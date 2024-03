Kvaliteetsed laoriiulid AJ Toodetelt

Laoriiulite korrektne paigutuse planeerimine on lao efektiivsuse ja toimimise seisukohast väga oluline. Õigesti planeeritud riiulite paigutus mitte ainult ei optimeeri ruumi kasutust ja töötajate liikumist laos, vaid see tagab ka kaupade parema kättesaadavuse ning laotöötajate ohutuse.

Tööõnnetused on laokeskkonnas kahjuks liiga tavaline nähtus. Aastatel 2017-2021 registreeriti Eestis tööinspektsiooni andmetel ladudes 547 tööõnnetust. Peamisteks tööõnnetuste põhjustajaks laos on näiteks riiulitelt kukkuvad esemed, töötajate libisemine või kukkumine märjal libedal põrandal, õnnetused laos töötavate liiklusvahenditega ning masinate ja seadmete ohtlik ning mitte sihtpärane kasutamine.

Kasuta vaba ruumi maksimaalselt, ent efektiivselt

Väiksema lao puhul on eriti tähtis ära kasutada iga vaba ruutmeeter põrandapinda. Veelgi olulisem on aga see, et laoriiulite- ja kauba paigutus ei ohustaks töötajate turvalisust ega muudaks kaupadele juurdepääsu laotöötajate jaoks keeruliseks. Kuidas seda aga teostada?

Laoriiulite valikul tuleb tähele panna mitmeid tegureid. Kui plaanid laoriiuleid soetama hakata, tuleb arvestada lisaks laoruumi enda mõõtmetega ka ladustatavate kaupade suuruse ja kaaluga. Kontrolli, et soovitud riiulite maksimaalne kandevõime on vastavuses sellega, kui rasket kaupa hakkad nendel ladustama.

Vaba vertikaalse ruumi ära kasutamine kõrgete riiulite näol on väikestes ruumides mõistlik ning see suurendab märkimisväärselt lao mahutavust. Samas on selliste kõrgete riiulite puhul vaja aga tõstukit või sobivat kaubalaadimise varustust. Samuti on oluline jätta piisav ruum kaupade riiulile- ja nendelt mahalaadimiseks ning töötajate riiulite vahel liikumiseks.

Kaupade kättesaadavuse ja liikumisteede optimeerimine

Seega tuleb laoriiulite paigutuse planeerimisel arvestada kindlasti ka sellega, kui lihtne ja mugav on laotöötajal kaupa riiulitelt kätte saada. Ideaalis peaksid kõige enam kasutatavad kaubad olema paigutatud nii, et neile pääseks võimalikult hõlpsasti ligi. Vähemkasutatavad esemed võiksid asuda kas lao väljastuspunktist kaugemal või kõrgematel riiulitel. Selline korraldus kiirendab oluliselt laos olevaid tööprotsesse. Ja just kiirus on see, mis mängib rolli. Seda eriti juhul, kui korraga tuleb lattu sisse või läheb laost välja väga suur kogus kaupa.

Lisaks on oluline mõelda laos olevate nn liikumisteede peale, et töötajad saaksid ohutult liikuda kaupade laadimis- ja mahalaadimiskohtade ning ladustamisalade vahel. Hästi märgistatud laos inimeste- ja laosõidukite liikumisalad vähendavad oluliselt tööõnnetuse tekkimise riske.

Ohutusnõuded- ja standardid

Ohutus on laoriiulite paigutuse planeerimisel üks olulisimaid faktoreid. Riiulid peavad olema piisavalt tugevad, et need suudaksid kanda sinna paigutatud kauba raskust. Samuti peaksid need olema väga stabiilsed, et ei tekiks ohtu, et riiulid ümber kukuvad.

Järgida peab ka ohutusnõudeid- ja standardeid nagu piisava vahemaa jätmist riiulite vahele ja hädaolukorra evakuatsiooniteede tagamist. Regulaarsed ohutuskontrollid ning auditid aitavad tuvastada ja ennetada võimalikke ohutusriske, tagades seeläbi nii töötajate kui ka kaupade turvalisuse.

Kõik AJ Tooted rasketele kaupadele mõeldud riiulid on toodetud nii, et need kestaksid kaua, oleksid stabiilsed ning ohutud.

Vajad abi laoruumi sisustamisel? AJ Tooted aitab!

AJ Tooted on turul tegutsenud juba üle kahekümne aasta ning meil on suur kogemus ladude sisustamisel. Me teame, et laoriiulite efektiivne paigutus on palju enamat kui lihtsalt mööbli füüsiline paigutamine ruumis. See nõuab hoolikat planeerimist ja arvestamist just sinu ettevõte lao eripäradega.

Meie juurest leiad riiulisüsteeme, mis võimaldavad sisustada nii väikesi hoiuruume kui ka ulatuslikke laokomplekse. Tutvu AJ Tooted kaubavalikuga veebis ja leia pikendatavad laoriiulid, pika kauba riiulid, karbiriiulid ja kogu vajalik lisavarustus sujuva laotöö korraldamiseks.

Kui aga vajad abi, siis AJ Tooted professionaalne projektimeeskond annab sulle nõu, kuidas saad oma olemasolevat laopinda maksimeerida ning leiame üheskoos sinu jaoks kõige sobivamad tooted.