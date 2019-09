Anneli Proosväli tõi rahvusvaheliselt turniirilt pronksmedali

Nädalavahetusel Peterburis toimunud Venemaa kadettide tugevamate turniiril vehkles haapsallane Anneli Proosväli end kolmandale kohale.

Proosvälja treeneri Helen Nelis-Naukase sõnul on tema õpilase saavutus seda väljapaistvam, et Proosvälja jaoks on see esimene aasta kadettide arvestuses, mis tähendab, et ta vehkles endast kuni kolm aastat vanemate suuremate kogemustega sportlaste vastu.

„Anneli võitis järjest kõik kohtumised, kuni jõudis nelja hulka, siis ta väsis lõpuks ära ja muutus aeglasemaks. Lõpuks matši kahe hulka pääsemiseks ta kaotas. Meie jaoks kestis võistluspäev 15 tundi järjest,” rääkis Nelis-Naukas.

