Rahvatantsupaari rõivastele kulub tuhat eurot

Kui nüüdisajal üldse keegi rahvariiete kandmisest midagi praktilist teab, siis on need rahvatantsijad. Lääne Elu uurib, miks on vaja alusseelikut ja miks on üks üks igavene häda põlvpükstega.

Läänemaal Linnamäel elavad Rita ja Andres Notton on rahvatantsurühmas Oru Jommid jalga keerutanud 30 aastat. Selle aja jooksul on nad läbi kulutanud kaks komplekti rahvariideid. Kolmas – Hiiumaa rõivad – on kasutusel olnud kümme aastat.

Kõige kiiremini kuluvad kingad, mis on arusaadav, sest saavad kõige rohkem vatti, ja peakatted, mis on arusaamatu. Aga just need tuli tänavu uued tellida. Tallinnasse suurele tantsupeole minnakse vastsetes jalavarjudes, mis on meestel ja naistel täpselt ühesugused.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!