Ehitusluba ja ehitusteatis – mida pead teadma

Ehitusluba ja ehitusteatis on ehitusprojektide elluviimisel kaks olulist dokumenti, mille eesmärk on tagada, et ehitustegevus vastaks kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele. Kuid millal on vaja ehitusluba ja millal piisab ehitusteatisest? Käesolevas artiklis anname ülevaate nende kahe loa erinevustest, taotlemise protsessist ja olulisematest nõuetest.

Millal on vaja ehitusteatist?

Ehitusteatis on lihtsam ja kiiremini väljastatav dokument, mida kasutatakse väiksemate ja

vähem keerukate ehitustegevuste puhul. Ehitusteatist on vaja, kui planeeritav tegevus ei mõjuta olulisel määral hoone konstruktsioone ega ületa seadusega määratud piire.

Ehitusteatise vajadus tekib siis, kui:

● Hoone laiendamine jääb alla 33% selle olemasolevast mahust.

● Ehitatakse väiksemaid abihooneid (nt kuurid, garaažid, lehtlad).

● Teostatakse lihtsamaid remondi- ja rekonstrueerimistöid, mis ei muuda hoone

konstruktsioone või välisilmet.

● Paigaldatakse ajutisi rajatisi, näiteks hooajalisi kioskeid või varjualuseid.

Ehitusteatise taotlemisel tuleb projektdokumentatsioon siiski esitada Ehitisregistrisse (EHR), et kohaliku omavalitsuse ametnikud saaksid hinnata tööde vastavust seadustele. Samuti ei nõua ehitusteatise taotlemine riigilõivu, mis muudab selle kuluefektiivseks variandiks väiksemate projektide puhul.

Millal on vaja ehitusluba?

Ehitusluba on vajalik keerukamate ja mahukamate projektide puhul, millel on suurem mõju

ümbritsevale keskkonnale ja hoone konstruktsioonidele. Ehitusluba nõuab põhjalikumat

dokumentatsiooni ja läbimõeldumat kavandamisprotsessi.

Ehitusluba on kohustuslik järgmistel juhtudel:

● Uue hoone ehitamine.

● Olemasoleva hoone laiendamine üle 33% selle mahust.

● Hoone põhjalik rekonstrueerimine, mis muudab konstruktsioone või hoone üldist

välisilmet.

● Hoone täielik lammutamine.

● Ehitustegevus, mis nõuab keerukate tehnosüsteemide (nt veevarustus, kanalisatsioon,

küttesüsteemid) paigaldamist või ümberkujundamist.

Ehitusloa vajadus sõltub ka ehitise iseloomust ja piirkonna planeeringutest. Näiteks vanalinnas asuva hoone puhul võivad olla karmimad nõuded, kuna ehitis võib mõjutada kultuuriväärtusi.

Foto: stutterstock

Ehitusloa taotlemine

Ehitusloa taotlemine on mitmeastmeline protsess, mis algab arhitektuuribürooga koostööle

asumisest ja lõppeb ehitusloa väljastamisega kohaliku omavalitsuse poolt. Allpool on toodud samm-sammuline ülevaade:

1. Projekti kavandamine ja arhitektiga koostöö

Esimese sammuna tuleks läbi mõelda, millist hoonet soovite ehitada, ning määrata selle tüüp, suurus ja otstarve. Kogenud arhitekt aitab koostada tegevusplaani ning viia teie ideed

vastavusse seaduslike nõuetega.

2. Ehitusprojekti koostamine

Ehitusprojekt jaguneb kolme etappi: eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt. Kõik need etapid

sisaldavad olulist dokumentatsiooni, nagu:

● Seletuskiri ja tehnilised andmed.

● Topo-geodeetiline alusplaan.

● Projekteerimistingimused.

● Energiamärgis.

● Tehnovõrkude (elekter, vesi, kanalisatsioon) liitumisprojektid.

Projekti koostamiseks kulub tavaliselt 2–3 kuud, kuid keerukamate projektide puhul võib see võtta rohkem aega.

3. Taotluse esitamine

Ehitusprojekti tuleb esitada Ehitisregistri kaudu. Ehitusloa ametlik menetlusaeg on 30 päeva, kuid keerukamate projektide puhul, eriti suuremates linnades nagu Tallinn, võib protsess venida 4–6 kuuni.

4. Kooskõlastuste hankimine

Ehitusloa saamiseks on vajalik hankida erinevate ametkondade, näiteks Päästeameti ja

võrguvaldajate, kooskõlastused. See on sageli kõige ajamahukam osa protsessist ja võib võtta kuni 2 kuud.

