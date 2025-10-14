Hinnalangus liikluskindlustuses: muuda sama raha eest kindlustus kasulikumaks

Kui tavaline liikluskindlustus kõlab paljudele autoomanikele kui hall argipäev, siis tegelikult saab kohustusliku liikluskindlustuse kasu laiendada kasulike lisakaitsetega. Vaatame peale, mis on kindlustusturu seis, lisakaitsete sisuline võit ja lepingu pikendamise lõks.

Käesoleva aasta 1. oktoobri seisuga on Transpordiameti registris 756 771 sõidukit, mille keskmine vanus on 13,6 aastat. Teatavasti peavad neist aktiivselt liikluses osalevad sõidukid omama kehtivat liikluskindlustust, mis aitab liiklusõnnetuse korral katta kannatanu kahjud. Küll aga ei pruugi neist arvestatav osa teada, et tegelikult saaksid nad oma liikluskindlustust laiendada kasulike lisakaitsetega, mis pakuvad autoabi ning aitavad sõiduki korda teha nii liiklusõnnetuse põhjustamise kui ka loomaga kokkupõrke korral.

Liikluskindlustuse hinnad on languses

IIZI finantsjuhi Kaido Kepi hinnangul on liikluskindlustuse hinnad languses juba pikemat aega. „Kuna 2025. aastal uusi autosid eriti lisandunud ei ole, siis turu mahu kahanemine on tulnud langevate hindade arvelt. Liikluskindlustuse maksete kogusumma on olnud kahel viimasel aastal languses ja kui vaadata iga aasta kaheksat esimest kuud, siis praegune turumaht on väiksem kui kaks aastat tagasi,” selgitab Kepp hinnalanguse tagamaid.

Seega on hetkel soodne aeg oma liikluskindlustus üle vaadata, et turutrendidest kasu lõigata. „Paari kuu pärast võivad hinnad tõusma hakata, sest kahjude statistika ei toeta jätkuvat hinnalangust,” sõnab Kepp, et kindlustusmaakleri kasutamine selleks on väga mõistlik, kuna maakler on kliendi seaduslik esindaja nii kindlustuse valikul kui kahjude korral.

Häid uudiseid autoomanikele kinnitab ka IIZI liikluskindlustuse tootejuht Triin Kääramees. „Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel oli 2025. aasta esimese poole keskmine makse 140 eurot, mis on 6% soodsam kui aasta varem,” ütleb Kääramees. „Hinnalanguse taga on tihe konkurents kindlustusturul ning õnnetuste vähenemine – poole aastaga juhtus koguni 9% vähem õnnetusi,” lisab ta, et mida vähem õnnetusi, seda soodsam on ka liikluskindlustus.

Lisakaitsetega saad sama raha eest rohkem

Liikluskindlustus hüvitab ainult sinu poolt tekitatud kahju kannatanule, kuid ei kata sinu enda sõiduki kahjustusi ega aita, kui ootamatult teele jääd. „Seepärast on unikaalsed IIZI liikluskindlustuse juurde pakutavad lisakaitsed võitnud klientide südamed väga lihtsal põhjusel – nendest on kasu,” ütleb IIZI liikluskindlustuse tootejuht Triin Kääramees, et täna on 55% sõidu- ja pakiautode aastase liikluskindlustuse ostjatest võtnud juurde mõne kasuliku lisakaitse.

Triin Kääramees, IIZI liikluskindlustuse tootejuht

„Kui uuema sõiduki omanikku abistab enamiku kahjude puhul kaskokindlustus, siis liikluskindlustuse lisakaitsed sobivad vanema sõiduki omanikule, kellele kasko soetamine ei tundu mõistlik või pole võimalik,” rõhutab tootejuht. Lisakaitseid pakutakse klientidele reeglina pakettides, kuid Kääramehe sõnul on kliendil võimalik kokku panna just tema soove rahuldav rätsepalahendus.

IIZI 24/7 Kahjuabi on praegu klientide lemmik lisakaitse, mis maksab vaid 1,75 kuus ja aitab lisaks avariile ka tehnilise rikke korral. Kääramehe sõnul on abi võimalik kutsuda ka siis, kui otsest õnnetust ei olegi. „Kahjuabi sisaldab autoabi, mis aitab, kui auto ei käivitu, rehv puruneb, sõidad teelt välja või on vaja pukseerimist lähimasse remondi- või hoiukohta. Lisaks pakub see lahendust ka juhtudel, kui kütus saab ootamatult otsa või ununevad autovõtmed lukustunud autosse.

