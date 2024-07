Tervis loodusest – juhend parimate koeratoitude kohta

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Ütlus „Koer on inimese parim sõber“ pole öeldud ilmaasjata. Nad on lojaalsed, armastavad meid tingimusteta ning toovad meile rõõmu ja pakuvad seltskonda pikki aastaid. Et meie teekond me karvase sõbra kõrval oleks võimalikult pikk, saame ka ise palju ära teha. Näiteks võime oma lemmikule pakkuda maitsvat ja tervislikku looduslikku toitu, mis hoiab ta terve ning tugeva. Fera loomapoest leiad kvaliteetse valiku looduslikke toite. Kuidas aga langetada õige valik, seda kohe vaatamegi.

Kvaliteetne bränd

Kui olete kogenud loomaomanik, võivad teil kindlasti juba omad lemmikud olla välja kujunenud, kui aga olete alles vastne koeraomanik, võib erinevate brändide virvarr küll silme eest kirjuks võtta. Fera.ee loomapoes leiate kvaliteetsed toidud sellistelt tuntud brändidelt nagu Brit, Royal Canin, Farmina ning Eukanuba – need on usaldusväärsed brändid, kes on teie lemmiku tervisele mõelnud. Neis on looduslikud koostisained, mis toetavad teie koera tervist.

Eritoidud igaks puhuks

Iga koer on erinev ning eri vanuses ja tõugu koertel võivad olla erinevad terviseprobleemid. Et leiaksite loomale sobiva toidu kõige mugavamalt, leiate Fera.ee veebipoest ka mitmeid eritoite, mis sobivad koertele, keda kimbutavad maksahaigused, neerupuudulikkus, nõrgad liigesed, südamepuudulikkus, tundlik seedesüsteem, tundlikud kuseteed ning samuti pakume eraldi toitu vanematele koertele, kõike, et toetada teie koera tervist.

Suurus ja vanus

Toitu on soovitatav osta just vastavalt tema vanusele ning suurusele. Veebipoe mugavate filtrite abil saate valida oma koera vanuserühma ning suuruse. Sellele vastava toidu valimine aitab tagada, et leiate oma koerale toidu, milles on just talle vajalikud ja sobilikud toitained ning kui tal on mõni haigus, märkige kindlasti filtrites ka see. Filtrid on mugavad kasutada ning kitsendavad teie valikut, et aidata leida just see õige.

Toidud igaks puhuks

Koeratoit Fera.ee lehel on mitmekülgne ja tervislik. Siit leiate nii kuivtoidu, märgtoidu, veterinaartoidu, maiuspalad, teraviljavabad koeratoidud, piimaasendajad, spetsiaalsed toitud tõukoertele ning toidud vastavalt vanusele ja tervisele. Toidud tulevad teie koera tervisele mõtlevatelt kvaliteetsetelt brändidelt nagu Simply from Nature, Royal Canin, Farmina ning paljud teised. Kasutage lehe mugavaid filtreid ning leidke kas uus või vana lemmik mõne klikiga.