Lääne Elu paberleht laupäeval, 22. juunil

Risti hooldekodu vajab laiendamist

Risti hooldekodu peab saama tuleva aasta alguseks juurdeehitise või vastasel korral loobuma viiest voodikohast.

Rahvatantsupaari rõivastele kulub tuhat eurot

Kui nüüdisajal üldse keegi rahvariiete kandmisest midagi praktilist teab, siis on need rahvatantsijad. Lääne Elu uurib, miks on vaja alusseelikut ja miks on üks üks igavene häda põlvpükstega.