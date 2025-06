Foto: unsplash

Laenu ennetähtaegne tagastamine on üks viise, kuidas säästa intressikuludelt ja vähendada igakuiseid rahalisi kohustusi. Laenu varajane tasumine annab laenuvõtjatele paindlikkust oma finantskohustuste haldamisel, kuid nõuab hoolikat kaalumist enne otsuse tegemist.

Võlaõigusseadus sätestab üldreegli, et tarbijast laenusaajal on õigus laen osaliselt või täielikult tagastada ennetähtaegselt. Varajane tagastamine tähendab, et laenuvõtja maksab kogu laenusumma tagasi enne algselt lepingus kokkulepitud tähtaega. Laenu võib tagastada täielikult – kogu laenusumma ja järelejäänud intressid korraga, või osaliselt – tehakse lisamakse, mis vähendab laenusummat ja seeläbi ka tulevikus makstavat intressi.

Laenu ennetähtaegsel tagastamisel ei võlgne tarbija laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi. Mainitud reegel on väga loogiline – kui tagastad laenu varem, siis ei pea maksma laenuintressi selle aja eest, millal sa pole laenu kasutanud.

Peamised eelised

Laenu ennetähtaegse tagastamise kõige ilmsem eelis on intressikulude kokkuhoid. Kui tagastad laenu varem, väheneb intressidele kuluv summa, mis tähendab, et pikas perspektiivis maksad vähem. Kuna intressi arvestatakse laenujäägilt, vähendab kiire tagasimaksmine märgatavalt kogukulu.

Liaks võib ennetähtaegne tagastamine parandada krediidireitingut, näidates laenuandjatele, et olete usaldusväärne laenaja. Väiksem laenukoormus tähendab paremat maksevõimekust, mis võib tulevikus aidata saada soodsamaid laenutingimusi. Samuti suurendab ennetähtaegne tagasimaksmine finantsilist paindlikkust ja annab psühholoogilist rahulolu, vähendades finantsstressi.

Võimalikud puudused

Üks levinumaid riske on ennetähtaegse tagastamise tasu, mida mõned laenuandjad rakendavad. Mainitud olukord tähendab, et kuigi säästad intressidelt, võib lisanduv trahv muuta varajase tagasimaksmise vähem kasumlikuks. Teine võimalik puudus on seotud rahavoo ja likviidsusega – kui maksad laenu kiiresti tagasi, võib tegevus mõjutada sinu finantsilist paindlikkust muudes olukordades.

Hüvitise määramine

Finantsinspektsiooni põhjal võib laenu ennetähtaegne tagastamine kaasa tuua teatud kulud. Laenuandja jaoks on laenu ennetähtaegne tagastamine seotud kahju saamisega saamata jäänud intresside näol, mistõttu seadus võimaldab laenuandjal nõuda tarbijalt mõistlikku hüvitist.

Kui laenu tegeliku tagasimaksmise hetke ja laenulepingus kokkulepitud lepingu lõppemise tähtaja vaheline periood on pikem kui üks aasta, siis ei tohi hüvitise suurus ületada 1% ennetähtaegselt tagasimakstud laenu summast. Kui periood on lühem kui üks aasta, siis ei tohi hüvitis olla suurem kui 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstava laenu summast.

Erisused erinevate laenude puhul

Fikseeritud intressimääraga laenude puhul kehtib terve laenuperioodi jooksul üks ja sama intressimäär. Laenu ennetähtaegse lõpetamise korral ei või tarbijalt nõutav hüvitise suurus ületada eelnimetatud protsente.

Fikseerimata intressimääraga laenulepingu puhul ei ole laenuandjal tavaliselt õigust laenu ennetähtaegse tagasimaksmise korral hüvitist nõuda. Erandiks on hüpoteegiga tagatud laenud, kus laenuandjal on õigus nõuda saamata jäänud intresside hüvitist.

Hüpoteegiga tagatud laenude puhul on laenuandjal õigus eelnimetatud protsentidest suuremat hüvitist nõuda, kui ta on laenu ennetähtaegse tagasimaksmise tõttu suuremat kahju saanud.

Kodulaenu näide

Kui soovid tagasi maksta 10 000 eurot ja laenu intressimäär on 5% aastas, siis arvutuskäik on järgmine: 10 000 × 5% ÷ 12 × 3, mis teeb ennetähtaegse tagastamise tasuks ligikaudu 125 eurot. Kui aga teatad pangale tagastamise soovist kolm kuud ette, siis lisatasusid ei rakendata.

Millal tasub laenu ennetähtaegselt tagastada?

Ennetähtaegne tagastamine on mõistlik, kui sul on vaba raha, mida ei ole vaja lähiajal muuks otstarbeks. Kui säästud katavad hädaolukorrad ja laen on ainus järelejäänud kohustus, võib selle varasem lõpetamine anda nii rahalist kui ka psühholoogilist kergendust.

Kui soovid vähendada intressikulu, on ennetähtaegne tagastamine hea valik. Mida varem laen tagasi maksta, seda vähem maksad intressi – eriti juhul, kui tegemist on jäägipõhise intressiga. Samuti, kui sul on mitu laenukohustust korraga, võimaldab ühe laenu likvideerimine rohkem ruumi teiste kohustuste haldamiseks.

Millal ei pruugi see end ära tasuda

Mõned laenuandjad võivad küsida tasu või kompensatsiooni ennetähtaegse tagastamise eest. Kui tarbimislaenule on kehtestatud leppetrahv, võib tasumõõdik muuta ennetähtaegse tagastamise vähem kasumlikuks. Samuti ei pruugi ennetähtaegne makse mõjutada intressikulu kõikide laenuliikide puhul.

Refinantseerimine

Üks levinumaid laenu ennetähtaegse tagastamise alternatiive on selle refinantseerimine teise panga kaudu. Refinantseerimine võib olla targem valik kui lihtne tähtaja pikendamine, kuna tegevus tähendab olemasoleva laenu asendamist uue, soodsamate tingimustega laenuga.

Refinantseerimise peamised eelised on järgmised: madalam intressimäär, paindlikum laenuperiood, mitme laenu ühendamine üheks makseks ja väiksem igakuine finantskoormus. Refinantseerimine on eriti kasulik, kui krediidireiting on paranenud või turuintressimäärad on langenud võrreldes esialgse laenu võtmise ajaga.

Esmalt tuleb hoolikalt läbi vaadata oma laenuleping ning selle põhjal teha otsus järgmisteks sammudeks. Mitmed pangad võimaldavad internetipanga kaudu maksta graafiku välist laenu iseseisvalt tagasi. Üldjuhul tuleb aga esitada pangale sellekohane avaldus, kus annad teada graafikuvälise makse summa ja tagastamise kuupäeva.

