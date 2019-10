Lõuna-Läänemaal uitab karu

Ülemöödunud laupäeval põdrajahile läinud Massu jahiseltsi liikmed kohtasid karu.

„Ei midagi eirilist, tavaline karu nägemine,” ütles Massu jahiseltsi juhatuse liige Rainis Kukispuu.

Karu tuli Mäenses kütiliini uudistama, et kes ja mis seal on. „Tõusis kahe käpa peale püsti, vaatas ja läks minema. Suur karu oli,” ütles Kukispuu.

Kukispuu sõnul pole karu seal kandis viimasel ajal mingi haruldus. Et karud on Lõuna-Läänemaal liikvel, näitab see, viimasel ajal on nad hakanud rajakaamerasse jääma.

Kukispuu sõnul jäi karu mõne aja eest kaamerasse Esiveres. „Ilmselt on see seesama karu, keda meie nägime, aga ega täpselt ei tea ka,” ütles Kukispuu.

Suvel jäi karu sealsamas rajakaamerasse päise päeva ajal. „Pikutas metssea sööda peal,” ütles Kukispuu. Sealsamas lähedal suvilas liikus õue peal inimesi, aga karu see ei seganud.