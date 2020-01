Lihtsad nipid, kuidas kontoris ennast MITTE haigeks istuda

Kontoritöö paratamatuks osaks on istumine. Kuvari taga möödub paljudel meist suur osa päevast. Kui arvestada siia juurde veel vabal ajal istutud aeg, tuleb kokku päris hirmuäratav hulk sundasendis veedetud tunde.

Inimene ei ole loodud ühes positsioonis pikka aega jutti olema ega piiratult liikuma. Et kontoritöö pikapeale tervisele hakkab ning luu- ja lihaskonnas probleeme põhjustab, ongi just sellest tingitud.

Seega on igal kontoritööl tegeval inimesel põhjust endalt küsida: mida teha selleks, et end kontoris MITTE haigeks istuda?

sajandi kutsehaiguse vastu on mitmeid nippe, allpool toome ära mõned tõhusamad neist.

Vali õige laud

Tervisesõbralik kontorilaud vastab kasutaja pikkusele, sel on piisavalt ruumi, et arvuti saab panna kasutajast õigele kaugusele (ca 50-60 cm) ning telefon ja töövahendid paiknevad kõik käeulatuses. See tähendab, et nende haaramiseks ei pea püsti tõusma ega laua kohal küünitama.

Kõik need omadused säästavad istuvas asendis inimese selga.

Hea, kui laual oleksid ka sahtlid ning võimalused arvuti paigutamiseks (klaviatuurisahtel, avaus juhtmetele jms).

Vali õige tool

Ergonoomiline kontoritool on A ja B. Ilma selleta ei ole istuvast tööst tingitud tervisevaegusi kuidagi võimalik leevendada või veel vähem ennetada.

Õigel töötoolil on selgroogu järgiv seljatugi, pea- ja käetoed, rattad, et hõlbustada laua taga liikumist ning mis olulisim – võimalus tooli kõrgust kasutaja pikkusele vastavaks reguleerida.

Õige isteasend on selline, et käed toetuvad küünarnukist tugedele, selg täies pikkuses seljatoele, jalgadel on laua all ruumi vabalt liikuda ning labajalad saavad täies ulatuses maha toetuda.

Liigu, võimle, venita

Kui töökohustused ei luba tõusta, siis katsu aeg-ajalt oma jalad vereringe elavdamiseks üles tõsta ja tee üles tõstetud jalalabadega õhus ringe.

Kindlasti väldi jalg üle põlve asendit!

Muul juhul katsu igal võimalusel liikuda: samas ruumis, koridoris, maja peal või tee lõuna ajal üks kiirem ring õues.

Proovi iga poole tunni tagant end natuke venitada ja sirutada, et kokku surutud lihased uuesti pikaks tõmmata.

Vahel seisa, vahel lesi

Seismine on inimesele loomulikum asend, kui laua taga istumine. Kui tööandja seda võimaldab, siis kasuta arvutiga tööd tehes vahel spetsiaalselt kontorilauda, mille taga saab püsti seista (sellised lauad on ka päriselt olemas). Piisab, kui ühe keskmise suurusega büroo peale on üks-kaks sellist ülestõstetavat lauda, mida külakorras jagada.

Igasugune asendi muutmine tuleb ainult kasuks: koli vahepeal läpakaga puhkenurga diivanile või lesi mõnda aega lebotamisalal.

Kasuta võimlemispalli

Üksluisuse ja sundasendi vastu on tõhus meede võimlemispall. Täpsemalt sellel istumine, kui laua taga tööd teha.

Kui kontoris sageli võimlemispallil istuda, muutuvad aja möödudes nii kehahoid kui rüht korrektsemaks. Pallile toetudes peab hoidma tasakaalu, see sunnib erinevad lihasgrupid tööle aidates ära hoida ja leevendada lihaspingeid ning seljavalusid.

Pane laua kõrvale stepper

Paljudes moodsates büroodes on personalile trenažöörid, et anda inimestele võimalus tööpostilt lahkumata liikuda. Kui treeningsaal puudub, siis abiks on seegi, kui kabinetis on stepper.

See lihtne trepptrenažöör ei võta palju ruumi, seda saab vajadusel hoida isegi laua all ning sellele treenimine ei vaja mingit instruktaaži. Stepperid simuleerivad ülimalt efektiivselt treppidest kõndimist. Üles-alla sõtkumine aktiveerib terve keha ning aitab vormida lihaseid juba vaid 20-minutilise treeninguga.