Põllumaa müük vs põllumaa rentimine – kumb on parem valik Sinule?

Kui sul on põllumaa ja sa mõtled, mida sellega pihta hakata juhul, kui sa seda ise ei kasuta, siis valikus on kaks varianti – müüa või rentida. Millised on ühe ja teise valiku puudused ja eelised?

Põllumaa müük – ühekordne kiire tulu

Põllumaa müümine tähendab, et saad kohe oma investeeringust suure summa raha välja võtta. Kui sul on kindel plaan või vajad raha kohe, võib see olla parim valik. Maad müües saad selle eest ühekordse tasu ja ei pea enam sellega seotud kohustuste pärast muretsema.

Artikkel jätkub peale reklaami

Põllumaa müügi eelised

Kiire tulu:

kui otsid kiiret viisi raha kättesaamiseks, võib põllumaa müük olla hea lahendus, sest saad kogu summa tehingust kohe kätte.

Vaba raha teisteks investeeringuteks:

müües maa, saad raha, mida saab kasutada teisteks investeeringuteks või eesmärkideks. Kui sul on kindel plaan raha paigutamiseks, siis võib põllumaa müük olla hea valik.

Ei mingeid pikaajalisi kohustusi:

müügi korral lõpevad sinul kõik kohustused, mis on seotud maa majandamise ja hooldamisega.

Põllumaa müügi puudused

Ühekordne tulu:

müües maa, saad ainult ühekordse tasu. Kui soovid passiivset ja stabiilset tuluallikat, siis ei ole müük parim valik.

Kaotad maa omandiõiguse:

kui müüd oma maa, siis kaotad selle igaveseks. See tähendab, et sul ei ole enam kasu maa väärtuse kasvust tulevikus.

Põllumaa rentimine – stabiilne ja passiivne tulu

Põllumaa rentimine võib olla väga hea viis teenida püsivat tulu, säilitades samal ajal maa omandiõiguse. Kui sul ei ole soovi maa majandamisega ise tegeleda, kuid soovid siiski raha teenida, võib selle väljarentimine olla parim valik.

Põllumaa rentimise eelised

Pidev passiivne tulu:

kui rendid põllumaa välja, saad regulaarset sissetulekut iga kuu või igal aastal, sõltuvalt rendilepingust. See annab sulle stabiilse rahavoogude allika.

Saad maa väärtust enda heaks kasutada:

maa rendile andmine tähendab, et lisaks pidevale renditulu saamisele kasvab maa väärtus ajas samuti. Kui maa hind tulevikus tõuseb, saad hiljem selle soovi korral suurema kasumiga maha müüa.

Pikk perspektiiv:

kui otsustad maa välja rentida, siis pika rendilepingu sõlmimine loob sulle pikaajalise sissetulekuallika. Maa rendilepingud üldiselt kestavadki mitmeid aastaid.

Põllumaa rentimise puudused

Hoolduse ja majandamise vastutus jääb rentnikule:

kui otsustad maa välja rentida, siis jääb kogu maa majandamine ja hooldus rentniku kanda. Kuigi see võib olla hoolsa rentniku puhul hea, võib see vastasel juhul tekitada ka muret, kui rentnik ei täida oma kohustusi.

Mõõdukas tulu võrreldes müügiga:

kuigi rent võib pakkuda stabiilset tulu, ei ole see nii suur kui ühekordse müügi tulu. Kui soovid kohe suurt summat raha, ei paku rentimine ilmselt piisavalt kiiret kasu.

Kumb valida – põllumaa müük või rentimine?

Kuna mõlemal valikul on omad eelised ja puudused, sõltub valik sinu isiklikest eesmärkidest ja olukorrast. Kui otsid kiiret tuluallikat, sul on plaan, kuidas raha kasutada ja/või ei soovi sa enam maaga seotud kohustusi, võib põllumaa müük olla hea valik. Kui aga eelistad pikaajalist ja stabiilset tulu ning soovid maa väärtust ajas säilitada, siis põllumaa rentimine on tõenäoliselt parem valik.

Mõlemal juhul tasub teha põhjalik eeltöö, hinnata turuolukorda, põllumaa müügihinda ja mõelda, kas sul on valmisolek oma maad aktiivselt majandada või mitte. Kui vajad täiendavat nõu, siis tasub konsulteerida spetsialistiga, kes aitab sul teha parima valiku vastavalt sinu eesmärkidele.