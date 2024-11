5 tüüpilist viga, mida vältida, kui lood oma ettevõttele kodulehte

Kodulehe tegemine on äge ettevõtmine, eksole? Võtad ette, mõtled, kuidas leht võiks välja näha, ja lood midagi, mis esindab sind või su ettevõtet. Aga, nagu igal teekonnal, on ka siin mõni ämber, mida on oht kolistada. Sageli kiputakse kiirustama ja tegema vigu, mis võivad hiljem vähendada kodulehe tõhusust ja kasutusmugavust. Allpool käsitleme viit levinud viga, mida kodulehe loomisel kindlasti vältida tasuks.

Foto: pexels

1. Liiga palju kujunduselemente

Üks levinumaid vigu on soov kodulehte „ülekujundada” – kasutatakse ohtralt värve, vilkuvaid tekste ja animatsioone, mis muudavad lehe segaseks ja keeruliseks. Kujutage ette, et satute disainiteenuseid pakkuvale lehele, kus igal lingil on erinev värv, videod mängivad automaatselt ja kogu leht on täis vilkuvaid bännereid. Eesmärk oli muljet avaldada, kuid tulemusena kaob fookus ja külastajal kaob huvi.

Kuidas seda vältida? Keskenduge lihtsale ja selgele kujundusele. Valige paar põhivärvi ja hoidke tekst ning pildid puhtad. Mida vähem liigseid animatsioone ja efekte, seda parem. Külastajad eelistavad läbimõeldud kujundust, mis aitab neil kiiresti vajaliku infoni jõuda.

2. Segane navigeerimine

Kujutage ette, et olete restorani kodulehel ja soovite vaadata menüüd, kuid iga toidu leidmiseks tuleb klikkida läbi mitme alamlehe. Selline „navigatsioonilabürint” ajab kasutaja segadusse, mistõttu on lihtsam lehelt lahkuda kui edasi klikkida. Kehvasti struktureeritud menüü või ilma loogikata alamlehed muudavad info leidmise raskeks.

Mõistlik oleks hoida menüüd ja seeläbi ka lehel navigeerimine võimalikult lihtsa ja loogilisena. Paigutage põhiteave ühe või kahe kliki kaugusele. Kasulik oleks ka veebilehte testida inimestega, kes pole projekti loomises osalenud, ja küsige neilt ausat tagasisidet – nii saate hea ülevaate, kas leht on kasutajale arusaadav ja mugav. See, mis iseendale võib tunduda lihtne ja loomulik, võib teisele kasutajale tunduda keeruline ja segane. Vajadusel ära pelga küsida abi veebiarenduse ekspertidelt, et tagada kodulehe funktsionaalsus.

3. Ebakvaliteetne või aegunud sisu

Sisu on veebilehe kõige olulisem osa. Kui lehelt leiab vanu kampaaniaid, mis on ammu lõppenud, või halvasti kirjutatud teksti, võib see jätta mulje, et ettevõte ei tegutse enam aktiivselt või ei pööra oma kodulehele tähelepanu. Selline sisu kahjustab usaldusväärsust ja võib viia külastajad konkurentide juurde.

Selle lahendamiseks on soovitatav planeerida regulaarne sisu uuendamine. Vaadake üle kampaaniad, hinnad ja teenuste kirjeldused ning uuendage neid vajadusel. Näiteks uue aastanumbri saabudes tasub üle vaadata varasemalt kirjutatud ja avaldatud blogiartiklid, et veenduda, et kuupäevad oleks värskendatud. Kontrollige ka keelelist korrektsust – isegi väike kirjaviga võib jätta amatöörliku mulje.

4. Mobiilisõbralikkuse puudumine

Tänapäeval tuleb suur osa veebikülastustest mobiilseadmetest. Kui koduleht pole kohandatud väiksematele ekraanidele, jääb mobiilsete kasutajate kogemus kehvaks. Näiteks, kui ostunupp on mobiilivaates nii väike, et seda on keeruline vajutada, või kui tekstid ja pildid ei paigutu õigesti, võib see külastajad eemale peletada.

Kuidas seda vältida? Testige kodulehte kindlasti ka telefonides ja tahvelarvutites. Veenduge, et kõik nupud ja tekstid oleksid selged ja hõlpsasti navigeeritavad ka mobiiliekraanil. Kasutajad hindavad mugavat mobiilikogemust ja see võib suurel määral mõjutada, kas nad tulevad lehele tagasi.

5. SEO (otsingumootoritele optimeerimine) puudumine

Kui koduleht ei ole otsingumootoritele (näiteks Google või Bing) optimeeritud, leiavad teie lehe vähesed külastajad üles. Levinud on eksiarvamus, et piisab ilusast disainist ja selgest sisust – tegelikult on oluline, et ka otsingumootorid saaksid aru, millest leht räägib. Suurepärase visuaaliga e-poe tegemisest pole kasu, kui see tuleb välja Google’i tulemustes alles viiendal leheküljel.

SEO peaks olema osa kodulehe loomise strateegiast algusest peale. Kasutage sobivaid märksõnu, täitke metaandmed ja lisage lehele väärtuslikku sisu. Kaasaegne SEO on pidev protsess, mis vajab regulaarset uuendamist, et teie koduleht püsiks otsingutulemustes nähtaval kohal.

Lõppsõna

Kodulehe loomine on strateegiline protsess, mis vajab hoolikat planeerimist. Kui väldite neid viit levinud viga, mida artiklis käsitlesime, loote külastajatele nauditava kasutuskogemuse, mis annab teie ettevõttele selge konkurentsieelise.

Pidage meeles: kodulehe arendus ei lõpe selle avaldamisega ning kodulehe pidev haldus ja hooldus on osa protsessist. Tagasiside kuulamine ja optimeerimine võimaldavad veebilehel areneda ühes rütmis teie ettevõtte ja külastajate kasvavate ootustega.