Auto ei sõida enam nagu varem? Süüdi ei pruugi olla mootor

See on veider tunne – vajutad gaasipedaali, aga auto liigub, justkui nähtamatu käsi hoiaks seda tagasi. Paljud süüdistavad kohe mootorit, kuid tegelikkuses on põhjus tihti palju lihtsam – ja odavam.

Võimsus väheneb märkamatult, ilma hoiatuseta. Kiirendus muutub aeglaseks, pöörded kõiguvad. Aga probleem ei pruugi peituda ei silindrites ega ajamis. Sageli on süüdlased kaks detaili, mida keegi ei taha vahetada, sest need ju „veel töötavad”. Küsimus on vaid – kui kauaks?

Õhumassiandur – kui mootor „ei saa aru“, kui palju on vaja hingata

See on üks neist detailidest, millele keegi kohe ei mõtle. Aga kui andur saadab valesid andmeid, ei tea mootor enam, kui palju kütust ta vajab. Juht vajutab gaasi, aga tõmme puudub.

Andur ei anna helisignaale ega süüta hoiatustulesid armatuurlaual. Tunda on vaid, et võimsus vaikselt kaob. Ja mida kauem sõidad, seda rohkem kogunevad probleemid – suurenenud kütusekulu, mootori tõrked jms.

Andur ei anna helisignaale ega süüta hoiatustulesid armatuurlaual. Tunda on vaid, et võimsus vaikselt kaob. Ja mida kauem sõidad, seda rohkem kogunevad probleemid – suurenenud kütusekulu, mootori tõrked jms.

Kui see detail on juba kunagi vahetatud, siis tead: see ei maksa palju. Sobib ka kasutatud osa – peaasi, et see on kontrollitud.

Kütusepump – kui auto saab vaid poole vajaminevast kütusest

Vahel tundub kõik korras – auto käivitub, liigub, aga kiirendamisel jääb justkui jõudu puudu. Asi ei pruugi olla kütuses, vaid selles, et pump ei suuda enam tekitada vajalikku rõhku. See toimib, aga mitte piisavalt. Nagu inimene kõrge vererõhuga – elab, aga peaaegu ei liigu.

See detail läheb tavaliselt rikki järk-järgult. Ühel hetkel ei käivitu auto enam üldse, aga enne seda sõidad nädalaid ja mõtled: „ilmselt on õhus midagi“, „diisel on halb“, „äkki filter ummistunud“. Lõpuks ei jää muud üle kui kutsuda puksiir.

See detail läheb tavaliselt rikki järk-järgult. Ühel hetkel ei käivitu auto enam üldse, aga enne seda sõidad nädalaid ja mõtled: „ilmselt on õhus midagi", „diisel on halb", „äkki filter ummistunud". Lõpuks ei jää muud üle kui kutsuda puksiir.

Kasutatud kütusepump ei ole halb valik – eriti kui tead, et auto, millest see pärit, on vähe sõitnud või osa on kontrollitud.

Mõnikord maksab detail sama palju kui terve kütusepaak. Küsimus on ainult: kas jätkad sõitu ilma jõuta või vahetad osa ja taastad auto dünaamika?

Ei tea? – Kontrolli!

Kui tunned, et auto on kaotanud jõudu, ei tasu kohe eeldada, et „mootor on läbi“. Enamasti on süüdlane üks neist kahest detailist. Need saab vahetada kiiresti, soodsalt ja isegi kodust lahkumata.

Vajad vaid paar minutit – ja see võib päästa nädalavahetuse reisi või kalli diagnostika töökojas. Mõnikord taastub kogu auto võimsus lihtsalt pärast õhumassianduri vahetust. Ja tunne on, justkui sõidaksid uue autoga.