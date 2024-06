Kylie Jenneri parfüüm, ilu- ja heaolutooted vallutavad eestlaste meigikotte ja vannitoariiuleid

Kylie Jenner, kuulsate Kardashianite-Jennerite suguvõsa pesamuna, on üks maailma suurimaid sotsiaalmeediastaare – juba varasest noorusest telekaamerate ees kasvanud tüdrukust on sirgunud naine, ema ja ärimogul. Kylie Jenneri netoväärtust hinnatakse enam kui miljardi dollari suuruseks ning naise majandusliku edu üks nurgakive on tema kosmeetikaettevõte Kylie Cosmetics (KC). KC brändi alt on ilmunud nii nahahooldustooteid kui ka ilutooteid ning ettevõtte üks uuemaid arengusuundasid on lõhnad naistele – Jenneri parfüümvesi “Cosmic” on tarbijate poolt suurepäraselt vastu võetud.

Uhiuus parfüümvesi hullutab ja lummab ka meediakaugeid parfüümientusiaste

2024. aastal turule toodud parfüümvesi “Cosmic” on hinnatud parfüümikunstniku Nicole Mancini Issaqi uusim kuulsa inimese nime kandev parfüüm. Selles suve ja päikesesäraga kokku käivas parfüümis on kombineeritud klassika modernsega – klassikaline vaik-muskus parfüümipõhi saab jõudu ja omapära veriapelsini, jasmiini, sireli ja vanilje nootidest. Parfüümi entsüklopeedia Fragrantica kasutajad hindavad seda hea hinna-püsivuse suhtega parfüümveeks, mis kuulsuste parfüüme koguvatele inimestele kindlasti huvi pakub.

Kütkestavalt hurmav parfüüm on saadaval mitmes erineva suurusega pudelis: 100, 50, 30 ja 10 ml, et saaksid valida endale mugavaima lahenduse. Parfüümvee “Cosmic” pudel on taastäidetav: kui ostad uue parfüümipudeli asemel hoopis 150 ml suuruse täitepudeli, saad sama parfüümipudelit korduvalt täita ning vähendada sellega oma ökoloogilist jalajälge. Täitepudeli kasutamine on lihtne: see kruvitakse otse parfüümipudeli suu külge, et vältida pudeli taastäitmisel lekkeid ja möödavalamist.

“Cosmic” ei ole Jenneri esimene parfüüm

Kuigi hetkel on Kylie Cosmeticsi alla kuuluva Kylie Jenner Fragrances valikus vaid erinevas mõõdus pudelitesse villitud parfüüm “Cosmic”, pole see Kylie esimene samm parfüümimaailmas. Kylie alustas parfüümide maailmas seiklemist juba aastal 2019, mil tema ja ta kuulsaim õde Kim Kardashian ühendasid jõud, et Kimi kosmeetikafirma KKW Beauty brändi alt avaldada parfüüm “Kylie Jenner”.

Kutsuvaid naise huuli kujutav pudel peidab endas Givaudan’ parfümeeria poolt välja valitud buketti maikellukestest, vürtsidest ja lilledest, millest kumab läbi merevaik, muskus ja vanilje. Kolme erineva lõhna ja disainiga parfüümvesi pälvis 2020. aasta parfüümimaailma Oscaritel Fragrance Foundation Awards aasta kuulsuste loodud lõhnavete kategoorias peaauhinna. Parfüümi edust tuule tiibadesse saanud meediastaar nägi potentsiaali lüüa turul oma lõhnaga läbi ja kasutas võimaluse “Cosmicuga” täielikult ära.

Mida pakub Kylie neile, kel on juba lemmikparfüüm olemas?

Kosmiline “Cosmic” on laias Kylie Cosmetics ilumaailmas vaid väike osa ning Jenner on põhirõhu pannud ilutoodete ja nahahooldustoodete pakkumisele. Brändi Kylieskin nime all on kuulsus avaldanud täieliku naha- ja kehahooldustoodete komplekti, milles leiab nii näo puhastamiseks, toitmiseks kui niisutamiseks mõeldud tooteid. Kogu kehale mõeldud hooldusvahendite hulgast on enim positiivset tagasisidet saanud vaniljelõhnaline dušigeel ja lavendlilõhnaline kehakreem, mis jätavad naha pikalt niisutatuks ja imeliselt lõhnavaks.

Imekauni jumestuse tegemiseks mõeldud Kylie Cosmetics meigitooted ja selleks vajalikud tarvikud on perfektsed neile, kes ajavad taga unistust näha välja sama glamuurne kui Kylie ise. Sellest ilukollektsioonist leiab täispaketi ilutooteid:

Nahka ühtlustavad peitekreemid, puudrid, põsepunad ja jumestuskreemid

Silmade ilu jaoks loodud lauvärvid, ripsmetušid, silmapliiatsid ja kulmuvärvid

Huultele lopsakamat välimust andvad huulevõid, -pulgad, -läiked ja -koorijad

Jumestuse abivahendid nagu meigipintslid, teritaja ja kunstripsmed

Kylie Cosmetics meigitooted on pakendatud armsatesse pastelsetesse pakenditesse, mis lausa kutsuvad oma sisuga tutvuma. Sotsiaalmeedias avaldatud ülevaadetes kiidavad meigitoodete kasutajad nende pikka püsivust ning keskkonna- ja loomasõbralikku vegan koostist. Meigitooteid kasutab ka staar ise ning ka tema perekond.

Uus roll elus pani ka äris uued tuuled puhuma

Kahe lapse ema Kylie jaoks muutis laste saamine kõike – ka standardeid. Nii enda kui kõigi teiste pisikestele lastele parimat pakkuda tahtva Kylie brändi sortimendist leiab nüüd ka spetsiaalselt imikutele ja väikelastele mõeldud nahahooldustooteid. Need eriti looduslähedase koostisega tooted on hüpoallergeenilised, ei ärrita nahka ega silmi ning on teaduslike uuringutega kinnitatud lastele kasutamiseks sobivaks. Jenneri lastele mõeldud nahahooldustooteid võib peagi leida Eesti ja Euroopa juhtivatest ilukaubamajadest.

Jenner ei näi väsivat – iga-aastaselt tulevad tema ilubrändid välja erikollektsioonidega ning toodete väljatöötamisel katsetatakse uute või trendikate tehnoloogiatega, et anda igale iluentusiastile nii kvaliteetne ja efektiivne elamus kui vähegi võimalik. Tutvuge teiegi Kylie Jenneri tootevalikuga – ilukaubamajast Douglas leiate suurepärase valiku brändide Kylie Cosmetics, Kylieskin ja Kylie Jenner Fragrances tooteid.