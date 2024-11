Parimad sülearvutid tööks: olulised funktsioonid ja näpunäited valimiseks

Foto: 1a.ee

Tänapäeval on mitmeid töid, mis vajavad head sülearvutit. Sülearvutid on mugavam variant lauaarvutist, kuna on kaasaskantavad ja ei ole seotud vaid ühe kohaga. Sülearvuti saab võtta kaasa aeda, randa, kohvikusse – kuhu iganes.

Sülearvutite omadused ja võimsus võivad olla väga erinevad, kuid parimad mudelid suudavad pakkuda sama head jõudlust kui lauaarvutid. Milliseid funktsioone peaks üks hea tööks mõeldud sülearvuti sisaldama ja mida tuleks valides tähele panna? Vaatame seda lähemalt.

Töö iseloom

Nagu öeldud, sülearvutid on sisult väga erineva võimsuse, mälumahu, videokaardi ja paljude muude funktsioonidega, millest allpool ka juttu tuleb. Ennekõike tuleb valides silmas pidada, mis tööks seda vajalik kasutada on.

Kui vajad sülearvutit põhiliselt erinevate dokumentide kirjutamiseks ja lugemiseks, siis ei ole vaja osta kõige võimsamat ja suuremat. Samas kui töö on nõudlikum, näiteks on vaja teha videotöötlust, avada suuri mahukaid kaarte ja faile või palju andmeid analüüsida, siis on väga oluline arvuti võimekus. Seega enne detailidesse laskumist hinda oma vajadusi realistlikult.

Suurus ja kaal

Vastavalt töö iseloomule saab valida sülearvuti ka suuruse järgi. Väiksem sülearvuti võib pakkuda mugavus ja kergust, eriti kui seda on vaja palju kaasas kanda. Samas, mida rohkem on vaja tegeleda detailidega, seda parem on suurem ekraan parima resolutsiooniga. Enimlevinud sülearvutid on tavaliselt 14”-15.6”. On ka suuremaid, näites 17 tollise ekraaniga sülearvuteid.

Aku tööaeg

On väikeseid sülearvuteid, mis on kerged ja mille aku kestab lausa terve päeva. Need on väga kasulikud juhul, kui liigud palju ringi, alati pole laadimisvõimalust ning ekraani suurus ei mängi tööülesannete täitmisel rolli.

Kallima hinnaklassi suuremad mudelid võivad samuti pakkuda head akukestvust, kuid mahukad programmid kulutavad akut kiiremini.

Protsessor ja jõudlus

Hea tööarvuti peab olema piisavalt võimas, et protsessida kogu tööd vaevata. Pole midagi tüütumat, kui arvuti nii-öelda kiilub kinni kõige tähtsama ülesande tegemisel.

Protsessori valimisel tasub kaaluda uuemaid Intel Core i5 või i7 või AMD Ryzen 5 või 7 seeria mudeleid, mis pakuvad head tasakaalu jõudluse ja energiatõhususe vahel. Kui tegeled andmetöötluse, graafilise disaini või videomonteerimisega, võib olla vajalik isegi võimsam protsessor.

RAM ehk operatiivmälu

Mida rohkem on sülearvutil mälu, seda sujuvam on mitme ülesande täitmine. Tööks mõeldud sülearvutis on vähemalt 8GB RAM hädavajalik, eriti kui kasutad mitmeid rakendusi korraga. Samas suuremate ja intensiivsemate programmide jaoks võib osutuda vajalikuks isegi 16GB või enam.

Foto: 1a.ee

Salvestusruum



Tööks sobiva sülearvuti puhul on oluline ka mahukas salvestusruum. SSD-kettad on muutunud standardiks, kuna need on kiiremad ja vastupidavamad kui vanemad HDD-kettad. Eelista sülearvutit, millel on vähemalt 256GB sisemälu, sest see on piisav enamike failide, piltide ja videode hoiustamiseks. Suurte failide ja projektidega töötades võib osutuda vajalikuks ka 512GB või 1TB.

Kui aga kõigest hoolimata hakkab salvestusruum otsa saama, siis ei tasu kohe uut sülearvutit ostma tormata. Väline kõvaketas on suurepärane viis sülearvuti mahu suurendamiseks, lisaks saab seal hoiustada eriti suuri faile, mida võib-olla iga päev vaja ei lähe.

Väline kõvaketas võib sülearvuti salvestusruumi mitmekordistada, sest suuremad kõvakettad ulatuvad isegi 16 terabaidise mahuni. Kui kõhkled, milline väline kõvaketas sobib just sinu vajadustega, siis tee veidi eeltööd ja võrdle erinevaid tootjaid ja mahtusid.

Ühilduvus

Kaasaegsed sülearvutid peaksid olema varustatud piisava hulga portidega, et saaksid ühendada vajalikke seadmeid. Kontrolli, et arvutil oleks kindlasti USB-A ja USB-C, samuti tuleb kasuks sisseehitatud HDMI väljund, mis on kasulik projektorite ja monitoride ühendamiseks. Õhematel mudelitel seda pole, kuid müügil on vajalikud vahejupid.

Kui vajad sülearvutile lisaekraane, siis kontrolli, kas su sülearvutil on selleks piisavalt palju ja vajalikke ühenduskohti. Vajadusel saab sülearvutile ka lisaportide tarviku muretseda, et kõiki vajalikud seadmed ära mahuksid.

Tihtipeale on sülearvutiga töötades vaja ka printerit. Jälgi, et soovitud printer ühilduks sülearvutiga. Osad printerid töötavad ka üle võrgu, seega otsest juhtmeühendust polegi vaja.

Turvafunktsioonid

Kui töötad tundlike andmetega, on oluline sülearvutisse integreeritud turvafunktsioonid. Sõrmejäljelugejad ja näotuvastus lisavad täiendava turvalisusastme.

Privaatsuskattega kaamera tähendab seda, et enam ei pea kaamera peale kleepsu panema. Samuti on mõnel töökohal vajalik kasutada krüptimist ja regulaarselt faile välisele kõvakettale varundada.

Kasulikud lisad

Tänapäeva arvutitootjad soovivad kuidagi tihedas konkurentsis silma paista, seega tulevad paljud välja kasulike lisadega, mida otseselt pole vaja, kuid nende olemasolu teeb sülearvuti kasutamise meeldivamaks.

Näiteks klaviatuuri taustavalgus on kasulik hämaras ja pimedas töötamisel. Puutetundlik ekraan asendab teatud määral hiirega töötamist. On ka sülearvuteid, mida saab painutada tahvelarvutiks. Selliseid lisasid on veelgi ning nende avastamine tasub kindlasti ära.

Foto: 1a.ee

Kokkuvõtteks

Tööarvuti tuleb valida vastavalt enda töö iseloomule. Sülearvutid on väga mitmekesised ning sobivad erinevateks ülesanneteks. Mõtle, milline vastab just sinu vajadustele.

Kõige mugavam on valida sülearvutit 1a.ee veebikaubamajast, kus saab sülearvutid filtreerida soovitud omaduste järgi. Mine vaata järgi ja muuda sülearvutiga töötamine tõeliselt mugavaks!