum avab hooaja perenäitusega

Mari ja Uno Roosvalti ühisnäitus „Jäljed Maarjamäel” sündis juhuse tahtel ja annab läbilõike kunstnikepaari elust.