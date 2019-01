Läänemaa aasta sportlased on Katrina Lehis ja Aare Lauren

Spordiliit Läänela tähistas täna 90. sünnipäeva ja kuulutas lõppenud spordiaastat kokku võtval pidulikul koosviibimisel Läänemaa aasta sportlasteks vehkleja Katrina Lehise ja vibulaskja Aare Laureni, võistkondadest En Garde epeenaiskond.

Lehise silmapaistvaim tulemus oli mullu Euroopa meistri tiitel, Aare Lauren tuli aga maastikuvibu maailmameistriks. Kumbagi sportlast auhinda vastu võtmas ei olnud, sest mõlemad olid võistlemas – Lehis Havannas maailma karikaetapil, Lauren aga Leedus.

Läänemaa parimad sportlased kinnitas spordiklubide ettepanekute põhjal Läänela juhatus, kuid reedel lõppenud rahvahääletusega selgitati välja rahva lemmikud.

Naistest oli rahva lemmik ülekaalukalt Katrina Lehis, kelle poolt andis hääle 60 protsenti 456 hääletanust.

Meessportastest valis rahvas oma lemmikuks sumomaadleja Keiro Raudkats, kelle poolt andis hääle ligi veerand 570 hääletajast. Raudkats tuli mullu sumo MMil absoluutkaalus 9. kohale ning tuli Eesti MV hõbedale. Eesti meistrivõistlustel pidi ta alla tunnistama Baruto paremust.

Rahva lemmiku auhinda vastu võttes ütles Raudkats: “Loodan, et järgmisel aastal ei saa enam sulgudesse panna lauset, et kaotas Barutole.” Ta lisas, et sumos on õnnega väga vähe pistmist kõige tähtsam on kogemus ja tunnetus.

Noormeestest kuulutati aasta parimaks kergejõustiklane Kevin Sakson – kuulitõues ja kettaheites mullu häid tulemusi saavutanud noormees suutis Eesti kergejõustiku sisemeistrivõistlustel ka kõrgushüppes medalile tulla. Auhinda vastu võttes ütles Sakson, et tema põhialaks jäävad ikka heited ja ta avalikustas ka oma soovi järgmisest aastast Ameerikasse minna.

Noormeestest valis rahvas oma lemmikuks noore maadleja Hendrik Rämmani, kes võistluste tõttu auhinda vastu võtma tulla ei saanud. Tema poolt andis hääle veerand 932 hääletanust.

Neidudest oli aasta parim sportlane kergejõustiklane Emma Katharina Hein, kelle kuulutaks parimaks U-14 sportlaseks ka Eesti Kergejõustikuliit. Neiu ise ütles autasu vastu võttes, et kergejõustikuliidu tunnustus tuli talle suure üllatusena ja saavtuste poolest hindas ta lõppenud aastat väga edukaks.

Rahva lemmiku tiitli sai aga vehkleja Carmen Lii Targamaa, kes sai 34 protsenti 511 häälest. Õhtujuhi Margus Luige küsimusele, kas neiu tunneb kuulsamate treeningukaaslaste suhtes rajal aukartust, vastas Targamaa: “Mul jääb kogemusi puudu, aga rajale lähed ikka mõttega, et torkad vastase läbi.”

Veteransportlastest sai nii aasta sportlase kui ka rahva lemmiku tiitli maadleja Aap Uspenski, kes tuli mullu kreeka-rooma maadluses veteranide maailmameistriks. Rahva lemmiku hääletusel kogus ta ligi pooled poolthääled.

Ka aasta võistkonna puhul langes Läänela juhatuse ja rahva arvamus kokku – tiitli sai En Garde epeenaiskond koosseisus Katrina Lehis, Nelli Differt, Madli Palk ja Kristina Kuusk. Kuna kolm võistkonna liiget on Kuubal maailma karikaetapil, võttis auhinna vastu võistkonna noorim liige Madli Palk.

Lisaks maakonna parimatele sportlastele kuulutati välja ka spordiliidu Jõud parimad kolmes kategoorias.

Läänemaa aasta tegija tiitli sai Kalaküla rattasõit, millest osavõtjate arv on üheksa aastaga kasvanud viielt enam kui 150ni.

Kohaliku spordielu edendaja on Oru kooli kehalise kasvatuse õpetaja, mitmete spordiringide juhendaja ja Linnamäe jõusaali rajaja Renno Silde.

Aasta noortetreeneriks nimetati kergejõustikutreener Kaja Ladva.

Läänemaa sportliku pere tiitli sai perekond Märss. Aasta harrastussportlased on naistest Kadri Lukk ja meestest Tarvi Viik.

Konkursi “Märgatud 2018” võitja oli Haapsalu neuroloogoolisel rehabilitatsiooni keskus promenaadil avatud mängu- ja tegevuspargi eest.

Fotod Arvo Tarmula