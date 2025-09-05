Kojamehed igaks hooajaks – kuidas valida õige mudel?

Foto: freepik

Kui rääkida auto hooldusest ja ohutusest, siis paljud juhid keskenduvad rehvidele, piduritele ja õlivahetusele. Siiski on olemas üks detail, mille seisukord mõjutab vahetult nähtavust ja seega ka liiklusohutust – kojamehed. Need väikesed, kuid olulised komponendid tagavad, et vihma, lume või pori ajal püsib esiklaas puhtana ning nähtavus hea igas ilmastikus.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kojameeste töövõime sõltub suuresti nende seisukorrast, sobivusest konkreetsele sõidukile ja hooajast. Seetõttu on oluline valida õiged kojamehed ning neid regulaarselt hooldada ja vajadusel vahetada.

Millal tuleks kojamehed välja vahetada?

Paljud autojuhid märkavad kojameeste kulumist alles siis, kui vihmasel päeval esiklaasile jäävad triibud või kui kojamehed hakkavad krigisema ja hüplema. Sellisel juhul on selge, et kummiosa on kulunud või kahjustunud.

Olenevalt kasutusest, kliimast ja kvaliteedist on soovitatav kojamehi vahetada vähemalt kord aastas. Põhjamaade karmid talved ja suvised temperatuurikõikumised mõjutavad kummiosade eluiga. Eriti kevadel ja sügisel tasub kontrollida, kas kojamehed on veel töökorras – need on aastaajad, mil nende töökoormus on kõige suurem.

Eri tüüpi kojamehed – milline sobib sinu autole?

Turul on mitmeid kojameeste tüüpe, mille seast tuleks valida sobiv vastavalt auto mudelile ja juhi eelistustele.

Raamiga kojamehed – klassikaline ja levinud variant, kus kummiosa on paigaldatud metallraamile. Sobivad enamikule vanematele autodele. Tugev konstruktsioon, kuid talvel võivad metallosad jäätuda.

– klassikaline ja levinud variant, kus kummiosa on paigaldatud metallraamile. Sobivad enamikule vanematele autodele. Tugev konstruktsioon, kuid talvel võivad metallosad jäätuda. Raamita ehk lamekojamehed – nüüdisaegsem lahendus, kus puudub metallraam. Need sobituvad paremini esiklaasi kujuga, jaotavad surve ühtlasemalt ning on efektiivsemad suurematel kiirustel.

– nüüdisaegsem lahendus, kus puudub metallraam. Need sobituvad paremini esiklaasi kujuga, jaotavad surve ühtlasemalt ning on efektiivsemad suurematel kiirustel. Hübriidkojamehed – ühendavad raamiga ja raamita kojameeste eelised. Neil on tugev konstruktsioon, samas ka aerodünaamiline kuju.

Oluline on jälgida, et valitud kojameeste pikkus vastaks täpselt auto tootja ettekirjutustele. Liiga lühikesed või liiga pikad kojamehed ei puhasta klaasi korralikult ja võivad kahjustada klaasipinda või tekitada nähtavuse probleeme.

Kojameeste valik hooajati

Iga aastaaeg esitab kojameestele erinevaid väljakutseid. Kuigi mõned juhid kasutavad aastaringselt samu harju, on mõistlik kaaluda vahetamist vastavalt hooajale.

Kevad ja suvi:

Soojematel kuudel koguneb esiklaasile rohkem putukaid, õietolmu ja tolmu. Siinjuures on kasulik valida sellised kojamehed, mille kumm on elastne ja suudab edukalt eemaldada ka kuivanud mustust. Klaasipesuvahendi koosmõjul peab kojamees andma puhta tulemuse ühe või kahe tõmbega.

Sügis ja talv:

Niiskus, lörts, lumi ja jäide panevad kojamehed tõsiselt proovile. Talvisel ajal on eriti oluline, et harjad ei jäätuks ega hakkaks esiklaasil hüplema. Talveks sobivad paremini raamita või spetsiaalsed talvekojamehed, mis on loodud talumaks külma ja lund.

Kuidas õigesti hooldada kojamehi?

Ka parimad kojamehed ei kesta igavesti, kui neid ei hooldata õigesti. Mõned lihtsad hooldusvõtted aitavad pikendada nende eluiga ja parandada tulemust:

Puhasta regulaarselt kojameeste kummiosa niiske lapiga. Mustus ja liiv teritavad kummipinda ja lühendavad selle eluiga.

Vältida kojameeste kasutamist kuival klaasil. Kuivalt pühkimine kulutab kummi kiiremini ja võib kahjustada klaasi.

Talvel tasub harjad enne sõitu jääst ja lumest puhastada. Ära kunagi kasuta kojamehi esiklaasi jää vabastamiseks – selleks on kraabits või spetsiaalne jääsulataja.

Kust osta kvaliteetsed kojamehed?

Tänapäeval saab kvaliteetseid kojamehi soetada nii autoesindustes, varuosapoodides kui ka internetist. E-poed pakuvad mugavat võimalust otsida vastavalt auto mudelile ja aastakäigule ning tihti on hind soodsam kui kohapeal.

Kui tellid veebist, kontrolli hoolikalt toote kirjeldust, mõõtmeid ja kinnitustüüpi. Samuti on kasulik lugeda kasutajate tagasisidet – see aitab vältida ebakvaliteetseid tooteid, mis võivad kiiresti kuluda.

Mida jälgida kojamehi ostes?

Pikkus ja sobivus konkreetsele sõidukile. Vale pikkus võib tekitada probleeme nähtavusega või klaasi kahjustada.

Kinnitustüüp. Enamik autodele sobivad standardsed U-tüüpi kinnitused, kuid uutel mudelitel võib olla erilahendusi.

Kummi kvaliteet. Hea kumm on vastupidav, elastne ja vaikne. Mõned tootjad kasutavad grafiitkattega kummisegusid, mis tagavad sujuvama liikumise ja pikema eluea.

Bränd ja garantii. Tuntud tootjate kojamehed on usaldusväärsemad, kuna nende kvaliteet on kontrollitud. Mõned tootjad pakuvad ka garantiid.