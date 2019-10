Sihtasutus Läänemaa otsib aasta isa

Sihtasutus Läänemaa kuulutas välja konkursi Läänemaa aasta isa leidmiseks. Aunimetuse eesmärk on väärtustada tublisid isasid ja nende rolli peres ning ühiskonnas.

„Tuleb tõdeda, et meie ühiskonnas hinnatakse enseteostusena vähe seda, kui isa on loonud õnneliku perekonna ning on tähtis oma naise ja laste jaoks. Pigem kaldutakse isa edukuse kriteeriumit luues ikka materiaalse poole peale,” ütles sihtasutuse Läänemaa koordinaator Ege Tatarmäe.

Ta lisas, et auhinna eesmärk ongi isade ning ka vanaisade rolli väärtustamine ja hindamine eneseteostusena. Aunimetuse saaja kuulutatakse välja isadepäeva nädalal, seega saab väärika tiitli pälviv mees isadepäeva puhul toreda üllatuse. Aasta isa tänatakse 28. novembril toimuval tunnustusüritusel.

Varasemalt on Läänemaa aasta isa valimisi korraldanud maavalitsus, ent alates eelmisest aastast on see ülesanne sihtasutusel Läänemaa.

Eelmisel aastal sai Läänemaa aasta isa aunimetuse kullamaalane Maanus Jõevee. Lisaks Maanusele on Läänemaa aasta isa aunimetuse saanud Kalle Orumaa, Toomas Räli, Tiit Seiton, Hannes Smitt ja Andres Paju.

Kandidaadi esitamise vormi leiab sihtasutus Läänemaa kodulehelt. Kandidaate saab esitada 28. oktoobrini meiliaadressile info@laanemaa.ee või paberkandjal aadressile Sihtasutus Läänemaa, Karja 27, 90502, Haapsalu linn, Läänemaa.