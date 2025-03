6 nõuannet, kuidas säästa intressikuludelt

Tähelepanu! Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Enne laenulepingu sõlmimist tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Intressikulud võivad mängida olulist rolli nii isiklikus kui ka pere eelarves, mõjutades otseselt meie rahalist heaolu. Iga laen, olgu see kodulaen, autoliising või tarbimislaen, toob kaasa intressimaksed, mis võivad pikaajaliselt märkimisväärselt suurendada laenu kogukulu. Seetõttu on oluline mõista, kuidas intressimäärad mõjutavad meie igakuiseid kulutusi ja kuidas saame neid kulusid optimeerida.

Vali madalama intressimääraga laenud

Enne laenu võtmist on soovitatav põhjalikult võrrelda erinevaid laenutooteid ja nende intressimäärasid. Kasutades laenuvõrdlusportaale, saate kiiresti ülevaate turul pakutavatest tingimustest. Oluline on pöörata tähelepanu krediidi kulukuse määrale (KKM), mis kajastab laenu tegelikku maksumust aastas, hõlmates nii intressi kui ka muid laenuga seotud kulusid. Mida madalam on KKM, seda soodsam on laen. Lisaks tuleks hoolikalt lugeda lepingutingimusi, et vältida ootamatuid lisatasusid nagu lepingutasu või ennetähtaegse tagasimakse tasud. Samuti tasub laenuandjalt küsida personaalset pakkumist, mis võib teie finantsolukorrast lähtuvalt olla soodsam kui üldised tingimused.

Refinantseeri olemasolevad laenud

Refinantseerimist tasub kaaluda mitmel juhul. Kui olemasolevatel laenudel on kõrged intressimäärad või ebasoodsad tingimused, võib refinantseerimislaen aidata saavutada soodsamaid tingimusi. Samuti, kui laenuvõtjal on mitu laenu eri laenuandjate juures, võib nende ühendamine üheks laenuks lihtsustada laenude haldamist ja potentsiaalselt vähendada kogukulu. Oluline on enne refinantseerimisotsuse tegemist hinnata hoolikalt oma finantsolukorda ja võrrelda erinevaid refinantseerimisvõimalusi, et leida parim lahendus.

Tee suuremaid või sagedasemaid tagasimakseid

Laenu intressikulu arvutatakse laenujäägilt, mis tähendab, et mida väiksem on laenujääk, seda vähem intressi koguneb. Kui teete lisamakseid, vähendate laenu põhiosa kiiremini, mis omakorda vähendab intressikulu. Näiteks kui teil on 70 000-eurone laen 5% intressimääraga 25 aastaks, mille kuumakse on ligi 409 eurot, siis on intressikulu kokku umbes 52 764 eurot. Kui aga maksate laenu tagasi 20 aastaga, väheneb intressikulu umbes 40 873 euroni. Seega võib lisamaksete tegemine või laenuperioodi lühendamine aidata oluliselt intressikulusid vähendada.

Näpunäited lisamaksete planeerimiseks

Eelarvestamine. Analüüsi oma igakuist eelarvet, et leida võimalusi lisamaksete tegemiseks. Väikeste, kuid regulaarsete lisamaksete tegemine võib pikaajaliselt oluliselt vähendada intressikulusid. Automaatsete maksete seadistamine. Seadista automaatsed lisamaksed, et tagada nende regulaarne tegemine. Isegi väike igakuine lisamakse võib laenuperioodi lühendada ja intressikulusid vähendada. Lisatulu suunamine laenu tagasimakseteks. Kasuta ootamatult saadud tulu, näiteks preemiaid või maksutagastusi, laenu lisamakseteks. See aitab kiiremini vähendada laenujääki ja seeläbi intressikulusid. Laenulepingu tingimuste ülevaatamine. Enne lisamaksete tegemist tutvu oma laenulepingu tingimustega, et veenduda, et ennetähtaegsed maksed on lubatud ilma lisatasudeta. Mõned laenuandjad võivad kehtestada ennetähtaegse tagasimakse tasusid, mis võivad vähendada lisamaksete kasulikkust. Laenukalkulaatorite kasutamine. Kasuta laenukalkulaatoreid, et arvutada, kuidas erinevad lisamaksed mõjutavad sinu laenu intressikulusid ja tagasimakseperioodi. See aitab sul paremini mõista lisamaksete mõju ja planeerida oma makseid tõhusamalt.

Lühenda laenuperioodi

Lühema laenuperioodi peamine eelis on väiksem intressikulu, mis tähendab, et laenu kogukulu on madalam. Lisaks võimaldab kiiremini tasutud laen saavutada finantsvabaduse varem, vabastades ressursse teisteks investeeringuteks või säästudeks. Samuti võib lühem laenuperiood parandada laenuvõtja krediidiskoori, kuna näitab võimet laene kiiremini tagasi maksta.

Paranda oma krediidiskoori

Krediidiskoor on kolmekohaline näitaja, mis peegeldab inimese finantskäitumist ja maksevõimekust. See on oluline tegur, mida laenuandjad arvestavad laenutaotluste hindamisel, kuna see aitab prognoosida laenuvõtja suutlikkust kohustusi õigeaegselt täita. Mida kõrgem on krediidiskoor, seda usaldusväärsemaks peetakse laenuvõtjat, mis võib kaasa tuua soodsamaid laenutingimusi, sealhulgas madalamaid intressimäärasid.

Praktilised sammud krediidiskoori parandamiseks

Taga, et kõik arved ja laenumaksed tasutakse õigeaegselt. Maksehäirete vältimine on krediidiskoori säilitamise ja parandamise alus. Vaata üle oma igakuised kulutused ning otsi võimalusi nende optimeerimiseks. Väljaminekute vähendamine võib parandada sinu finantsseisundit ja seeläbi krediidiskoori. Püüa vähendada olemasolevate laenude jääke. Väiksem laenukoormus mõjub positiivselt krediidiskoorile. Väldi lühikese aja jooksul mitme uue laenu või krediidikonto avamist, kuna see võib negatiivselt mõjutada krediidiskoori. Hoia kasutatava krediidi osakaal krediidilimiidist madalana, eelistatavalt alla 30%. Madal krediidikasutus mõjutab krediidiskoori positiivselt. ​

Krediidiajaloo jälgimine: Kontrolli regulaarselt oma krediidiraportit, et tuvastada võimalikke vigu või ebatäpsusi ning vajadusel neid parandada.

Kasuta automaatseid makseid

Automaatsete maksete seadistamine pakub mitmeid eeliseid. Esiteks tagab see maksete õigeaegse tasumise, vähendades riski unustada arveid või laenumakseid. Teiseks aitab automaatsete maksete kasutamine vältida viiviseid ja nendega kaasnevaid lisakulusid. Euroopa Liidu regulatsioonide kohaselt on ettevõtetel õigus nõuda viivist hilinenud maksete eest, kusjuures seadusjärgsed intressimäärad võivad riigiti erineda. Eestis on see määr 11,15% perioodil 1.01.–30.06.2025. Kolmandaks pakuvad paljud pangad automaatsete maksete seadistamise võimalust tasuta või soodustingimustel.