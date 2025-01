Elu läheb aina kallimaks: kuidas vähese vaevaga rohkem säästa

Automaks, tulumaksu tõus, aina kallimad toidu- ja tööstuskaubad – paljud rahakotid tühjenevad kiiremini kui vaid aasta varem. Seda juhtub ka siis, kui kulutuste arv ja sinu elustiil pole vahepeal muutunud – pole midagi teha! Kui tunned, et pangakontole jääb kuu lõpuks liiga vähe eurosid või viiekad-kümnelised kaovad rahakotist kiiremini kui tavaliselt, saad olukorda veidi parandada väljaminekute kriitilise ülevaatamisega ning eluviisis väikeste muutuste tegemisega.

Kuluka hobi asendamine odavama otsa meelelahutusega

Eesti inimestele meeldib küll kangesti tööd teha, kuid sama suurt tähelepanu peaks pöörama töövaba-aja kvaliteetse meelelahutusega täitmisele. Ehkki osad inimesed valivad lõõgastumiseks või lõbutsemiseks jõusaali ja teised online kasiino, on kummagi hobi harrastamisel vaja arvestada rahalise väljaminekuga. Jõusaalis raua pumpamise saab välja vahetada kalisteenikaga ehk keharaskuse ja väheste aksessuaaridega treenimisega – sul on selleks vaja vaid veidi vaba põrandapinda.

Kui sulle meeldib jõuharjutuste asemel kasiinodes õnne jahtida, on sul tegelikult võimalik hasartmängule kuluv eelarve täielikult nulli viia: internetikasiinodes on saadaval mängude prooviversioonid, kus mängu sisse ehitatud süsteemid ja mehaanikad on täpselt samad kui tasulistes versioonides. Kogu panustamine käib “mänguraha eest” – sel viisil ei pea slotimasina kangi tõmbamisel või kaartide lauale ladumisel kartma rahalisi kaotuseid. Kõige odavam ja kasulikum on muidugi hasartmänguhobist täielikult loobumine.

Jaga muusika kuulamise rõõmu teistega

Kuulad töö ajal keskendumiseks muusikat või meeldib sulle pingete maandamiseks enne-peale tööpäeva tümpsu saatel sörgiring teha? Arvatavasti on sul muusika nautimiseks CD-plaatide ja kassettide asemel mõnel voogedastusplatvormil kasutajakonto. Eestlaste seas on kõrges hinnas nii Spotify, YouTube Music kui Apple Music: toreda ja laia muusikavalikuga platvormid, mis vajavad muusika segamatuks nautimiseks tasulist Premium-paketti. Olenevalt sinu eelisplatvormist võib reklaamivaba kuulamise privileeg maksta 8–10 eurot kuus.

Kui sa pole valmis muusikaedastusplatvormi Premium-paketist loobuma, tasub vaadata perepakettide suunas, mis lubavad ühe kuumakse eest muusikat kuulata mitmel kasutajal korraga. Ehkki perepaketi kuutasu on individuaalse paketiga võrreldes kõrgem, tuleb kasutaja kohta vähem tasuda.

Vaata üle oma ajakirjandustellimused

Olgu, Lääne Elu tellimuse võiks tõepoolest alles jätta, aga kas sul on vaja lugeda tasulisi artikleid nii Postimehes kui Delfis? Mõlema väljaande digipaketid võtavad tellimuse alustamisel pangakontolt vaid paar eurot kuus, kuid mõne kuu möödudes kasvab digitellimuse tasu 10+ euroni kalendrikuu kohta. Seetõttu on kaval jääda kindlaks vaid ühele suuremale meediaväljaandele ja teistest loobuda.

Kui mitmed väljaanded avaldavad regulaarselt lugusid teemadel, millest oled tõepoolest huvitatud, tasub kaaluda pakettide jagamist. Osad paketid võimaldavad mitmel kasutajal saidil samaaegselt erinevates seadmetes artikleid lugeda ja videoklippe vaadata – iga paketi juurde on kirja pandud selle lubatud kasutajate arv. Paketi pere või sõpradega jagamine lubab sul teha kavalaid vahetustehinguid: sina maksad ühe tellimuse eest, keegi teine teise tellimuse eest, võidavad mõlemad!

Vaata üle oma toidusedel ja tee sisseostud targalt

Eesti toiduainetööstus ei hoia innovatiivsete ideedega tagasi ja sageli leiab poelettidelt imetooteid nagu põnevate lisanditega juustud, eriti eksootiliselt maitsestatud lihatooted või uute maitsetega karastusjoogid. Neid võib endale vahetevahel lubada, kuid ennekõike säästmise peale mõtlevad kodukokad eelistavad huvitava toote nägemisel vaadata koostisosade nimekirja ja proovida toodet ise kodus järgi teha.

Ise valitud toorainetest valmistatud eine on reeglina tervislikum kui poeletile pandud valmistoode või snäkk ja lisaks sellele tulevad pikas perspektiivis esile ka säästud: põrsakoodi maitsestamiseks hangitud ürte-maitseained saab kasutada ka teistele einetele värske hingamise andmiseks. Pidudel ülipopulaarsete maitsestatud juustukuubikute kodus valmistamisega saaks ilmselt igaüks hakkama ja pea igasse majapidamisse siginenud õhufritüürid aitavad kodus valmistada populaarseid frititud kiirtoite. Pole küll kõige tervislikum valik, kuid vahepeal ei saa praetud (või õhkfrititud) pelmeenide isu peletada ka kõige edevamate tortellinidega.

Ära unusta säästmise kõrval elu nautimist

Suurte säästude jahtimisel ei tohiks ära unustada, et me elame vaid korra ning alati ja igas valdkonnas säästmine ei pruugi pikas perspektiivis elukvaliteeti tõsta. Seetõttu ei pea kohe kõigist meelt rõõmustavatest kulutustest paugupealt loobuma, vaid võid muutuseid ette võtta aeglaselt ning läbimõeldult. Kui teenusest või hobist loobumine tuleb vaimse või füüsilise heaolu arvelt, tuleks pigem eurosid näpistada mõnest muust valdkonnast – näiteks auto harvem kasutamine säästab kütust (ja raha). Seega vaata oma kulutused üle ja pane lahinguplaan paika – kuus paarikümne euro säästmine võib kaasa aidata meelerahu tagava rahatagavara kogunemisele.