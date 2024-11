PVC auto varjualune kaitseb autot iga ilmaga

PVC varjualune kaitseb sinu autot olukordades, kus garaaži ehitamine pole võimalik või mõistlik.

Tõenäoliselt on iga garaažita autoomanik ühel või teisel momendil mõelnud, et oleks vaid mingi varjualune, kuhu auto parkida.

See oleks lausa unelm, kui talvist hommikut ei peagi alustama jää või lume eemaldamisega ning kojameeste vahele ei jää kinni tüütud lehed.

Telk sulle, autotelk autole

Matkama minnes on meil enda tarbeks reeglina kaasas telk, mis tagab mõnusa katusealuse ka kõige hullemate ilmadega öödeks. Miks siis mitte muretseda autole autotelk?

Autotelk on teisaldatav

Erinevalt garaažist, on telk teisaldatav, seda on lihtne ja kiire paigaldada, see on vastupidav ning seda kõike soodsa hinnaga.

Sobiv autotelke on olemas väikesele linnaautole, korralikule maasturile ning suurele kaubikule.

Tegelikult võib öelda, et suurem osa tänapäeva sõiduautodest mahuvad keskmisesse suurusega telki ära. Küll tuleb mõõte kontrollida siis, kui sul on maastikuauto või hobiauto või plaanid telgis hoiustada ka midagi muud peale auto.

Väikesele ja keskmisele autole sobib autotelk Põhjala, mõõtmetega 3,3×6 meetrit ja ukseava kõrgusega ca. 1,9 meetrit.

Suurim autotelk AB Polari e-poes on mudel Põhjala XXL, mille mõõtmeteks on 4,5×7,8 meetrit, ukseava kõrgusega tervelt ca. 3.9 meetrit – selle autotelgi alla mahuvad mõnedki suured sõidukid.

Võta garaaž endaga kasvõi kaasa

Garaaži ehitamine on korralik protsess. Võimalik, et on vaja ehitusluba, selle kasutusvalmis saamine nõuab aega ja energiat ning kõike tipuks jääb garaaž alati sinna, kuhu sa selle ehitasid. Keegi aga ei keela sul autotelki üles panemast ja kasvõi kohe uuesti maha võtmast.

Tõsi, tavaliselt on seda vaja ikka natuke kauem aega, ent võimalus telki kergelt paigaldada ja kiirelt eemaldada, pakub täiesti uskumatut vabadust.

Autotelgi võid võtta endaga kaasa kasvõi maakoju, et su neljarattaline sõber oleks kenasti kaitstud ka kodust kaugemal viibides.

Võta igast hooajast maksimum

Võimalik, et sul on telki vaja üksnes talvisel ajal, mil probleemiks on lumi ja jää aga suvel tahaksid nautida vaba pinda. Autotelgi saab koos lume lahkumisega kokku panna nagu päristelgigi laagri lõpul. Ning seejärel sügiseste külmade saabudes uuesti paika sättida.

Ehk ei ole autotelk tarvilik üldse auto hoidmiseks?

Võib-olla on sul suvisteks meresõitudeks mõeldud paat või maanteesõitudeks mootorratas? Ka need vajavad kohta, kus talv turvaliselt mööda saata.

Kaitse autole igal aastaajal

Aga ka soojematel kuudel ei tasu PVC auto varjualust hüljata.

Suvisel ajal on probleemiks päike, mis mõjub kehvasti nii auto interjöörile kui eksterjöörile.

Sügisel lendavad ringi oksad ja lehed ning pea igal aastaajal on oht korralikuks raheks.

Miks valida PVC auto varjualune?

Jah, põhimõtteliselt võib auto kaitseks tõmmata puude vahele presentkatte või kasutada esiklaasi kaitsekatet.

Esimese miinuseks on aga selle vajadus kinnituskohtade järgi, keerukus paigaldamisel ja tõsiasi, et presentkate jätab küljed avatuks.

Esiklaasi kaitsekate on aga võrdlemisi kasutu auto ülejäänud kere kaitsmiseks aga ka suure lumetormi korral, mis matab terve auto enda alla.

PVC auto varjualune lahendab need murekohad juba eos.

Tsingitud terasraamist ja PVC materjalist valmistatud korralikule autotelgile ei valmista muret ei kerged tuuleiilid, korralikud tormid ega ka lume-, rahe- ja vihmasadu. PVC auto varjualune kaitseb autot iga nurga alt ja on võrreldav mugavusega, mida pakub sõiduki garaažis hoidmine.

Kuhu paigaldada talvekindel autotelk?

Ehkki PVC varjualused on talvekindlad autotelgid, ei tohi unustada elementaarseid teadmisi ja tegevusi.

Kindlale ja siledale pinnasele

Näiteks peab jälgima, et pinnas, kuhu telk paigutatakse, oleks kindel ja sile. Eriti oluline on sellele mõelda, kui telki paigutatakse talvisel ajal lume peale.

Kas kõik püsib omal kohal ka siis, kui kätte jõuab sulailm?

Tuulevaiksesse kohta

Teiseks võiks võimaluse korral autotelgi paigaldada kohta, mis ei ole tuultele avatud ega liiga lage.

Samal ajal tuleb aga jälgida ka autoga ligipääsemist – kui ligipääs on raskendatud, on ka telgi mugav kasutamine takistatud.

Vastavalt juhistele ja korralikult kinnitatuna

Kolmandaks on vaja veenduda, et talvekindlad autotelgid on paigaldatud vastavalt juhistele ning vaiade abil korralikult kinnitatud.

Siis võid olla kindel, et telk ei lenda tormituulega Aladdini lendava vaibana naabervalda, vaid püsib kindlalt omal kohal ja kaitseb sinu autot.

Leia kõik aeda ja koju vajalik! AB Polari e-poe valikusse kuuluvad autotelgid, kasvuhooned, infrapunasaunad, aiad ja aiatarvikud, väravad ja lukud ning palju muud.