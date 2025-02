Mida teha liiklusõnnetuse korral, kui sul pole kaskokindlustust?

Liiklusõnnetusse sattumine on alati ootamatu ja stressirohke olukord. Kui sinu sõidukile pole sõlmitud kaskokindlustuse lepingut, siis on olukord veelgi keerukam. Kaskokindlustus katab sinu sõiduki kahjustused olenemata sellest, kes õnnetuse põhjustas. Kui sul seda aga ei ole, tuleb sul arvestada sellega, et oma sõiduki kahjud pead ise korvama, välja arvatud juhul, kui teine osapool vastutab ja tema liikluskindlustus katab kahjud. Kuidas sellises olukorras õigesti käituda ja millised on võimalused kahjude hüvitamiseks?

Peatu ja taga ohutus

Esimene ja kõige tähtsam samm on tagada enda ja teiste liiklejate ohutus. Peatu kohe, kuid võimalusel tee seda nii, et see ei takista liiklust ega tekita lisaohtu. Lülita sisse ohutuled ning aseta vajadusel ohukolmnurk nähtavale kohale, eriti kui õnnetus juhtus pimeda ajal või halva nähtavusega paigas. Kui sinu või kellegi teise auto on keset teed ja ohustab liiklust, tuleks see võimalusel tee äärde liigutada.

Kontrolli, kas keegi vajab abi

Kui keegi on saanud õnnetuses vigastada, helista viivitamatult hädaabinumbril 112 ja kutsu kiirabi ning politsei. Kui oled suuteline esmaabi andma, saad vajaduse korral kannatanule abi anda kuni kiirabi saabumiseni. Samuti on oluline tõsiselt vigastatud isikut mitte liigutada, välja arvatud juhul, kui on tulekahju või muu eluohtliku olukorra oht.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kui keegi viga ei saanud ja õnnetus on vaid varaline, siis saab asjaolud kohapeal ise fikseerida ja kindlustusele edastada.

Fikseeri õnnetuse üksikasjad ja vaheta andmeid

Kui keegi pole kannatada saanud ja liiklus ei ole blokeeritud, tuleb õnnetus dokumenteerida. Eestis saab selleks kasutada avarii.ee veebilehte, mis võimaldab sündmuse üksikasjad digitaalselt salvestada. Kui see pole võimalik, täitke paberil blankett “Teade liiklusõnnetusest”, mis on saadaval tanklates ja kindlustusseltsides. Kui ka seda pole käepärast, kirjutage paberile järgmised andmed:

õnnetuse toimumise aeg ja koht;

osalenud sõidukite andmed (mark, mudel, registreerimisnumber);

juhtide andmed (nimi, kontaktandmed, juhiloa number);

lühikirjeldus õnnetuse asjaoludest ja skeem;

osapoolte allkirjad ja märge selle kohta, kes õnnetuse eest vastutab.

Tee sündmuskohast fotod

Enne autode liigutamist tee õnnetuskohast ja kahjustustest võimalikult palju pilte. Fikseeri sõidukite asendid, kahjustused, teeolud, liiklusmärgid ja võimalusel ka sündmust pealt näinud tunnistajate andmed.

Fotod on kasulikud tõendid juhul, kui hiljem tekib vaidlus selle üle, kes oli õnnetuse põhjustaja.

Kui osapooled ei jõua kokkuleppele või teine juht põgeneb

Kui teine juht ei nõustu õnnetuse asjaoludega või süü asjus on erimeelsusi, tuleks kohale kutsuda politsei, kes fikseerib juhtunu ja koostab ametliku raporti. Politsei tuleks kutsuda ka siis, kui teine juht lahkub sündmuskohalt ilma andmeid vahetamata.

Kui teine osapool põgeneb, proovi meelde jätta või üles märkida võimalikult palju tema sõiduki andmeid – mark, värv, mudel ja registreerimisnumber. Kui juhtumil on tunnistajaid, küsi neilt kontaktid, kuna see võib aidata politseil põgenenud juhti leida.

Õnnetus parklas või eravalduses

Kui õnnetus toimub parklas või eravalduses, on reeglid samad – tuleb fikseerida sündmuskohal toimunu ja teavitada kindlustust. Kui teine osapool ei ole sündmuspaigas, tuleb kohale kutsuda politsei.

Teavita kindlustust

Pärast õnnetust on oluline esimesel võimalusel kindlustusandjat avariist teavitada. Seda võib teha nii enda kui ka teise osapoole kindlustusandja juures. Liikluskindlustus katab ainult süütu osapoole kahjud – kui oled ise õnnetuse põhjustaja ja sul puudub kaskokindlustus, jäävad sinu auto remondikulud sinu enda kanda.

Mida kiiremini kindlustusele õnnetusest teada annad, seda kiiremini algab kahjunõude menetlus.

Kes maksab remondikulud, kui sõidukil pole kaskokindlustust?

Kui õnnetuse põhjustas teine juht, katab tema auto liikluskindlustus sinu auto remondikulud.

Kui aga sina olid õnnetuses süüdi ja sul puudub kaskokindlustus, tuleb sul oma auto remontimine omast taskust kinni maksta.

Miks kaaluda kaskokindlustuse lepingu sõlmimist?

Kaskokindlustus ei ole kohustuslik, kuid see võib sind päästa ootamatutest suurtest väljaminekutest. Kui sõidad tihti tiheda liiklusega teedel või su sõiduk on uuem ja kallim, tasub kaaluda kaskokindlustuse lepingu sõlmimist, et vältida õnnetuse korral suuri väljaminekuid.

Balcia kindlustus pakub erinevaid kindlustuslahendusi, nende hulgas ka kaskokindlustust, mis aitab katta ootamatuid kahjusid avarii, loodusõnnetuse või varguse korral.

Kuidas tulevikus selliseid olukordi vältida?

Et vähendada õnnetusse sattumise riski ja vältida ootamatuid kulusid:

sõida ettevaatlikult ja järgi liikluseeskirju;

väldi roolis olles kõrvaliste tegevustega tegelemist;

hoia ohutut pikivahet, eriti kehva ilmaga;

parkides kontrolli alati ümbrust ja veendu, et manööverdamine on turvaline;

kontrolli regulaarselt oma auto tehnilist seisukorda – kulunud rehvid, rikkis pidurid või tuled võivad õnnetuse tekkimise ohtu suurendada;

vähenda oma riske – isegi kui kaskokindlustus pole kohustuslik, võib see õnnetuse korral sinu raha säästa ning lisaks annab see sulle meelerahu.