5. Ehitusloa väljastamine

Kui kõik nõuded on täidetud, väljastab kohalik omavalitsus ehitusloa. Kui taotluses esineb

puudusi, tuleb need enne loa väljastamist parandada.

Kui kaua võtab ehitusloa taotlemine aega?

Ehitusloa taotlemise protsessi kestus sõltub projekti iseloomust ja asukohast, kuid üldjuhul

võtab see 4–8 kuud.

Foto: tehisaru Leonardo.ai

Siin on ligikaudne ajakulu jaotus:

● Projekti planeerimine ja arhitektiga koostöö: 1–2 kuud.

● Ehitusprojekti koostamine: 2–3 kuud.

● Kooskõlastuste hankimine: 1–2 kuud.

● Ehitusloa menetlemine ja väljastamine: 1–3 kuud.

Mida vältida ehitusloa taotlemisel?

Ehitusloa taotlemine võib osutuda keerukaks, kui ei pöörata tähelepanu olulistele detailidele.

Siin on peamised vead, mida tuleks vältida:

● Ebapiisav geodeetiline alusplaan: Puudulik või vigane alusplaan võib viia taotluse

tagasilükkamiseni.

● Naabritega suhtlemata jätmine: Suuremate projektide puhul võivad naabrite

vastuväited põhjustada viivitusi.

● Ebapiisav ajaplaneerimine: Ärge alustage ehitusmaterjalide tellimist enne, kui

ehitusluba on väljastatud.

● Projekti ebarealistlik ulatus: Veenduge, et projekt vastab krundi sihtotstarbele ja

kohalikele ehitusnormidele.

● Ajutiste lubade eiramine: Kui projekt hõlmab ajutisi rajatisi, tuleb ka nende jaoks

taotleda eraldi luba.

Kuidas kiirendada ehitusloa taotlemise protsessi?

● Põhjalik ettevalmistus: Veenduge, et kõik vajalikud dokumendid oleksid korrektselt

vormistatud ja lisatud.

● Professionaalide kaasamine: Kogenud arhitektid ja insenerid aitavad protsessi

sujuvamalt läbi viia.

● Sujuv suhtlus omavalitsusega: Reageerige kiiresti puuduste kõrvaldamisele ja

küsimustele.

● Planeerige kooskõlastused varakult: Võtke ühendust Päästeameti ja

võrguvaldajatega enne ametliku taotluse esitamist.

● Jälgige Ehitisregistrit: Kasutage Ehitisregistrit, et jälgida taotluse menetluskäiku ja

vältida viivitusi.

Ehitusloa hind

Ehitusloa taotlemise kogukulu varieerub oluliselt sõltuvalt projekti keerukusest, asukohast ja kaasatud teenustest. Peamised kulukohad hõlmavad arhitektuuribüroo teenuseid, mille hinnad jäävad tavaliselt vahemikku 3000–8000€, ning geodeetilise alusplaani koostamist, mis maksab keskmiselt 500–1000 €. Samuti tuleb arvestada energiamärgise ja tehniliste lahenduste koostamisega, mille hind jääb 500–1500 € vahele.

Lisaks võivad kaasneda kooskõlastuste ja riigilõivude tasud, mis olenevalt projektist ulatuvad 50–200 euroni. Kokku võib ehitusloa taotlemise hinnavahemik olla 4000–10 000 €, sõltuvalt tööde ja teenuste mahust.

Kui taotluses ilmnevad puudused või on vaja teha projektimuudatusi, võivad lisanduda

täiendavad kulutused. Planeerides tuleks arvestada ka võimalike ettearvamatute lisakuludega, et protsess kulgeks sujuvalt.

Foto: tehisaru Leonardo.ai

Kokkuvõte

Ehitusluba ja ehitusteatis on ehitustegevuse alustamiseks olulised dokumendid, mille täpne

vajadus sõltub projekti iseloomust ja ulatusest. Ehitusloa taotlemine nõuab rohkem aega ja

dokumente, samas kui ehitusteatis on lihtsam ja sobib väiksemate projektide puhul.

Oluline on järgida kõiki seadusega kehtestatud nõudeid, et tagada sujuv ja probleemivaba

protsess. Kui kõikide nende nõuete järgimine tekitab juba mõttest peavalu, võtke ühendust Est Estate meeskonnaga – nad võivad aidata nii projekteerimisega või projektijuhtimisega.