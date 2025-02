Skandinaavia stiil taskukohase hinnaga. Kuidas Pepco abil oma kodu sisustada?

Skandinaavia stiil on üks populaarsemaid sisekujunduse trende. Seda eristab ajatu lihtsus, looduslähedus ning valgete, beežide ja helehallide varjundite vaoshoitud palett. Iseloomulik on naturaalne puit ja looduslikud kangad. Sobib hästi nii avarate majade kujundamisel kui ka väikeste korterite puhul, mida see optiliselt suurendab. Uurige, kuidas!

Pepco kaunistustega skandinaavia stiilis elutuba

Lihtne skandinaavia stiil sobib elutuppa ideaalselt. Kujunduse aluseks on seinte ja sisustuse heledad värvid, mis loovad aksessuaaridele neutraalse tausta ning muudavad interjööri samal ajal heledamaks ja avaramaks. Sisustamisel on soovitatav järgida põhimõtet lagom, mis tähendab sõna-sõnalt „parajal määral“ – mitte liiga vähe ja mitte liiga palju.

Elutoa sisustamisel valige naturaalsest puidust või seda ideaalselt imiteerivad Pepco kodu dekoratsioonid. Kohvilaua kaunistamisel õigustavad end hästi pildid, pildiraamid või puidust kandik. Kummutile asetage lihtsate vormide ja neutraalsete värvide poolest eristuvad dekoratiivsed vaasid, mis toovad interjööri harmooniat ning elegantsi. Nende täiteks sobivad ideaalselt kuivatatud taimed, näiteks pamparohi.

Skandinaavia stiilis elutuba peab eelkõige olema hubane. Mugavat diivanit või nurgadiivanit tasub täiendada eelistatavalt looduslikest kangastest, näiteks linasest või puuvillasest dekoratiivsete patjadega. Võtmetähtsusega on ka valgusallikad. Paigutades diivani kõrvale põrandavalgusti, loote ideaalse koha õhtuseks lugemiseks ja hoolitsete meeleolu eest. Samuti tasub ruumi eri osades asuvatele kappidele ning kummutitele paigutada dekoratiivseid lampe, laternaid ja küünlaid. Need hajutavad siseruumides valgust ja annavad huvitava, lõõgastumist soodustava efekti.

Skandinaavia stiilis magamistuba. Kuidas luua Pepco aksessuaaride abil minimalistlik ruum?

Skandinaavia stiilis magamistuba roheliste dekoratsioonidega: patjadega, maalidega seinal, taimedega.

Rahulik ja neutraalne skandinaavia stiil sobib magamistuppa ideaalselt. Neutraalsed värvid aitavad lõõgastuda ja loovad rahustava meeleolu. Toas peab võtmerolli mängima soojade, embavate tekstiilidega täiendatud voodi. Selle suundumusega sobivad hästi jämeda kudumiga pleedid, soojad puuvillased voodikatted ning eri suurustes ja neutraalsetes värvides dekoratiivpatjade kollektsioon. Voodipesu puhul tasub valida ühevärviline või peene mustriga – peene triibu või ruuduga. Kohe voodi kõrvale asetage pehmed vaibad, millele on hommikul tõustes mõnus astuda.

Mugava skandinaavialiku magamistoa korraldamist hõlbustavad punutud või puuvillased korvid ja kastid. Need kuluvad ära lisatekkide, moeaksessuaaride või isiklike pisiasjade hoidmiseks, lisaks kaunistavad need põnevalt interjööri. Seintele tasub riputada ruumi optiliselt suurendavad ja sellele kergust lisavad lihtsates raamides peeglid. Samuti õigustab end hästi lihtne graafika või perepiltide galerii.

Skandinaavia stiilis magamistoas on õhtusele vaikusele toeks küünlad. Nende soe, õrn kuma toob siseruumidesse rahu ja harmooniat. Panustage erinevas suuruses ja isegi erineva kujuga küünalde kollektsioonile – sel viisil loote efektse dekoratsiooni. Ka elustaimed on teretulnud. Need mitte ainult ei rõhuta sidet loodusega, vaid parandavad ka õhu kvaliteeti ruumis.

Skandinaavia kodukaunistused Pepcost

Skandinaavia disain vastab kindlasti end heledate värvidega ümbritseda armastavate ning oma interjööris hubasust ja looduslikke materjale hindavate inimeste maitsele. Vaadake, millised Pepco kaunistused võimaldavad teil põhjamaa stiilist inspireeritud interjööri kujundada:

Pehmed tekid ja padjad – tekstiilid lisavad interjöörile hubasust ja pikkadel õhtutel mõnusalt soojust. Panustage siledatele ja kompaktsetele või geomeetriliste mustritega kaunistatud naturaalsetest materjalidest mudelitele.

– tekstiilid lisavad interjöörile hubasust ja pikkadel õhtutel mõnusalt soojust. Panustage siledatele ja kompaktsetele või geomeetriliste mustritega kaunistatud naturaalsetest materjalidest mudelitele. Lõhnadifuusorid – kas võiks olla veel midagi meeldivamat teid puhkehetkel ümbritsevast lemmiklõhnast? Pepcos leiate laia valiku lõõgastuda või uinuda aitavaid lõhnadiifuusoreid.

– kas võiks olla veel midagi meeldivamat teid puhkehetkel ümbritsevast lemmiklõhnast? Pepcos leiate laia valiku lõõgastuda või uinuda aitavaid lõhnadiifuusoreid. Laualambid – skandinaavia disainis mängib olulist rolli valgus. Hoolitsege selle eest, et interjööris leiduksid meeleolu luua aitavad lihtsad lambid.

– skandinaavia disainis mängib olulist rolli valgus. Hoolitsege selle eest, et interjööris leiduksid meeleolu luua aitavad lihtsad lambid. Küünlad ja teeküünlad – miski ei häälesta lõõgastumisele nii nagu küünlaleek. Pepcos leiate erinevaid klaasis lõhnaküünlaid ja väikseid teeküünlaid, mis täidavad teie interjööri hõrgu aroomiga.

– miski ei häälesta lõõgastumisele nii nagu küünlaleek. Pepcos leiate erinevaid klaasis lõhnaküünlaid ja väikseid teeküünlaid, mis täidavad teie interjööri hõrgu aroomiga. Pildiraamid – lihtsad raamid võimaldavad põnevalt eksponeerida ühistel reisidel tehtud fotode kollektsioone. Oleks hea, kui need stiili ja materjalide poolest üksteisega sobiksid. Nii omandavad fotod efektse raamistuse ja ruum muutub hubasemaks.

Taskukohase hinnaga skandinaavia stiilis sisustus on käeulatuses tänu Pepco pakkumisele. Minimalistlikud aksessuaarid, funktsionaalsed lahendused ning neutraalne värvipalett võimaldavad teil ilma eelarvet koormamata luua hubase ja harmoonilise interjööri. Teie kodule ainulaadse põhjamaise ilme andmiseks piisab mõnest võtmetähtsusega elemendist. Inspireeruge ajatust skandinaavia disainist ja avastage, kuidas oma kodu väheste kuludega ümber kujundada!