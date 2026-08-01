Rekordijahil soomlane uhab läbi Läänemaa

Pühapäeval võib näha Haapsalust ja Läänemaalt rullsuuskadel läbi sõitmas Soome sportlast Teemu Virtaneni, kes püstitab ultrasuusatamise maailmarekordit. Mees tahab 40 tunniga läbida 700 kilomeetrit, tehes Eestile selle ajaga ringi peale.

58aastane Virtanen alustab oma teekonda laupäeval Tallinnast ja läbib ilma magamata kogu distantsi, mis kulgeb läbi Rakvere, Mustvee, Tartu, Viljandi ja Pärnu Tallinna tagasi. Haapsallu peaks mees oma arvestuste kohaselt jõudma pühapäeval kella 15–16 vahel.

Esialgu oli Virtanenil plaan läbida rullsuuskadel kõik kolm Balti riiki, kuid lõpuks otsustas ta piirduda Eestiga. Mehe sõnul seob teda Eestiga isiklik side, sest on mitmel korral treeninud Otepääl