Perega reisile – kontrolli oma autot enne sõitu

Puhkuseaeg on kohe käes ja kauaoodatud plaanid ootavad teostamist. Paljud pered on kindlasti nüüdseks planeerinud põnevad seiklused ning teinud plaane isegi pikemateks autosõitudeks. Kuid enne, kui kõik oma pagasi autosse tõstad ja pere reisile viid, oleks tark auto ikkagi üle kontrollida. Sellega saab vältida ebameeldivaid juhtumisi ja tagad, et näiteks tuhandeid kilomeetreid läbides oleksid kaitstud ning reis kujuneks mugavalt.

Mootor ja vedelikud

Mootor on auto süda ning tema korrashoid on see, mis masinat edasi viib. Alustage esmalt õlide ja teiste vedelike kontrollimisest. Kui õli- ja õlifiltrivahetusest on tükk aega möödas, oleks tark see töö enne reisi ära teha. Kindlasti ei tohiks jätta kontrollimata ka pidurivedeliku, jahutusvedeliku ning klaasipesuvedeliku taset.

Rehvid vajavad tähelepanu

Rehvid eraldavad autot teekattest ning nende seisukord on äärmiselt tähtis. Need on auto kuluosad, mille soetamisel ei tohiks teha allahindlust, kuna nende kvaliteet võib päästa teid halvimast. Enne teele asumist kontrolli rehvimustrite sügavust, rehvirõhku kõigis neljas rehvis (lisaks ka tagavararehvis) ning kulumist. Juhul kui kahtled nende töökindluses, telli uued rehvid firmalt rehvid123.ee ja lase need paigaldada autoremondi töökojas. Õige rehvirõhu tagamine aitab säilitada mõistlikku kütusekulu ning loob parema sõidumugavuse.

Pidurid peavad pidama

Pidurite hea seisukord on sama tähtis kui auto mootoritöö. Igat liikuvat asja on vaja ka pidurdada ning kahtlaste olukordade vältimiseks tuleks enne perereisi lasta autol üle kontrollida kõik pidurdamisega seotud osad. Ka käsipidurit ei tohiks unustada. Parim koht sellise kontrolli teostamiseks on ülevaatuspunkt, kus auto aetakse rullikute peale ning kontrollitakse pidurite tõhustust. Samas võiks tehnik ära teostada ka veermikuosade kontrolli.

Tuled ja viled

Kindlasti tahad sa ka näha, kuhu sa lähed. Uuemad automudelid annavad armatuuris alati märku sellest, kui mõni pirn on läbi põlenud, kuid vanemate generatsioonide mudelitel selline luksus puudub. Võta sõber appi ja palu tal autosse istuda. Kontrollige üle esituled, suunatuled, ohutuled, pidurdustuled ja tagurdustuled nii ees kui taga. Ära unusta kontrollida ka numbritulesid ning ohusignaali.

Veljed ja autoaku

Autovelgede kontrollimist saab teha visuaalselt: neil ei tohiks olla näha sügavaid mõlke ega mõrasid. Ka tasakaalustusdetailide ehk veljeraskuste kadumine on paha enne. Pikematel sõitudel võivad sellised deformatsioonid hakata põhjustama vibratsioone, mis näiteks kiirteedel väga hästi tunda annavad. Kui juba 80 tunnikiirusel on tunda rooliratta vibratsiooni ja velje välisküljel on ohtliku väljanägemisega mõlke, oleks aeg osta uued veljed.

Ära jäta kontrollimata ka autoaku seisukorda. Klemmid peavad olema puhtad ja korralikult kinnitatud. Vananenud aku „tervislikku olukorda” on võimalik testida kiirtestriga. Nii akupinge, laetusaste kui ka laadimise toimimine võiks olla heade näitajatega. Kindluse mõttes võiks „krokodillid” ehk käivitusjuhtmed siiski pagasiruumi panna.

Ettevalmistustega alusta varakult

Kindlasti ei tohiks ülalnimetatud tegevusi jätta viimasele minutile. Uusi rehve või velgesid tellides tuleb kindlasti arvestada tarneaegadega, autoremonditöökodades on ooteajad ning parandustöödega võib alati veidi rohkem aega kuluda. Kõige kindlam moodus igapäevase sõiduohutuse tagamiseks võiks olla oma auto korralikult ja regulaarselt hooldamine. Nii saab vältida ootamatuid väljaminekuid ning ka reisile suundudes on rohkem turvatunnet.

Perekondlikud puhkused ja nende veetmine autoga seigeldes võiks perekonnale mööduda võimalikult stressivabalt. Iga uus sihtkoht pakub kindlasti palju avastamist ning apsakate tekkimisel ei jää rõõmsaks ei juht ega ka kaasreisijad. Hea auto ettevalmistus on investeering oma puhkusesse.