Apple ekraanid: kuidas need erinevad teistest kaubamärkidest?

Foto: unsplash

Miks Apple monitore nii väga kiidetakse – on see pelgalt hea maine või on siin mängus ka reaalsed eelised? Alates esimesest Retina-ekraani tutvustusest on Apple arvutid ja monitorid pälvinud oma pildikvaliteedi eest palju kiidusõnu. Nende ekraane peetakse sageli turu parimateks – eriti professionaalide seas. Kuid samas eristuvad need ka kõrgema hinna, ühilduvusprobleemide ja kitsama valikuga. Niisiis, mille poolest Apple monitorid teistest tootjatest tegelikult erinevad? Kas need sisaldavad tõesti nii arenenud tehnoloogiat, et õigustavad oma hinda? Vaatame, mis teeb need ekraanid eriliseks ja kellele need kõige paremini sobivad.

Mille poolest Apple monitorid silma paistavad?

Lühidalt – täpne pilditeravus, erakordne värvitäpsus ja arenenud tehnoloogiad igapäevaseks kasutusmugavuseks. Üks olulisemaid Apple ekraanide tugevusi on Retina Tehnoloogia, mida ettevõte kasutab nii MacBook, iMac kui ka eraldiseisvate monitoride (nt Studio Display või Pro Display XDR) puhul. Retina tähendab ülisuurt pikslitihedust – nii suurt, et inimese silm ei suuda normaalselt vaatamiskauguselt üksikuid piksleid enam eristada. Tulemuseks on eriti terav, puhas ja selge pilt.

Lisaks kasutab Apple True Tone tehnoloogiat, mis kohandab ekraani värvitooni vastavalt ruumi valgustingimustele. See tagab ekraanipildi loomulikuma välimuse ja vähendab silmade väsimust pika tööpäeva jooksul. Apple ekraanid on tuntud ka oma täpse värviedastuse poolest – mistõttu sobivad need ideaalselt fotograafia, videotöötluse või disaini jaoks. Värvid kuvatakse nii, nagu need reaalsuses välja näevad, mis on professionaalide jaoks väga oluline.

Veel üks oluline omadus on erakordselt kõrge heledus ja kontrastsus, eriti Pro Display XDR mudelis, mis sobib ka HDR-sisu loomiseks. Sellist sügavust ja pildikvaliteeti kohtab isegi kallimates konkurentide mudelites väga harva. Kokkuvõttes: Apple ekraanid on loodud mitte ainult visuaalselt kauniks, vaid ka võimalikult realistlikuks ning neid on igapäevaselt mugav kasutada – silmi koormamata ja kvaliteeti ohverdamata.

Apple monitorimudelid

Apple pakub vaid mõnda monitorivarianti, kuid igaüks neist on selgelt suunatud konkreetsele kasutajale. Erinevalt paljudest teistest tootjatest ei paku Apple kümneid erinevaid mudelivalikuid. Selle asemel keskendub ettevõte kvaliteedile ja selgele positsioneerimisele – iga ekraan on loodud kindla otstarbega.

Studio Display monitor

See on Apple välismonitor neile, kes otsivad sõltumatut, kõrgekvaliteedilist ekraani tööks MacBook või Mac Studio arvutiga. 27-tolline 5K Retina-ekraan, 600 nitti eredust, miljardi värvitooni tugi, True Tone tehnoloogia ja isegi sisseehitatud kaamera koos Center Stage funktsiooniga – see on tõsine töövahend professionaalseks kasutuseks.

Pro Display XDR

See on kõrgeim tase – mõeldud filmi- ja meediatööstusele, fotograafidele, värvikorrektsiooni ja HDR loojatele. 6K Retina-ekraan, 1000 nitti püsiv ja kuni 1600 nitti tippheledus, erakordne värvitäpsus. Vastav on ka hind – see ei ole seade igapäevakasutajale, vaid professionaali tööriist.

Kõik Apple Display monitorid on loodud töötama koos Apple arvutitega, seega kui kasutad MacBook või Mac Studio, toimivad nad laitmatult ilma häälestamise või adapteriteta. Kui soovid Apple monitori kasutada Windowsi operatsioonisüsteemiga, on seegi võimalik – kuid teatud piirangutega.

Apple Display monitoride disain ja kvaliteet

Apple ekraanid on kohe äratuntavad – minimalistlik disain ja laitmatu materjalikvaliteet räägivad enda eest. Üks Apple suurimaid tugevusi on nende tähelepanu esteetikale – ja ekraanid ei ole siin erandiks. Kõik mudelid on valmistatud kvaliteetsest alumiiniumist ja on tugeva, kuid elegantse raamiga. Ei mingit nagisevat plastikut ega odavat jalga – kõik on viimistletud, stabiilne ja loodud kestma. Kui sulle on oluline mitte ainult see, mida ekraanil näed, vaid ka see, kuidas monitor ise laual välja näeb, siis Apple’il on selles osas väga vähe konkurente.

Apple Display monitoride ühilduvus teiste seadmetega

Apple ekraanid toimivad kõige paremini koos Apple seadmetega ning nende kasutamisel teiste süsteemidega võib tekkida teatud piiranguid. Kui sul juba on MacBook, Mac mini või Mac Studio, saad Apple monitori ühendada otse ja lihtsalt – kõik töötab kohe probleemideta.

Kui aga plaanid kasutada Apple monitori koos Windows arvutiga, tasub teada mõningaid olulisi aspekte. Esiteks – mitte kõik Apple ekraanid ei sisalda standardseid ühendusi, näiteks HDMI. Enamik kasutab Thunderbolt või USB-C ühendust, seega võib Windowsi kasutajatel vaja minna spetsiaalseid adaptereid või kaableid. Teiseks – mitmed Apple funktsioonid, nagu True Tone, automaatne heledusreguleerimine, kaamera Center Stage või isegi teatud resolutsioonivalikud, ei tööta Windows üldse või töötavad ainult piiratud ulatuses.