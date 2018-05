Aleksandri kirik saab  keskkütte

Aleksandri kirikusse Haapsalu vanal kalmistul on plaanis sisse panna keskküte. Haapsalu volikogu andis kogudusele loa vedada üle tee asuvast kogudusemajast Surnuaia tänava alt keskküttetrass kirikuni.

„Pärast volikogu heakskiitu saab hakata kütte sissepanekut planeerima,” ütles ülempreester Daniel Lepisk. Seni on kirikut köetud Bullerjani ahjuga, aga see on tülikas, eriti külmadel talvedel. „Kui tuli põleb, on soe, kui tuli kustub, on kohe külm,” ütles Lepisk.

Lepiski sõnul on plaan ehitada kogudusemaja juurde katlamaja, mis kütaks edaspidi kirikut ja maja ennast. Lepisk ei osanud veel öelda, kui palju võiks keskkütte sissepanek maksta ja millal tööd algavad. „Eks jupikaupa hakkame tegema,” ütles Lepisk. Raha loodetakse kokku saada annetustest. „Võibolla toetab ka Haapsalu linn,” ütles Lepisk.