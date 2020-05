Mida kujutab endast online kasiinos mängimine?

Kui füüsilisse kasiinosse ei saa parasjagu minna, kuid on tuju mängida õnnemänge, siis on probleemile väga lihtne lahendus: online kasiino.

Ehkki see kontseptsioon võib mõnele tunduda pisut võõrana, ei tasu internetiavarustes tegutsevaid mängukohti sugugi karta, kuna Eestis on suisa üle kümne mängulehe, millel on ka ametlik tegevusluba ning mis on kuulutatud usaldusväärseteks Maksu- ja Tolliameti poolt. Ükskõik, kas elad keset Haapsalu või hoopis metsatukas, online kasiinod on saadaval igaühele.

Kuidas online kasiinod töötavad?

Online kasiino pole Eestis tegelikult sugugi uus nähtus, arvestades, et esimene online kasiino Eestis sai tegevusloa juba enam kui kümmekond aastat tagasi.

Üldine tööpõhimõte on lihtne: kasiino tegutseb veebilehitseja baasil, mis tähendab, et mängimise jaoks on vaja üksnes internetiühendust ja veebilehitsejat. Tänaseks päevaks on suurem osa online kasiinodest saadaval ka nutiseadmetel, seega on võimalik mängida õnnemänge igal ajal ja igal pool.

Online kasiinod teevad koostööd erinevate mängutootjatega, olles mõnes mõttes nagu mänguvahendajad. Eesti kasiinodes mängides võid aga kindel olla, et mängud on pärit tegijatelt, kes on tunnustatud ja testitud, mistõttu on ka mängude usaldusväärsus tagatud.

Kui keeruline on registreeruda?

Eesti mängijate jaoks on online kasiinodes mängimine eriti lihtne ja käepärane. Enamjaolt tuleb mängimise alustamiseks üksnes täita kiire registreerumisankeet, kuhu tuleb sisestada kõige olulisemad isiku- ja kontaktandmed (nagu nimi, aadress, e-posti aadress jne).

Konto aktiveerimiseks tuleb läbida ka isikutuvastus. Selle jaoks tuleb tavaliselt näidata oma ID-kaarti või läbida Veriffi kaudu isikutuvastus, kuid ka see samm ei tohiks võtta väga kaua aega.

Pärast selle kõige tegemist ongi konto avatud ning on võimalik kanda oma pangakonto vahendusel kasiinokontole raha, et kasutada seda mängimiseks. Kõik Eesti online kasiinod võimaldavad pangalinkide või pangakonto vahendusel tasumist, mistõttu ei pea pelgama ülekannete turvalisuse pärast.

Kas online mänguportaalid on turvalised?

On selge, et turvalisus on iga online kasiino puhul kõige suurem küsimärk. Kui asi puudutab aga Eesti mängukohti, siis pole turvalisuse pärast vaja muretseda.

Iga online kasiino, kes tahab pakkuda oma teenuseid eestlastele, peab saama Maksu- ja Tolliametilt tegevusloa. Selle jaoks peab ettevõte esitama põhjaliku taotluse ja tasuma ka üsna kopsaka riigilõivu. Protsessi käigus kontrollitakse nii ettevõtte kui ka sellega seotud isikute tausta ja tegevusluba antakse ainult legitiimsele ettevõttele.

Eestis on kogu hasartmängutegevus reguleeritud hasartmängukorralduse seaduse alusel, mis muudab mängimise tunduvalt ohutumaks.

Selle kõige pärast ei ole vaja online kasiinos mängides sugugi muretseda oma turvalisuse pärast. Seni, kuni valid mängimiseks tegevusloaga online kasiino, on sinu raha ja andmed igati kaitstud.

3 faktorit, mille järgi valida mängukohta

Eestis on küll mitmeid mängulehti, kuid selleks, et leida üles parimad online kasiinod enda maitse jaoks, pead silmas pidama ka paari faktorit:

Boonused, kampaaniad ja turniirid – iga online kasiino pakub mingeid lisaboonuseid, korraldab igakuiseid kasiinoturniire ja võistluseid või muud taolist. Selle kõige juures kehtib vana hea reegel: mida rohkem, seda uhkem. Kui sullegi pakuvad huvi erinevad kampaaniad või soovid osaleda õnnemängudega seonduvatel turniiridel, vali kindlasti selline online kasiino, kus pakutakse rikkalikult taoliseid valikuid. Tarkvara ja disain – kui oled suur nutiseadmete sõber, tasub valida kasiino, mis pakub kas eraldi mobiiliäppi või on nutisõbraliku disainiga. Kuid isegi, kui mängid arvuti vahendusel, tasub mõelda nii kasiino tarkvarale kui ka disainile. Kui sulle näiteks ei meeldi tumeda taustaga veebilehed, siis võib kasiinos mängimine muutuda tõeliseks piinaks, kui disain on tumedates toonides. Vali selline mänguleht, mille välimus ja tarkvaralahendused sobivad sinu maitsele. Mänguvalik – muidugi on oluline ka see, mida sa üldse portaalis teha saad. Kui oled spordiennustuste sõber, tuleks valida selline mänguleht, kus on kõige paremad koefitsiendid või kõige rohkem panustamisvalikuid ja lisafunktsioone. Kui oled slotisõber, võib sulle sobida online kasiino, kus on sadu slotikaid ja suur mängutootjate variatsioon.

Online kasiinos mängimist ei tasuks kindlasti karta. Tegemist on endiselt siiski meelelahutusega – kasiinos tulekski mängida üksnes meelelahutuse põhimõttel, mitte raha teenimise eesmärgil. Kui soovid aga pisut õnne proovile panna, siis võid iganädalase bingo loto asemel hoopis katsetada Eesti online kasiinode võlusid.