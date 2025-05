Viimase hetke reis Kreetale – mida näha ühe nädala jooksul?

Kreeta on Kreeka suurim saar, kus põimuvad kaunis loodus, antiikne ajalugu ja nüüdisaegne puhkus. Viimase hetke reis Kreetale annab võimaluse kogeda saare parimaid paiku ka piiratud ajaga – näiteks vaid seitsme päevaga. Ideaalne valik neile, kes otsivad puhkust, kus saaks ühtviisi nautida kultuuri, loodust ja rannamõnusid.

Foto: iockphoto

Heraklion ja Knossose palee

Reisi alguseks sobib suurepäraselt Heraklion – Kreeta pealinn ja suurim linn. Sealt pääseb lihtsalt Knossose paleesse – Minose tsivilisatsiooni keskusesse, mis on üks olulisemaid arheoloogilisi paiku kogu Kreekas. Palee külastus on justkui ajarännak: võimalus sukelduda muistsete aegade salapärasse ja mõista paremini Euroopa tsivilisatsiooni juuri.

Balose laguun ja Gramvousa saar

Balose laguun on kui postkaardivaade – kristallselge vesi, heledat tooni liiv ja rahulik atmosfäär. Paadiga saab sõita Gramvousa saarele, kus asub imposantne Veneetsia kindlus ning avanevad imelised vaated kogu ümbruskonnale. See on ideaalne päev lõõgastuseks ja looduselamusteks.

Elafonisi rand

Elafonisi rand on kuulus oma roosaka liiva ja türkiissinise vee poolest. Siinne madal ja rahulik meri sobib hästi nii lastega peredele kui ka neile, kes soovivad lihtsalt päevitada ja merd nautida.

Samaria kuru – seiklus loodusfännidele

Kui eelistad aktiivsemat puhkust, siis soovitame ette võtta matka läbi Samaria kuru – ühe Euroopa pikima ja muljetavaldavaima kanjoni. Matk kestab 6–7 tundi ja pakub unustamatuid vaateid, värsket õhku ning tõelist rahu looduse keskel.

Rethymno vanalinn

Rethymno on linn, kus ajalugu on igal sammul. Siin on säilinud nii Veneetsia kui ka Osmanite ajast pärinev arhitektuur. Jalutuskäik vanalinna tänavatel viib sind väikestesse poekestesse, kohvikutesse ja ajaloolistesse paikadesse, näiteks Rethymno kindlusesse. Atmosfäär on mõnusalt rahulik ja ehe.

Chania – ajalooline, kuid elav

Chania on Kreeta üks ilusamaid linnu, kus kohtuvad vanalinna romantika ja moodne linnamelu. Kitsad tänavad, vanad sadamapiirkonnad ja stiilsed restoranid teevad sellest ideaalse koha õhtuseks jalutuskäiguks või einestamiseks mere ääres.

Kreeta köök ja veinikultuur

Ükski Kreeta reis pole täiuslik ilma kohaliku toidu ja veini nautimiseta. Proovi kindlasti moussaka’t, souvlaki’t, värskeid mereande ja loomulikult ehtsat Kreeka salatit. Kohalikud veinid väärivad samuti avastamist – paljudel veinikeldritel on avatud degusteerimised, kus saad maitsta saare parimaid jooke.

Kuidas leida parimaid viimase hetke pakkumisi?

Et sellest reisist maksimum võtta, tasub hoida silm peal viimase hetke pakkumistel. Telli reisibüroode uudiskirju, jälgi kampaaniaid ning ole valmis kiirelt reageerima – head pakkumised ei kesta kaua! Viimase hetke reis Kreetale võib olla üllatavalt taskukohane viis näha midagi suurt ja erilist.

Kreeta ootab – ka viimase hetke otsustajad saavad kogeda midagi tõeliselt meeldejäävat.