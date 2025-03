Kuidas laenude refinantseerimine võib aidata säästa tuhandeid eurosid aastas?

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Viimaste aastate jooksul on paljud Eesti pered võtnud mitmeid erinevaid laene – kodulaen, autoliising, väikelaenud ja krediitkaardivõlad on tavalised kohustused. Kuigi laenud aitavad igapäevast elu lihtsustada, võivad kõrged intressid ja halvad tingimused põhjustada olukorra, kus suurem osa sissetulekust kulub laenumaksetele.

Kui igakuised kulud on kasvanud ja laenukoormus tundub liiga suur, võib laenude refinantseerimine olla võimalus säästa tuhandeid eurosid aastas.

Millised on peamised põhjused, miks inimesed refinantseerimist kaaluvad?

Refinantseerimine tähendab, et olemasolevad laenud koondatakse üheks madalama intressiga laenuks, mis aitab vähendada igakuiseid kulutusi ja muuta maksete haldamise lihtsamaks. Peamised põhjused, miks inimesed seda võimalust kasutavad, on järgmised.

Kõrged intressimäärad – kui varasem laen on võetud kõrgema intressiga, võib refinantseerimine aidata laenukulusid vähendada.

– kui varasem laen on võetud kõrgema intressiga, võib refinantseerimine aidata laenukulusid vähendada. Mitme laenu haldamine on keeruline – kui laenud on võetud eri kohtadest, võib nende koondamine ühte laenu aidata vältida segadust ja unustatud makseid.

– kui laenud on võetud eri kohtadest, võib nende koondamine ühte laenu aidata vältida segadust ja unustatud makseid. Euribori tõus on kuumakseid suurendanud – kui kodulaenu intressimäär on seotud euriboriga, võib refinantseerimine aidata leida stabiilsema lahenduse.

– kui kodulaenu intressimäär on seotud euriboriga, võib refinantseerimine aidata leida stabiilsema lahenduse. Soov suurendada finantsstabiilsust – väiksem kuumakse annab rohkem vabadust ja võimaluse investeerida mujale.

Kuidas refinantseerimine töötab?

Refinantseerimine on lihtne protsess, mis koosneb järgmistest sammudest:

Võrdle olemasolevaid ja uusi tingimusi – uuri, kas saad oma laenud refinantseerida madalama intressimääraga. Esita taotlus refinantseerimislaenule – pangad ja laenuandjad pakuvad erinevaid võimalusi, mida tasub enne otsustamist hoolikalt analüüsida. Maksa olemasolevad laenud tagasi – uue laenuga saad tasuda oma vanad kohustused ja jääb ainult üks makse. Vähenda oma igakuiseid kulutusi – tänu parematele tingimustele võib uus laen aidata säästa sadu eurosid kuus.

Kui näiteks vähendad oma laenuintressi 15%-lt 8%-le, võib see tähendada tuhandeid eurosid säästu kogu laenuperioodi jooksul.

Näide elust: kuidas üks Läänemaa elanik hoidis kokku 2000 eurot aastas?

Läänemaal elav Madis oli võtnud kolm väiksemat laenu kogusummas 12 000 eurot. Tema keskmine intressimäär oli 18%, mistõttu maksis ta iga kuu laenumakseid kokku 380 eurot. Pärast refinantseerimist, kus uus intressimäär oli 9%, vähenes tema kuumakse 220 eurole.

Tänu refinantseerimisele säästis Madis ühe aastaga 1920 eurot ning sai oma eelarve taas kontrolli alla.

Mida refinantseerimisel silmas pidada?

Kuigi refinantseerimine võib aidata säästa märkimisväärseid summasid, tuleb enne otsustamist arvestada ka järgmiste aspektidega.

Kas uus laen on tegelikult soodsam? – Intressimäär võib olla madalam, kuid kui lepingu- ja haldustasud on suured, ei pruugi kokkuhoid olla nii märkimisväärne.

– Intressimäär võib olla madalam, kuid kui lepingu- ja haldustasud on suured, ei pruugi kokkuhoid olla nii märkimisväärne. Kui pikk on uus laenuperiood? – Pikem periood tähendab väiksemat kuumakset, kuid koguintress võib olla suurem.

– Pikem periood tähendab väiksemat kuumakset, kuid koguintress võib olla suurem. Kas varasemad laenud saab ennetähtaegselt tagastada? – Mõned laenulepingud sisaldavad lisatasusid varajase tagasimakse korral.

Seetõttu tasub enne refinantseerimisotsuse tegemist teha põhjalik võrdlus ja arvutused.

Refinantseerimine võib aidata sul oma rahalist olukorda parandada

Kui igakuised laenumaksed on muutunud koormavaks või soovid lihtsalt paremaid tingimusi, tasub refinantseerimist kaaluda. Õige valik võib aidata säästa tuhandeid eurosid aastas, vähendada intressikulusid ning muuta laenuhaldust lihtsamaks.

Oluline on valida parim pakkumine ja analüüsida hoolikalt oma võimalusi, et refinantseerimine tooks maksimaalset kasu. Kasuta kindlasti ka laenukalkulaatorit, et arvutada parim lahendus enda finantsolukorra tarbeks.

