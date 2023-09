SÄÄSTA VETT: Kuidas saavad kodumasinad vee tarbimist kokku hoida?

Foto: 1a.ee

Kui veearve on suureks paisunud või suvel kimbutab lausa veepuudus, tasub vaadata üle oma veetarbimine. Kodumasinad, mis tavaliselt kõige rohkem vett kasutavad, on pesumasin ja nõudepesumasin. Kuid selle asemel, et panna nõudepesumasin pausile ja minna üle käsipesule, tasub uurida, kuidas need kodumasinad saaksid vett kokku hoida. Tutvume kokkuhoiu nippidega, uute tehnoloogiatega ja säästlike kodumasinatega.

Kas pesumasin ja nõudepesumasin hoiavad tegelikult vett kokku?

Pesumasin on saanud kodudes asendamatuks. See, kui palju vett pesumasin kasutab, sõltub valitud programmist ja masina tehnoloogiast.

Kas nõudepesumasin hoiab rohkem vett ja elektrit kokku kui käsipesu? Üllataval kombel on see just nii. Nõudepesumasin teeb ühe pesukorraga puhtaks rohkem esemeid kui käsipesu ning kasutab kokkuvõttes vähem vett.

Keskkonnasäästlikud kodumasinad

Ajal, mil üha rohkem tähelepanu pööratakse nappidele magevee varudele ning ka Eesti kodudes on suvisel põuaperioodil veevarustusega probleeme, tuleb mõelda keskkonna peale. Õnneks on ka enamus tootjaid oma uuemad kodumasinad ehitanud nii, et need võtaksid vähem elektrit ja vett, ilma et kvaliteet kannataks.

Kuidas valida säästlik pesumasin?

Selleks, et leida omale säästlik pesumasin, on mõned tähelepanekud ja nipid:

Kui võimalik, eelista eestlaetavat pesumasinat. Reeglina tarbib pealtlaetav pesumasin rohkem vett ning elektrit.

Vaata, kas valitud mudelil on automaatne vee sisselaske süsteem. Nii võtab pesumasin vett vastavalt pesukogusele.

Ka suurus on oluline. Kui pesed pesu harva ja vähe, vali pigem väiksem masin. See on parem valik, kui pesta suures pesumasinas poole masinatäie kaupa.

Pesumasinal võiks olla palju erinevaid pesupesemise režiime. Nii saad ise valida vastava temperatuuri ja ajatsükli. Mida kuumem on vesi, seda kõrgem on elektritarbimine.

Mõnikord ei vaja rõivad täit pesu ning nende värskendamiseks piisab ka aurutamisest. Kui pesumasinal on selline režiim olemas, on see kasulik kokkuhoid.

Whirlpool W8 W946WB EE

Tegu on ühe nutika ja keskkonnasäästliku pesumasinaga, näiteks automaatse doseerimise süsteemi abil valib masin ise pesuvahendi koguse. See Whirlpooli mudel on valmistatud 87% ulatuses taaskasutatavast materjalist.

Masin pihustab vett ühtlaselt, et see riietel paremini jaotuks ning kohandab ise vee kogust vastavalt pesukogusele. Lisaks on sel ka auruga desinfitseerimise režiim, mis tagab parima hügieeni.

Sellel Whirlpooli mudelil on veelgi häid lisasid ja palju programme. Näiteks toimub masinas õhuringlus ka peale pesutsükli lõppu, ehk riided püsivad kinnises masinas värskena kuni kuus tundi. Kui riided tunduvad liiga kortsus või on seisma jäädes lõhn juurde tulnud, saab riideid värskendada ilma neid uuesti pesemata, kasutades selleks auru.

AEG LFR73944VE

See nutikas kodumasin kohandab oma vee – ja energiatarbimist vastavalt pesu kaalule ning pakub mitmeid erinevaid võimalusi vee ja aja kokkuhoiuks.

AEG mudelil on olemas palju erinevaid pesuprogramme, näiteks eriti kiire pesuprogramm, millega saab 3kg pesu pesta vaid 20 minutiga. Aurutsükkel on riiete vastu õrn ja kasutab tunduvalt vähem vett kui täispesu.

Kuidas valida säästlik nõudepesumasin?

Selleks, et valida omale säästlik nõudepesumasin, pea meeles:

Kõik kodumasinad omavad teatud energiaklassi. Selle järgi saad hea pildi, kui palju elektrit ja vett see nõudepesumasin võib kulutada.

Eelista masinat, millel on erinevad pesuprogrammid. Kuigi täispesu võib olla mugav kasutada, piisab mõnikord ka näiteks kiirpesuprogrammist, eriti kui nõusid on pigem vähe ja need pole eriti määrdunud.

Mõned uuemad nõudepesumasinad seavad vee temperatuuri ja koguse ise vastavalt sellele, kui määrdunud nõud on.

Selleks, et nõudepesumasin saaks teha parimat tööd, peab seal olema ruumi. Ära lao nõudepesumasinat liiga täis ning uuri, kui efektiivselt masin vett pesutsükli jooksul jaotab.

Vett saad säästa ka juba enne nõudepesumasina sisselülitamist. Eemalda nõudelt toidujäägid, kuid ära eelloputa nõusid. Seda tööd teeb masin niigi.

Beko BDFS26040XA

See nõudepesumasin on võimekas ja tark. Peale pesu lõppu avaneb nõudepesumasina uks ise. Nii kuivavad nõud kiiremini ning elektrit kulub vähem. Sellel nõudepesumasinal on ka automaatne pesuvahendi doseerimine, kasutades anumasse valatud nõudepesuvahendit täpselt nii palju, kui seda on parasjagu vaja.

Eriti õrnalt hooldab Beko klaasesemeid. Ka tavalise alla tunnise pesutsükli ajal peseb masin nõud ühtlaselt ja põhjalikult. Beko nõudepesumasinas on rohkem ruumi nõudele, kuna sellel on kolm söögiriistade korvi.

Bosch SMS8YCI03E

Võimsusest ja nutikusest ei tule ka siin puudust. Selleks, et nõud kuivaksid lisaenergiat võtmata, on Bocsh kasutanud spetsiaalset tehnoloogiat, mis muudab nõud kapikuivaks ilma elektrit raiskamata.

Nõudepesumasinale saab ka tagasisidet anda. Peale pesuprogrammi lõppu saab rakenduses hinnata selle pesu- ja kuivatuskvaliteeti ning masin kohandab oma tööd vastavalt. Lisaks on rakenduses ka näha vee- ja energiakulu. Kodumasinad, mis suudavad kohanduda vastavalt kasutajale, on mugavad ja käepärased.

Kokkuvõtteks

Üks hea viis vee- ja elektritarbimise kontrolli all hoidmiseks on valida kodumasinad, mis on energiasäästlikud. Tänapäeva pesumasinad ja nõudepesumasinad suudavad hoida kokku rohkem vett ja elektrit kui veel kümme aastat tagasi.

