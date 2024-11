Kuidas valida täiuslik suusavarustus vastavalt oma tasemele?

Talv seostub paljudel eestlastel kindlasti lumiste talvedega ning see omakorda eestlaste rahvushobi ehk muidugi suusatamisega. Pea kõikidel eestlastel on tõenäoliselt mõningat kogemust ja kokkupuudet suustatamisega, kuid tase võib olla väga erinev. Kui lumi tuleb, tahaks jälle ju suustatama minna, aga kuidas valida selline suusavarustus, mis vastab just teie tasemele? Sellega katsumegi aidata. Vaatame, kuidas leida sobiv varustus, et oma kogemusest ja oskustest maksimumi võtta.

Suusatama! Millest alustada?

Iga spordikogemus algab varustusest. Millist varustust suusatamisel vaja läheb ning kuidas seda valida? Esmalt tuleb muidugi küsida, kui sagedasti te suusatate, milline on teie tase ning eelarve ja vastavalt sellele juba valikud langetada. Põhilise suusavarustuse juurde kuuluvad muidugi suusad, suusasaapad, sidemed, suusakepid, aga ka erinevad määrded, riided ja tarvikud. Meie võtame esmalt ette põhivara ning arutleme, mida ja milleks ning kuidas valida.

Suusad – kuidas valida?

Iga suustamise algus ja lõpp on suusad. Kuidas aga endale suuski valida? Esmalt tuleks kaaluda, milline on teie tase. Kas olete algaja, hobisõitja või juba edasijõudnud ja kogenud suusataja. Kui alles alustate, on mõistlik valida suusad, mida on kergem juhtida ning mis on pehmemad, sest tagavad teile suurema stabiilsuse. Kui olete kogenum hobisuusataja, võiks valida juba jäigemad suusad, sest nendega on parem manööverdada ja jäigemad suusad pakuvad suuremat kontrolli erinevatel nõlvadel. Edasijõudnud suusatajad eelistavad ja vajavad enamasti jäikust ning seetõttu sobiks kiireks ja tehniliselt arenenud sõidustiiliks just jäigemad suusad suusad. Arvestada tasub ka, millist sõidustiili tavaliselt harrastate ning valida suusad vastavalt sellele, kas harrastate rohkem uisustiili, vabastiili või ehk tahate hoopis trikitada, mispuhul sobivad freestyle suusad. Samuti võite algaja suustajana valida näiteks rajasuusad hooldatud radadel sõitmiseks ja edasijõudnumana näiteks pikamaasuusad, sest suusatate tõenäoliselt ka rohkem. Kui sõidate pehmel lumel, siis eelistage laiemaid suuski, jäistel pindadel on aga kitsamad suusad paremad, sest tagavad parema haarduvuse. Need on mõned põhipunktid, mida silmas pidada.

Suusad olemas, aga suusasidemed?

Suusasidemed võib tunduda üsna sirgjooneline tarvik, kuid tegelikult on ka nende valimisel mitmeid nüansse, millega arvestada. Näiteks suusatamisstiil. Kui harrastate pigem klassikalist suusatamist, siis vajate ka paindlikke sidemeid, et liikumine ja libisemine oleksid võimalikult loomulikud ja tõhus. Uisustiil aga armastab jäigemaid sidemeid, sest on stabiilsemad ja teil on külgsuunas lihtsam liikuda. Kui sõidate matkaradadel või mägedes, on hea valik mugavamad universaalsed sidemed, mis sobivad maastikule ja on paindlikud. Kindlasti veenduge, et ostetavad sidemed sobivad saabastega. Tänapäeval on küll paljud sidemed universaalsete kinnitustega, aga see tasub alati üle kontrollida. Kui rääkida oskustest, siis sobivad algajatele rohkem paindlikumad ja pehmemad sidemed, sest võimaldab lihtsamini liikuda ja tehnikat õppida. Keskmisel tasemel suusatajale sobivad juba jäigemad sidemed ja edasijõudnute sidemete puhul tauks eelistada jäigemaid sidemeid, sest nad kontrollivad oma liigutusi täpsemalt ning sõidavad tehnilisemalt.

Osa kolm – millised suusakepid valida?

Peaaegu valmis. Nüüd on põhivarustusest puudu veel suusakepid. Alustame valikul näiteks pikkusest. Kui harrastate klassikalist stiili, siis peaksid suusakepid ulatuma teile umbes kaenlaaluseni, ehk siis kepid olema umbes 15% teie pikkusest lühemad. Kui aga harrastate uisustiili, võiksid suusakepid ulatuda õlani, sest saate nii külgsuunal paremini liikuda, end võimsamalt edasi lükata. Natuke oskustest. Algajana on hea mõte kergemad ja vastupidavamad suusakepid, näiteks alumiiniumist. Edasijõudnutele soovitame aga jäigemaid ja kergemaid keppe, millega on kontroll täpsem. Samuti on algajatel soovitatav valida kergesti reguleeritavad rihmad ja mugavad käepidemed ning edasijõudnutele ergonoomilised rihmad ja käepidemed parema haarde ja stabiilsuse huvides.

Muud tarvikud

Enne suustama asumist mõelge kindlasti ka, et teil oleks olemas muu varustus – sobivad suusasaapad, soe, ent hingav jope, piisavalt vedelikku, korralik müts ja kindad ning muu, mida võite suusatamiseks vajada. Oluline on, et tunneksite end kogu protsessi vältel hästi ning turvaliselt. Talverõõmud ootavad igal juhul nautimist, valige enda oskustele ja võimetele vastavad rajad ning varustus ja nautige sõitu.