Silmade eest targalt hoolt kandes on sügis helgem

Foto: unsplash

Sügise saabudes veedame üha rohkem aega siseruumides ja ekraani ees. Samal ajal muutub õhk kuivemaks ning tuul ja külm võivad silmi ärritada. Väsinud või kipitavad silmad on sel perioodil tavaline mure, kuid õigete harjumuste ja õrna hooldusega saab neid vaevusi ennetada ja leevendada.

Artikkel jätkub peale reklaami

Miks silmad vajavad sügisel rohkem hoolt

Sügisel mõjutavad silmade heaolu nii muutuv ilm kui ka meie igapäevased harjumused. Külm tuul, kuiv õhk ja siseruumide küte võivad muuta silmad kuivaks ja tundlikuks. Samal ajal veedavad paljud meist rohkem aega arvuti või telefoni ees, mis vähendab pilgutamise sagedust ja suurendab ärritustunnet.

Kui silmad kipitavad, punetavad või tekib tunne, et silmas on liivatera, on see märk, et silmad vajavad puhkust. Abiks on sagedasem pauside tegemine ekraanitöös, piisav vee joomine ja ruumi niiskustaseme hoidmine. Väljas liikudes on soovitatav kanda päikese- või tuuleprille, mis kaitsevad silmi külma ja tolmu eest. Väikesed, järjepidevad sammud aitavad vältida sügisest silmade kuivust ja säilitada mugavustunnet kogu päeva vältel.

Silmatilgad ja muud niisutavad abivahendid

Kui silmad kipuvad kuivama või väsima, võivad abiks olla silmatilgad, mis niisutavad silmapinda ja leevendavad ebamugavustunnet. Valida saab erineva koostise ja toimeajaga silmatilgad, olenevalt vajadusest ja tundlikkusest. Mõned niisutavad pikemalt, teised sobivad sagedaseks kasutamiseks kogu päeva jooksul.

Oluline on jälgida, et kasutatavad tilgad ei sisaldaks säilitusaineid, kui silmad on tundlikud või kasutatakse kontaktläätsi. Silmatilku tuleks alati kasutada vastavalt juhendile ja vajadusel pidada nõu apteekriga, kes aitab leida sobivaima lahenduse.

Lisaks silmatilkadele võib kuiva õhu korral silmadele kasuks tulla ruumi niisutamine või spetsiaalsete silmamaskide kasutamine, mis aitavad vähendada pinget ja väsimust. Regulaarne hoolitsus hoiab silmad niisutatud ning vähendab punetust ja ärritust, mis kipuvad sügisel kergesti tekkima.

Silmahooldus kodustes tingimustes

Silmade eest hoolitsemine ei tähenda alati arstivisiiti – paljud lihtsad võtted ja sobivad meditsiinitarbed aitavad silmi kaitsta ja niisutada ka kodus. Näiteks võivad abiks olla steriilsed puhastuslapid, mis eemaldavad õrnalt tolmu ja jääke ripsmete ümbrusest, või silmakompressid, mis lõõgastavad pinges silmalihaseid.

Kuum või jahe kompress aitab parandada vereringet ja vähendada turset. Samuti tasub jälgida, et töökoht oleks hästi valgustatud ja arvutiekraan asuks silmade kõrgusel. Kui õhk kodus või kontoris on kuiv, aitab niisutaja hoida limaskestad ja silmapind paremas seisundis.

Meditsiinitarbed on mõeldud igapäevaseks toeks, mitte raviks, ning neid tuleks kasutada vastavalt juhistele. Teadlik ja õrn silmahooldus aitab ennetada kuivust ja ärritust ning toetab silmade heaolu ka siis, kui ilm muutub heitlikuks.

E-apteek – nõu ja abi kodulävel

Kui silmad kipuvad väsima või kuivama, on tänapäeval mugav saada abi ka kodust lahkumata. E apteek võimaldab tutvuda erinevate hooldusvahenditega ning küsida nõu apteekrilt, ilma et peaks järjekorras ootama. See on eriti mugav neile, kes elavad väiksemates kohtades või kelle päevad on tihedad.

E apteek annab võimaluse planeerida ostud rahulikult ja läbimõeldult, võrreldes erinevaid niisutavaid tooteid ja tarvikuid. Tellimused jõuavad kiiresti kohale ning vajadusel saab apteekriga suhelda digitaalselt, et leida endale sobivaim lahendus.

Oluline on meeles pidada, et iga inimene ja iga silmaprobleem on erinev. Kui kuivus või ärritus püsib, tuleks pöörduda silmaarsti poole. Õigeaegne tähelepanu ja nõuanded aitavad säilitada silmade tervist ka sügishooajal.

Silmad on üks tundlikumaid meeleorganeid, mis peegeldavad otseselt meie eluviisi ja harjumusi. Kui hoolitseda nende eest teadlikult – pakkuda puhkeaega, niiskust ja kaitset – püsib nägemine selge ning enesetunne stabiilne ka sügise kiiretel päevadel. Väikegi tähelepanu silmade heaolule aitab muuta halli ilma veidi helgemaks.