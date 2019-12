Nõuandeid perekorteri soetamisel

Korteri soetamine on alati keeruline, eriti valides uut elukohta koos perekonnaga, kus peab arvestama kõigi pereliikmete vajadustega. Samas on see aga lõbus ning põnev teekond, mis toob uue alguse. Kuidas valida perekorterit? Siin on mõned näpunäited, et teid valikul pisut aidata.

Valige piirkond

Kõige tähtsam on valida piirkond, kus te soovite elama hakata. Linnast on ilmselt ettekujutus juba enne korteri ostmist, ent linnaosa? Perega kolides peab eelkõige arvestama lastega – kus on laste koolid ja huviringid? Milline hakkab välja nägema teekond suunal kooli-tööle-huviringidesse-toidupoodi-koju? Lastega on oluline ka, et ümberringi oleks koht, kus mugavalt perega koos aega veeta, näiteks käia jalutamas või mänguväljakutel.

Milline kortermaja valida?

Kui asukoht on valitud, tuleb valikut veelgi kitsendada. Kortermaju on erinevaid – kas te sooviksite elada pisemas majas, kus kõiki naabreid tunnete või hoopis suures liftiga kortermajas. Peredes on tihti vaja ka sõiduautot ning korterit valides tasub arvestada, kas kortermajal on parkimiskohad või garaažid. Kui te autoga ei sõida, siis tasub arvestada ka bussipeatuste lähedust.

Kui suurt korterit te vajate?

Siin jagunevad perekonnad kahte lehte – pooled otsustavad korteri ostu ruutmeetrite, teised tubade järgi. Kumbki ei ole kindlasti vale. Küll aga perekonnaga kolides tasub järele mõelda, kas tubade arv on teie jaoks piisav. Väiksemad lapsed võivad esialgu elada ühes toas, kuid suuremaks kasvades on neil ehk vaja eraldi tube ja see hetk võib kätte jõuda üsna ootamatult.

Mis on teie eelarve?

Mis seal salata, ka eelarve paneb omad piirid, milline korter valida. Rusikareeglina soovitatakse panna kodukulude alla mitte rohkem kui 50% sissetulekust, et ka pärast arvete ära maksmist mugavalt ära elada.

Kui soovitud korter teie eelarvesse ei mahu, ei maksa meelt heita ja tasub rohkem avatud meelega ringi vaadata – võibolla on teile meelepärase piirkonna lähedal hoopis mõni remonti vajav korter, mida ajapikku kõpitseda.

Milline teie tulevane kodu välja hakkab nägema?

Käies vaatamas võimalikke kortereid, mida osta, tasub neid vaadata sellise pilguga, millised need välja hakkavad nägema. See võib tihtipeale olla keeruline, sest ees on eelmise omaniku asjad ning toad ei näe välja päris sellised nagu need hakkavad välja nägema siis, kui teie seal elate. Hea on juba enne korteri ostu välja mõelda, millist kodu te täpsemalt soovite ja miks mitte, valida välja juba sisustus, mida oma uues kodus näha tahaksite.

Kõige tähtsam – laste toad

Kõigile vanematele on kindlasti prioriteediks nende lapsed ja laste vajadused. Perekorteri valikul tasubki just enim tähelepanu pöörata sellele, sest lapsed kasvavad ning nende vajadused koos nendega. Lastetubade valikul tuleb vaadata, kas sinna mahuks ka koolilapse mööbel, mitte ainult beebivoodi. Kaup24.ee veebipoes saab sotti, milline lastetoamööbel mis vanuses lapsele vajalik oleks. Eriti kiiresti kipuvad lapsed välja kasvama just vooditest, mis ühtlasi ka toas kõige enam ruumi võtavad. Voodite valikut õnneks jagub ning saad oma vajadustele vastava voodi välja vaadata siit.

Perekorterit valides juhindutakse eelkõige lastest – see kehtib nii piirkonna valikul kui ka nõudmistel ruutmeetrite arvule. Kuid kõige tähtsam on vaadata korter üle terve perega ning ette kujutada, milline näeks välja teie elu seal.