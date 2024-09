Kas Arsenal on selge favoriit?

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Kuigi Euro 2024 naelutas ekraanide ette jalgpallifänne üle kogu maailma, on pilgud nüüd pööratud hoopis Inglismaa kõrgliiga Premier League uue hooaja poole. Liiga tiitlimängu ootuses on jalgpallifännide mõtteis nüüd vaid üks küsimus: milline koondis on reaalne favoriit?

Pole suur üllatus, et konkurents meeskondade vahel on tihe, arvestades iga tiimi hämmastavat tugevust – iga Premier League’i meeskond suudab võita suisa rahvusvahelisel skaalal. Küsimus seisneb aga selles: kas Arsenal on lõpuks valmis tiitli endale võtma? Analüüsime olukorda alljärgnevalt pisut lähemalt.

Meeskondade koorekiht omavahel võistlemas

Üheskoos alanud hooajaga on alanud ka premier league panused kihlveokontorites üle kogu maailma. Kui vaadata kihlveokontorite ennustusi sellele, milline meeskond haarab seekord tiitli, on tekkinud kolm selget favoriiti, kelle võidutõenäosust ennustatakse kõrgeimaks: Manchester City, Liverpool ja Arsenal. Isegi Eesti jalgpallisõbrad on nüüd nende kolme tiimi pärast pööranud pilgu Inglismaa poole.

Hetkel peetakse Man Cityt selgeks favoriidiks ühel põhjusel: tiim on meistriks tulnud juba neljal järjestikusel korral, seega arvatakse, et Man City võib võita isegi viiendat korda. Olukorra muudab aga konkurentsirohkemaks asjaolu, et Arsenal oli möödunud hooaja võistluses teisel kohal (ja seda võrdlemisi napilt).

Man City on meeskond, keda tunnevad praktiliselt kõik jalgpallisõbrad ja sportlased üle kogu maailma: julgeme öelda, et kui sa pole Manchester City nime kuulnud, siis sa pole ilmselt jalgpalliga niivõrd sinasõber. Oma neljakordse võiduga on tiim teinud Inglise jalgpalli ajalugu: ükski teine meeskond kogu liiga ajaloos pole midagi sellist suutnud teha. Vahepeal on aga tiimis tehtud mõningaid vahetusi, mis annab paljudele kahtlusepilvi selle osas, kas Man City on seekord võiduvalmis.

Kui Jürgen Klopp andis aasta alguses teada, et lõpetab Liverpooli tiimi juhtimise, olid meeskonna fännid šokeeritud. Seepärast arvatakse senini, et Liverpooli võimalus tiitel endale krabada on endiselt väike, seda just Kloppi puudumise tõttu. Liverpool on pidevalt jooksnud teiste taga, ent kui sa julged eitada tiimi oskustaset, oleks see suur viga: Liverpool on tugev isegi Kloppita.

Ühelegi teisele tiimile (nagu Chelsea või Man United) pole hetkel ennustatud eriti kõrget võiduvõimalust, seega võime ikkagi pilgud pöörata pigem Man City ja Arsenali omavahelisele konkurentsile.

Kas Arsenal on võiduks valmis?

Man City suurim konkurent tõotab olla aga Arsenal: koorekihi kolmas liige, kes oli möödunud hooajal otse Man City kannul, kaotades tiimile napilt. Arsenal on teinud viimasel ajal mitmeid meeskonnamuudatusi, mistõttu arvavad mitmed eksperdid, et just tänavu suudab Arsenal lõpuks Man City ületada ning karika endale haarata.

Muuhulgas on tiimi lisatud Riccardo Calafiori, kellest on kiirelt saanud üks Euroopa enim tunnustatud kaitsemängijaid.

Paljud fännid usuvad, et Arsenal on justkui tiksuv kell: varsti on tulemas aeg, mil tiim suudab võita. Kuna meeskond on teinud mitmeid koosseisu muudatusi ja hankinud oma järjestusse niivõrd tunnustatud nimed nagu Calafiori, usutakse, et just tänavu suudab Arsenal võidu endale võtta.

Nii positiivselt pole aga häälestatud kõik fännid, sest Man City edu ning täiuslikult õlitatud koosseisu on raske ületada. Käes on aasta, mil Arsenal peab end tõestama ning näitama, mida tiim suudab teha – vastasel korral võib juhtuda, et Man City haarab hoopis viienda järjestikuse võidu.

Meie siin Eestis pöörame seniks pilgu hoopis meie enda kodumaise Premium Liiga poole, kus toimuvad samuti põnevad uuendused. Kes teab – äkki näeme tulevikus mõnda eestlast jälle

Inglismaa tiimi nimel väljakul jooksmas, olles järgmine Arsenali kuldne hani, kes toob tiimile koju ihaldatud liigakarika.