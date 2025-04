Millal on parim aeg valida reisid Türki?

Türgi on üks populaarsemaid puhkuse sihtkohti, pakkudes päikeselisi päevi, imelisi randu ja suurepärast hotelliteenindust. Reiside planeerimisel Türki on oluline teada, millal on parim aeg Türki sõita, et puhkus oleks meeldiv ja vastaks ootustele. Hooajad erinevad mitte ainult ilma, vaid ka hindade poolest – seega aitab õigesti valitud aeg nii säästa raha kui ka nautida mugavat puhkust.

Foto: unsplash

Kevad – ideaalne aeg reisimiseks

Aprill ja mai on üks populaarsemaid perioode Türgi reiside jaoks – ja seda mõjuval põhjusel. Sel ajal on hinnad madalamad ning hotellide valik suur, kuna turismi kõrghooaeg pole veel alanud. Päevane temperatuur jääb vahemikku +20–28 °C, mis sobib suurepäraselt päikese nautimiseks. Tuleb siiski arvestada, et kevadel võib esineda jahedamaid või vihmaseid päevi. Meri on talve järel veel jahe, kuid see sageli siiski soojem kui meie Läänemeri suvel. Mõned hotellid soojendavad kevadel ka basseine, võimaldades veemõnusid nautida.

Kevad sobib suurepäraselt neile, kes soovivad rohkem riiki avastada – vaatamisväärsusi saab külastada ilma kurnava kuumuseta. Samas tuleb teada, et aprillis avavad paljud hotellid alles uue hooaja, mistõttu võivad mõned teenused või meelelahutused esialgu veel mitte töötada. See on aga väike ebamugavus võrreldes võimalusega ööbida kvaliteetses hotellis soodsamalt ja vältida rahvamasse.

Suvi – parim aeg rannapuhkuseks

Juuni, juuli ja august on Türgis kõige kuumemad kuud. Õhutemperatuur võib tõusta kuni +40 °C ja merevesi ulatub umbes +28 °C – seega on see ideaalne aeg neile, kes armastavad päikest ja ujumist soojas meres. Kuid tuleb arvestada, et intensiivne kuumus võib olla väsitav, eriti kui reisitakse väikeste lastega või plaanitakse aktiivseid ekskursioone.

Suvel on hotellid kõige rohkem täis, seetõttu tasub Türgi reisid broneerida varakult – viimase hetke pakkumisi võib olla vähem.

Sügis – mõnus soojus ja vähem rahvast

September ja oktoober on samuti populaarsed kuud reisimiseks Türki. Ilm on endiselt suvine – keskpäeval temperatuur +26–30 °C ja merevesi meeldivalt soe, mistõttu sobib see aeg ideaalselt rannapuhkuseks ja ujumiseks. Õhtuti muutub ilm veidi jahedamaks, just mugavaks jalutuskäikudeks ja õhtusöökideks vabaõhurestoranides.

Sügisel väheneb turistide hulk, mis tähendab rahulikumat puhkust ja soodsamaid hindu hotellides. See on eriti sobiv aeg peredele ja eakamatele reisijatele, kuna suvele iseloomulik äärmine kuumus on taandumas. Samuti on see hea periood ekskursioonideks ja Türgi kultuurilise poole avastamiseks – näiteks Kapadookia, Pamukkale või ajaloolised paigad on palju nauditavamad mõõdukama ilmaga. Sügisel töötavad hotellid täismahus, pakkudes kõiki teenuseid ja meelelahutusi ilma piiranguteta.

Millal planeerida reis Türki?

Kui sinu prioriteediks on parim hind ja vähem rahvast, on targem valida reis Türki kevadel või sügisel. Kui aga naudid kuuma suvepuhkust, soovitame valida juuni, juuli või augusti – kuigi sel ajal tuleb rohkem tähelepanu pöörata päikesekaitsele ja kuumuse vältimisele.

Olenemata hooajast pakuvad reisid Türki laia valikut hotelle ja meelelahutust, kauneid loodus- ja kultuuriväärtusi ning kvaliteetset teenindust.