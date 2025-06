Maaküte puurkaevudega – vaikne ja ökonoomne lahendus Läänemaal

Foto: Tarmo Eerik

Stabiilne soojus, vaikne töö ja madalad kulud – Läänemaa koduomanikud valivad üha sagedamini maakütte, mille südameks on sügavale maasse rajatud soojuspuuraugud.

Energiahindade kõikumine ja soov loobuda fossiilkütustest on tekitanud ka Läänemaal kasvava huvi töökindlate ja säästlike küttelahenduste vastu. Üheks parimaks valikuks on puurkaevudel põhinev maaküttesüsteem, mis kasutab soojusallikana maapõue loomulikku soojust – tasuta, stabiilset ja aasta ringi kättesaadavat.

Miks valida puurkaevudega maaküte?

Sobib ideaalselt Läänemaa kodudele, suvekodudele ja ühistutele

Läänemaal on palju madalama energiavajadusega hooneid, mille kütmine tavaliste lahendustega on ebamugav või kulukas. Maaküte puurkaevudega tagab ühtlase soojuse ka väiksemates või harvemini köetavates majades – näiteks suvilates, puitmajades ja väikeelamutes.

Süsteem töötab automaatselt ja vaikselt, mis teeb selle ideaalseks just piirkondadesse, kus väärtustatakse vaikust ja rahu.

Efektiivsus (SCOP) on 25–30% kõrgem kui õhk-vesi süsteemidel – see tähendab ka kuni 30% madalamaid elektriarveid. Maaküte võimaldab ka hoone jahutamist suvel – mugavalt ja säästlikult.

– Radiaatorküttega hoonetes (50/30 °C): ligikaudu 30 €/MWh

– Põrandaküttega hoonetes (35/30 °C): umbes 25 €/MWh

Maaküte on pikaajaliselt odavam kui elekter, gaas või pelletid.

Maaküttesüsteem teenib 20–30 aastat ning ei vaja sagedast hooldust ega inimsekkumist – eriti oluline suvekodude puhul, mida ei köeta pidevalt.

Läänemaal leidub nii moodsaid eramuid kui väärikaid mõisahooneid – maaküte sobib mõlemale. Sügavale rajatud soojuspuuraugud võtavad vähe ruumi ja ei riku kinnistu vaadet ega olemust.

Tipptehnoloogia, mis ei sega naabreid ega loodust

Eesti Puurkaev OÜ kasutab Saksa tipptehnoloogiat, mis võimaldab meil puurida veega, mitte kõrgsurve kompressoriga.

See tagab, et naaberkaevude vesi ei lähe sogaseks ega hakka välja ajama – lahendus on vaikne, keskkonnasõbralik ja naabrile märkamatult teostatav.

Kliendid kiidavad ka Läänemaal

Eesti Puurkaev OÜ on teinud arvukalt projekte Läänemaal, sh Haapsalus ja Noarootsis.

Kliendid hindavad meie kõrget töökultuuri, puhast ja korrektset tööprotsessi, süsteemi töökindlust ning kvaliteetset järelteenindust.

Terviklahendus ühest kohast

Foto: Tarmo Eerik

Meie täisteenus hõlmab:

– projekti ja kooskõlastuste tegemist,

– soojuspuuraukude rajamist,

– soojuspumba paigaldust,

– ja hooldusnõustamist.

Tegeleme kõigega – Sina naudid vaikust ja väikeseid arveid.

