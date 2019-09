Kullamaal tegutseb koerte pansionaat

Rita Saviir peab Kullamaal oma Kullajõe talus koertehotelli, mille kohta võiks kasutada reklaamlauset „seda koerad ostaksid”.

Muidugi valivad hoopis koerte omanikud, kuhu ja kelle juurde nende lemmik hoiule läheb, kui selleks vajadus tekib. Koeraomaniku jaoks on see väga hell ja oluline teema – oma kallist sõpra ei jäeta sugugi kergekäeliselt võõra inimese hoole alla. Ja isegi siis, kui sisetunde järgi sai just see kõige õigem ja usaldusväärsem koht välja valitud, ei kao mure kuhugi: kas tema eest ikka kantakse hoolt? Kas ta saab piisavalt jalutada ja süüa ja ega ta ometi jooksu ei pääse?

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!