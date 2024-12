Kuidas valida õige Apple Watch kella rihm?

Foto: unsplash

Apple Watch on üks populaarsemaid nutikellasid. See pole ka üllatav, kui mõelda kella funktsionaalsusele, heale kvaliteedile ja minimalistlikule stiilsele disainile. Aga ka kõige suuerm minimalismi fänn sooviks võimalust näidata oma isiksust ja tuua igapäevaellu killuke omapära. Kellarihmad on selle saavutamiseks üks kergemaid võimalusi.

Kellarihmad igale maitsele

Pehme ja vastupidav silikoonist rihm on eriti hea valik aktiivse eluviisiga inimese randmele. See sobib kasutamiseks matkatas, jõusaalis rassides ning ka suvisel ajal rannas puhates. Siit https://allo.ee/kategooria/apple-watch-rihmad-kaitseklaasid-ja-tarvikud/ näed, et silikoonist kellarihm ei pea olema vaid monotoonselt valget või musta värvi. On nii lillat, roosat, helesinist, rohelist, beeži, kollast ja isegi laigulist varianti.

Suurem osa silikoonist kellarihmad on sileda disainiga, see põhjendab ka Allo veebipoe sellist laia valikut. Silma jäävad aga ka ribilise ja aukudega kellarihm, stiilse keskjoonega rihm ning isegi Apple Watch rihmad, millel pole klassikalist kinnitust, vaid kasutab hoopis magnetlahendust.

Naiste kellarihmad ja meeste kellarihmad

Tihtipeale võib märgata, et meestele ja naistele reklaamitakse erinevaid kellarihmu. Ikka nii, et just need on meeste kellarihmad ja vot need on naiste kellarihmad. Tegelikult ei ole selles mingit vahet. Apple kellad on sooneutraalsed ning samamoodi on ka Apple Watch kellarihmad mõeldud kandmiseks just neile, kes seda soovivad.

Nii võid julgelt kinkida tumedaid värve armastavale naisterahvale musta nailonist punutud kellarihma ning mehele lõbusalt kollase silikoonist kellarihma.

Nutikella rihmad – kas on siis vaja erinevaid?

Aga kas on üldse tarvis erinevaid kellarihmasid? Üks Apple Watch ja üks Apple Watch kellarihm peaks olema täiesti piisav! Põhimõtteliselt on üks kellarihm tõesti piisav, ent üks lahendus ei sobi päris igale poole. Lähed pulma, ülikond seljas ning siis on randme peal neoonrohelise silikoonrihmaga kell? Siis oleks paremini sobiv lahendust kunstnahast või nahast kellarihm.

Ja ehkki öeldakse, et must on klassika, siis päris alati ei tahaks ka kanda ainult musta värvi kellarihma. Võimalik, et tahad pimedasse talve lisada natukene värvi või soovid, et kellarihma värv klapiks ülejäänud riietuse värvidega.

Selle asemel aga et hakata ostma uut kella, võib enda Allo veebipoe toel loodud kollektsioonist just selle sobivaima välja valida: ühevärviline või mitmes toonis nailonpunutis, roostevabast terasest, resin-materjalist või lausa siidriidest rihm.

Mida veel kella kaitseks valida?

Korralik Apple Watch kellarihm tähendab, et kell ei kuku ootamatult käe pealt maha, ei lähe katki ega kaotsi. Saad oma telefoni kaitsta aga ka muul moel. Kuna tegu on ikkagi puutetundliku ekraaniga, mis sest, et mini suuruses, on väga hea mõte valida telefonile juurde ekraanikaitse.

Kaitsekile päästab kriimudest ja kraapsudest ning aitab mõningal määral ennetada ka ekraani purunemist. Nii plastikust kaitseklaas kui keraamiline kaitseklaas pakub juba tugevamat kaitset. Kuna kaitseklaas on tavaliselt koos korpusega, saad valida korpuse värvi ning seda soovi korral kombineerida kellarihmade värvidega.

Maailm areneb edasi. Nii ei pea ka kandma kella, mis jääb alati samaks ja mida saab põlvest põlve edasi pärandada. Naudi vabadusi ja võimalusi, mida Apple Watch kellarihmad sulle pakuvad ja anna kellale täpselt selline välimus, nagu sa seda just täna soovid.