Uuring: 89% peab liikluskindlustuse lisakaitsete olemasolu tähtsaks

Aasta alguses viis IIZI koostöös Norstatiga läbi kindlustusteemalise tarbijauuringu, kus uuriti 800 autoomanikust kindlustusvõtja käest nende kindlustusharjumuste kohta. Uuringust selgus, et 89% vastanutest pidasid liikluskindlustuse lisakaitsete olemasolu väga oluliseks. Seejuures kõige olulisemaks peeti kaitseid, mis võimaldavad oma auto korda saada nii plekimõlkimise kui ka loomaga kokkupõrke korral.

„See on eriti kasulik lisakaitse vanematele sõidukitele, millele kaskokindlustus ei ole kättesaadav või mõistlik valik,” ütleb tootejuht ja lisab, et „Sinu sõiduki kahjud” lisakaitse katab auto kahjud olukordades, kus oled ise õnnetuse põhjustaja.

Sügisel ei maksa unustada ka metsloomi, kes on keskmisest aktiivsemad nii jooksuaja kui ka ajujahi tõttu, kergitades riski sõidukiga kokkupõrkeks. Ka siin aitab liikluskindlustuse „Loomaga kokkupõrke” lisakaitse, mis maksab vaid 6 eurot kuus ja aitab katta kahjud kokkupõrkel nii looma kui ka linnuga.

Lisaks kuulub lisakaitsete valikusse asendusauto võimalus, mis võimaldab 3 euro eest kuus jätkata tavapärast rütmi, kui isiklik auto on kindlustusjuhtumi tõttu remondis. Samuti on abi juhi ja kaassõitjate õnnetusjuhtumi lisakaitsest, kui liiklusõnnetuse tagajärjel peaks juhtuma kõige hullem.

Hinnas kaotavad need, kes on harjunud ühes ja samas seltsis oma kindlustuslepinguid pikendama

IIZI kindlustusteemalisest tarbijauuringust selgus ka, et üle poole kindlustusvõtjatest eelistab kõik kindlustused sõlmida ühe pakkuja juures. Samuti pole liikluskindlustuse automaatse pikenemise olemus inimeste jaoks üheselt mõistetav.

Triin Kääramehe sõnul kaotavad kahjuks need, kes vanast harjumusest pikendavad lepingut samas kindlustusseltsis. „Liikluskindlustuse hinnad võivad pakkujate lõikes erineda isegi mitmekordselt ning tihedas konkurentsis muutuvad hinnad kiiresti,“ märgib Kääramees. Seepärast tasubki kindlustusmaakleri vahendusel kindlustust sõlmida, sest maakleri seaduslik kohus on olla värske turuseisuga kursis ja leida sealt kliendile kõige kasulikum pakkumine.

„Veelgi enam – veebis pakuvad kindlustusseltsid vaikimisi automaatselt pikenevaid lepinguid. See, mis esiti tundub soodne, võib lepingu pikendamisel kujuneda turu keskmisest kallimaks,” selgitab tootejuht.

IIZI uuringust selgus, et 54% autojuhtidest arvab ekslikult, et automaatselt pikenevat lepingut saab igal ajal muuta. „Tegelikkuses tulenevad tingimused seadusest – kui lepingu lõpuni on jäänud kaks päeva, on kindlustusandja vahetuse võimalus sisuliselt kadunud. Kuna kliendid sõlmivad lepinguid sageli alles viimasel hetkel, tekib selliseid „ebameeldivaid üllatusi“ praktikas palju,“ kinnitab tootejuht, et mugavustsoonis olemine võib kalliks maksma minna.

IIZI teeb kliendi eest töö ära

Kääramehe sõnul on IIZI kaudu liikluskindlustust sõlmides kasu mitmekordne. „Võrreldakse korraga paljude seltside hindu, millede seast saad valida soodsaima ja lisada juurde unikaalseid lisakaitseid. Väldid automaatset pikendamise lõksu ning saad tuge olukorras, kus kindlustusandjaga peaks tekkima sekeldusi,” loetleb tootejuht kindlustusmaakleri hüvesid.

IIZI Kindlustusmaakler on kliendi seaduslik esindaja nii kindlustuse valikul kui ka kahjude korral. Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et leida turu pealt parimad ja kliendile kasulikud kindlustustingimused. Nii nende kui ka enam levinud kahjude pinnalt oleme kokku pannud liikluskindlustuse lisakaitsed, mis sobivad vanematele sõidukitele ja on leitavad IIZI liikluskindlustuse kalkulaatorist.

